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Эстерсунд
1:3
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
53' Гол
Людвигсон Густав
57' Желтая карточка
Фрицсон Лудвиг
0:2
62' Гол
Качаниклич Алекс
0:3
74' Гол
Юханнссон Арон
1:3
78' Гол
Тёрготт Блэйр
80' Желтая карточка
Юханнссон Арон
90' Желтая карточка
Akinkunmi Amoo
90'+4
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
20
Felix
Hoerberg
22
Колкетт
Чарли
8
Ссеванкамбо
Исак
7
Перри
Небию
13
Фрицсон
Лудвиг
18
Тёрготт
Блэйр
1
Оустед
Давид
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
5
Фельман
Давид
14
Сёдерстрём
Тим
8
Андерсен
Йеппе
31
Шер
Аймар
20
Качаниклич
Алекс
23
Юханнссон
Арон
17
Халили
Абдул
16
Людвигсон
Густав
Эстерсунд
4-4-2
Хаммарбю
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 6 0.24
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.12
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.12
4. Felix Hoerberg 2 0.08
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.08
6. Сандберг Ноа 2 0.08
7. Ишервуд Томас 2 0.08
8. Simon Kron 1 0.04
9. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
10. Амин Реван 1 (1) 0.04
11. Селларс Джерелл 1 0.04
12. Henrik Bellman 1 0.04
13. Перри Небию 0 0
14. Ahmed Awad 0 0
15. Мукийби Рональд 0 0
16. Колкетт Чарли 0 0
17. Marco Weymans 0 0
18. Kalpi Ouattara 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 10 (3) 0.4
2. Людвигсон Густав 7 0.28
3. Танкович Муамер 7 0.28
4. Имад Халили 4 0.16
5. Качаниклич Алекс 3 0.12
6. Паулиньо II 3 0.12
7. Халили Абдул 2 0.08
8. Фенгер Мадс 1 0.04
9. Мадьяр Ричард 1 0.04
10. Сёдерстрём Тим 1 0.04
11. Kalle Bjoerklund 1 0.04
12. Боянич Дарьян 0 0
13. Андерсен Йеппе 0 0
14. Сандберг Симон 0 0
15. Родич Владимир 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 7 0
2. Сандберг Ноа 5 1
3. Eirik Haugan 5 0
4. Ссеванкамбо Исак 4 0
5. Менса Самуэль 3 0
6. Колкетт Чарли 3 0
7. Ишервуд Томас 3 0
8. Амин Реван 3 0
9. Felix Hoerberg 3 0
10. Kalpi Ouattara 3 0
11. Jordan Attah Kadiri 3 0
12. Кейта Али II 2 0
13. Перри Небию 2 0
14. Marco Weymans 2 0
15. Simon Kron 1 0
16. Тёрготт Блэйр 1 0
17. Мукийби Рональд 1 0
18. Пурвер Алекс 1 0
19. Арин Франк 1 0
20. Francis Jno-Baptiste 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 8 0
2. Сёдерстрём Тим 6 0
3. Видгрен Деннис 4 1
4. Фенгер Мадс 4 0
5. Халили Абдул 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Юханнссон Арон 3 0
8. Людвигсон Густав 3 0
9. Мадьяр Ричард 1 1
10. Имад Халили 2 0
11. Фельман Давид 2 0
12. Паулиньо II 2 0
13. Kalle Bjoerklund 2 0
14. Салес Жеан Карлос 1 0
15. Оустед Давид 1 0
16. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
17. Качаниклич Алекс 1 0
18. Сандберг Симон 1 0
19. Родич Владимир 1 0
20. Джазе Моханад 1 0
21. Akinkunmi Amoo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 4% (1) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 36% (9)
 Хаммарбю 15% (6) 10% (4) 17.5% (7) 15% (6) 27.5% (11) 15% (6)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю
Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Хаммарбю Кубок Эстерсунд 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Хаммарбю 4:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
9. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 7'
    Ишервуд Томас уходит с поля. Мукийби Рональд выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.02
56.00 19.00 1.01
5.00 4.25 1.63
6.44 3.33 1.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.55 1.12 11.50 1.02 2.15 1.65 3.60 1.27 3.25 1.31 2.06 1.76 1.82 1.99 1.10 6.25 1.25 3.65 1.44 2.65 1.07 7.30 1.06 10.00
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.34 1.67 1.80 2.03 1.52 2.57 1.27 3.84 1.18 5.00 1.08 8.30
5.89 1.15 2.76 1.48 2.20 1.72 1.92 1.96 1.62 2.38 1.47 2.80 2.81 1.47 2.33 1.65 1.85 2.04 1.54 2.56 1.40 3.09 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.11 5.80 2.33 1.60 1.20 4.20 1.20 4.30 1.02 11.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.19 4.75 1.13 5.90
1.83 2.06 1.52 2.64 1.21 4.59 1.69 2.25 1.49 2.73 1.37 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.80 1.19 3.38 1.32 1.90 1.91 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Эстерсунд 1:3 Хаммарбю онлайн

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