Эстерсунд
1:3
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Хаммарбю
0:1
53' ГолЛюдвигсон Густав
57' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
0:2
62' ГолКачаниклич Алекс
0:3
74' ГолЮханнссон Арон
1:3
78' ГолТёрготт Блэйр
80' Желтая карточкаЮханнссон Арон
90' Желтая карточкаAkinkunmi Amoo
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
31
Шер
Аймар
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
Ход матча
53'
57'
62'
74'
78'
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|6
|0.24
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.12
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.12
|4.
|Felix Hoerberg
|2
|0.08
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.08
|6.
|Сандберг Ноа
|2
|0.08
|7.
|Ишервуд Томас
|2
|0.08
|8.
|Simon Kron
|1
|0.04
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|10.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|11.
|Селларс Джерелл
|1
|0.04
|12.
|Henrik Bellman
|1
|0.04
|13.
|Перри Небию
|0
|0
|14.
|Ahmed Awad
|0
|0
|15.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|16.
|Колкетт Чарли
|0
|0
|17.
|Marco Weymans
|0
|0
|18.
|Kalpi Ouattara
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханнссон Арон
|10 (3)
|0.4
|2.
|Людвигсон Густав
|7
|0.28
|3.
|Танкович Муамер
|7
|0.28
|4.
|Имад Халили
|4
|0.16
|5.
|Качаниклич Алекс
|3
|0.12
|6.
|Паулиньо II
|3
|0.12
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.08
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|10.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|11.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.04
|12.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|13.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|14.
|Сандберг Симон
|0
|0
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|7
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|5
|1
|3.
|Eirik Haugan
|5
|0
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|5.
|Менса Самуэль
|3
|0
|6.
|Колкетт Чарли
|3
|0
|7.
|Ишервуд Томас
|3
|0
|8.
|Амин Реван
|3
|0
|9.
|Felix Hoerberg
|3
|0
|10.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|11.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|12.
|Кейта Али II
|2
|0
|13.
|Перри Небию
|2
|0
|14.
|Marco Weymans
|2
|0
|15.
|Simon Kron
|1
|0
|16.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|17.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|18.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|19.
|Арин Франк
|1
|0
|20.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|8
|0
|2.
|Сёдерстрём Тим
|6
|0
|3.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|4.
|Фенгер Мадс
|4
|0
|5.
|Халили Абдул
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Юханнссон Арон
|3
|0
|8.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|1
|10.
|Имад Халили
|2
|0
|11.
|Фельман Давид
|2
|0
|12.
|Паулиньо II
|2
|0
|13.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|14.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|15.
|Оустед Давид
|1
|0
|16.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|17.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|18.
|Сандберг Симон
|1
|0
|19.
|Родич Владимир
|1
|0
|20.
|Джазе Моханад
|1
|0
|21.
|Akinkunmi Amoo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|4% (1)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|36% (9)
|Хаммарбю
|15% (6)
|10% (4)
|17.5% (7)
|15% (6)
|27.5% (11)
|15% (6)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:3 Эстерсунд ИФК Нючепинг 2:4 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Хельсинборг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю
Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Хаммарбю 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 Эстерсунд Товарищеские матчи Эстерсунд 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Хаммарбю Кубок Эстерсунд 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Хаммарбю 0:2 Эстерсунд Товарищеские матчи Хаммарбю 4:2 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|24
|13
|8
|3
|48 - 24
|47
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|24
|4
|10
|10
|26 - 38
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.55
|1.12
|11.50
|1.02
|—
|—
|2.15
|1.65
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|3.25
|1.31
|2.06
|1.76
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.25
|3.65
|1.44
|2.65
|1.07
|7.30
|1.06
|10.00
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.18
|5.00
|1.08
|8.30
|—
|—
|5.89
|1.15
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.20
|1.72
|1.92
|1.96
|1.62
|2.38
|1.47
|2.80
|2.81
|1.47
|2.33
|1.65
|1.85
|2.04
|1.54
|2.56
|1.40
|3.09
|—
|—
|1.18
|5.12
|—
|—
|—
|—