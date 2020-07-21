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  3. Норвегия
Ранхейм
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Тромсё
0'
0:1
6' Гол
Антонсен Кент-Аре
0:2
48' Гол
Eric Bugale Kitolano
56' Желтая карточка
Lasse Nilsen
1:2
63' Гол
Erik Toenne
75' Желтая карточка
Eirik Valla Doennem
84' Желтая карточка
Jostein Gundersen
90'+7
12
Magnus
Lenes
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
14
Торбьерн
Эггем
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
22
Солли
Сиверт
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
1
Jacob
Karlstroem
39
Саетра
Ларс
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
2
Арнарсон
Адам
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
18
Опсал
Сакариас
25
Lasse
Nilsen
21
Eric
Bugale
Kitolano
17
Бернтсен
Даниэль
Ранхейм
4-3-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

6'
0:1
Антонсен Кент-Аре
(Lasse Nilsen)
48'
0:2
Eric Bugale Kitolano
(Йенсен Рубен)
56'
 
Lasse Nilsen
62'
Vegard Oestraat Erlien
Солли Сиверт
 
62'
Ivar Solli Roenning
Michael Karlsen
 
63'
Erik Toenne
(Adria Mateo Lopez)
1:2
68'
Sondre Soerloekk
Adria Mateo Lopez
 
69'
 
August Mikkelsen
Lasse Nilsen
75'
Eirik Valla Doennem
 
78'
 
Isak Hansen-Aaroeen
Бернтсен Даниэль
84'
 
Jostein Gundersen
85'
Robert Williams2
Люндал Мартин
 
85'
Jacob Tromsdal
Oeyvind Alseth
 
90'
 
Андерсен Магнус
Опсал Сакариас
90'
 
Anders Jenssen
August Mikkelsen
90'
 
Mikael Ingebrigtsen
Eric Bugale Kitolano

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ivar Solli Roenning 4 0.13
2. Erik Toenne 3 0.1
3. Региниуссен Мадс 2 0.07
4. Daniel Kvande 1 0.03
5. Торбьерн Эггем 1 0.03
6. Michael Karlsen 1 (1) 0.03
7. Oeyvind Alseth 0 0
8. Adria Mateo Lopez 0 0
9. Sondre Soerloekk 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 2 0.07
2. Lasse Nilsen 1 0.03
3. Fitim Azemi 1 0.03
4. Антонсен Кент-Аре 1 0.03
5. Арнарсон Адам 1 0.03
6. Йенсен Рубен 0 0

Карточки

Ранхейм
# Игрок      
1. Eirik Valla Doennem 2 0
2. Региниуссен Мадс 1 0
3. Люндал Мартин 1 0
4. Erik Toenne 1 0
5. Oeyvind Alseth 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Йенсен Рубен 1 0
2. Simen Wangberg 1 0
3. Саетра Ларс 1 0
4. Lasse Nilsen 1 0
5. Jostein Gundersen 1 0
6. Арнарсон Адам 1 0
7. Бернтсен Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ранхейм 0 30% (3) 10% (1) 30% (3) 30% (3) 0
 Тромсё 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё
Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Тромсё 4:2 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 1:2 Тромсё Типпелиген Ранхейм 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Ранхейм Типпелиген
Ранхейм 0:3 Тромсё Первый дивизион Тромсё 1:1 Ранхейм Первый дивизион Тромсё 0:2 Ранхейм Кубок НМ Ранхейм 0:3 Тромсё Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Ранхейм 4 3 0 1 12 - 7 9
3. Санднес 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Лиллестрём 4 2 1 1 4 - 2 7
5. КФУМ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Согндаль 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Схьёрдал-Блинк 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Гроруд 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Осане 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Дьерв 4 1 2 1 8 - 8 5
11. Улленсакер-Киса 4 1 2 1 8 - 9 5
12. Рёуфосс 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Нест-Сотра 4 1 1 2 11 - 13 4
14. Конгсвингер 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Стрёммен 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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