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Реал Солт-Лейк
2:2
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
18' Желтая карточка
Арреага Хавьер
28' Желтая карточка
Эррера Аарон
0:1
29' Пенальти
Лодейро Николас
45' Желтая карточка
Крейлах Дамир
1:1
50' Гол
Глэд Джастин
1:2
69' Гол
Гомес Еймар
80' Желтая карточка
Joao Paulo I
2:2
85' Гол
Руис Пабло
90' Желтая карточка
Бэрд Кори
90'+5
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Тоя
Донни
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
10
Бэрд
Кори
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
16
Рольдан
Александер
8
Делем
Жорди
10
Лодейро
Николас
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
70
Бвана
Хендвалла
9
Руидиас
Рауль
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

Ход матча

18'
 
Арреага Хавьер
28'
Эррера Аарон
 
29'
0:1
Лодейро Николас
45'
Крейлах Дамир
 
46'
Росси Джузеппе
Чанг Майкель
 
50'
Глэд Джастин
(Руснак Альберт)
1:1
56'
 
Моррис Джордан
Бвана Хендвалла
69'
1:2
Гомес Еймар
(Рольдан Александер)
70'
Джонсон Сэм
Мерам Джастин
 
71'
 
Joao Paulo I
Делем Жорди
71'
 
Джонс Джовин
Толо Нуху
80'
 
Joao Paulo I
83'
 
Леердам Келвин
Рольдан Александер
83'
 
Брюин Уилл
Руидиас Рауль
85'
Руис Пабло
2:2
87'
Бекерман Кайл
Руис Пабло
 
87'
Луис Эвертон II
Руснак Альберт
 
90'
Бэрд Кори
 

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 3 0.5
2. Бэрд Кори 2 0.33
3. Чанг Майкель 1 0.17
4. Мерам Джастин 1 0.17
5. Руснак Альберт 1 0.17
6. Росси Джузеппе 1 0.17
7. Руис Пабло 1 0.17
8. Глэд Джастин 1 0.17
9. Джонсон Сэм 1 0.17
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 4 0.67
2. Моррис Джордан 3 0.5
3. Лодейро Николас 2 (2) 0.33
4. Леердам Келвин 1 0.17
5. Гомес Еймар 1 0.17
6. Бвана Хендвалла 1 0.17
7. Джонс Джовин 0 0
8. Joao Paulo I 0 0
9. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Эррера Аарон 3 0
2. Крейлах Дамир 2 0
3. Глэд Джастин 2 0
4. Джонсон Сэм 2 0
5. Бэрд Кори 2 0
6. Бекерман Кайл 1 0
7. Мерам Джастин 1 0
8. Чанг Майкель 1 0
9. Луис Эвертон II 1 0
10. Холт Эрик 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Леердам Келвин 2 0
2. Арреага Хавьер 2 0
3. О'Нил Шейн 1 0
4. Руидиас Рауль 1 0
5. Гомес Еймар 1 0
6. Joao Paulo I 1 0
7. Хопо Шендон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 16.67% (2) 0 25% (3) 0 58.33% (7)
 Сиэтл Саундерс 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 11
Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 9
Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 2:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
20.00 4.30 1.25
2.20 3.50 3.24
2.38 3.64 2.82
3.07 1.94 5.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 9.60 1.04 4.30 1.18 3.00 1.36 2.75 1.42 1.82 1.98 1.61 2.33 1.60 2.25 1.18 4.50 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00
11.75 1.04 10.25 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.09 1.82 1.63 2.31 1.42 2.91 1.20 4.70 1.16 5.50 1.05 10.25
9.29 1.05 8.36 1.06 3.91 1.23 3.21 1.34 2.17 1.72 1.70 2.20 1.46 2.74 1.21 4.08 1.16 4.58 1.06 8.28 1.05 9.29
7.53 1.10 2.64 1.52 2.29 1.67 3.19 1.38 2.21 1.71 2.35 1.64 1.96 1.93 1.54 2.57 1.37 3.23 1.41 3.03 1.23 4.44 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.01 1.75 2.05 1.77 1.23 3.90 1.14 5.10 1.10 6.25
3.10 1.37 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.21 1.34 2.21 1.69 1.54 2.51 1.18 4.35 1.12 5.12 1.03 12.24 1.02 12.98
1.78 2.11 1.49 2.74 1.19 4.96 1.65 2.32 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.94 1.35 3.05
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.42
1.63 2.24
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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