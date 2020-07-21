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  3. Норвегия
Ранхейм
1:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Тромсё
0'
0:1
6' Гол
Антонсен Кент-Аре
0:2
49' Гол
Eric Bugale Kitolano
56' Желтая карточка
Lasse Nilsen
1:2
63' Гол
Erik Toenne
75' Желтая карточка
Eirik Valla Doennem
81'
12
Magnus
Lenes
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
14
Торбьерн
Эггем
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
22
Солли
Сиверт
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
2
Арнарсон
Адам
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
18
Опсал
Сакариас
25
Lasse
Nilsen
21
Eric
Bugale
Kitolano
17
Бернтсен
Даниэль
Ранхейм
4-3-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

6'
0:1
Антонсен Кент-Аре
49'
0:2
Eric Bugale Kitolano
56'
 
Lasse Nilsen
62'
Vegard Oestraat Erlien
Солли Сиверт
 
62'
Ivar Solli Roenning
Michael Karlsen
 
63'
Erik Toenne
1:2
68'
Sondre Soerloekk
Adria Mateo Lopez
 
69'
 
August Mikkelsen
Lasse Nilsen
75'
Eirik Valla Doennem
 

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ivar Solli Roenning 4 0.13
2. Erik Toenne 3 0.1
3. Региниуссен Мадс 2 0.07
4. Daniel Kvande 1 0.03
5. Торбьерн Эггем 1 0.03
6. Michael Karlsen 1 (1) 0.03
7. Oeyvind Alseth 0 0
8. Sondre Soerloekk 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 2 0.07
2. Fitim Azemi 1 0.03
3. Антонсен Кент-Аре 1 0.03
4. Lasse Nilsen 1 0.03
5. Арнарсон Адам 1 0.03

Карточки

Ранхейм
# Игрок      
1. Eirik Valla Doennem 2 0
2. Региниуссен Мадс 1 0
3. Люндал Мартин 1 0
4. Erik Toenne 1 0
5. Oeyvind Alseth 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Йенсен Рубен 1 0
2. Simen Wangberg 1 0
3. Саетра Ларс 1 0
4. Lasse Nilsen 1 0
5. Арнарсон Адам 1 0
6. Бернтсен Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ранхейм 0 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0
 Тромсё 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё
Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Тромсё 4:2 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 1:2 Тромсё Типпелиген Ранхейм 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Ранхейм Типпелиген
Ранхейм 0:3 Тромсё Первый дивизион Тромсё 1:1 Ранхейм Первый дивизион Тромсё 0:2 Ранхейм Кубок НМ Ранхейм 0:3 Тромсё Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 2:1 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Ранхейм 1:2 4 3 0 1 12 - 7 9
3. Санднес 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Лиллестрём 4 2 1 1 4 - 2 7
5. КФУМ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Согндаль 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Схьёрдал-Блинк 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Гроруд 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Осане 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Дьерв 4 1 2 1 8 - 8 5
11. Улленсакер-Киса 4 1 2 1 8 - 9 5
12. Рёуфосс 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Нест-Сотра 4 1 1 2 11 - 13 4
14. Конгсвингер 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Стрёммен 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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