Ранхейм
1:2
Конец матча
Стадион: EXTRA Arena Зрители: 200
Тромсё
0:1
6' ГолАнтонсен Кент-Аре
0:2
48' ГолEric Bugale Kitolano
56' Желтая карточкаLasse Nilsen
1:2
63' ГолErik Toenne
75' Желтая карточкаEirik Valla Doennem
84' Желтая карточкаJostein Gundersen
12
Magnus
Lenes
22
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
- Основной состав
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
6'
48'
56'
63'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ivar Solli Roenning
|4
|0.13
|2.
|Erik Toenne
|3
|0.1
|3.
|Региниуссен Мадс
|2
|0.07
|4.
|Daniel Kvande
|1
|0.03
|5.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|6.
|Michael Karlsen
|1 (1)
|0.03
|7.
|Oeyvind Alseth
|0
|0
|8.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|9.
|Sondre Soerloekk
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eric Bugale Kitolano
|2
|0.07
|2.
|Lasse Nilsen
|1
|0.03
|3.
|Fitim Azemi
|1
|0.03
|4.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.03
|5.
|Арнарсон Адам
|1
|0.03
|6.
|Йенсен Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|2.
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|3.
|Люндал Мартин
|1
|0
|4.
|Erik Toenne
|1
|0
|5.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|2.
|Simen Wangberg
|1
|0
|3.
|Саетра Ларс
|1
|0
|4.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|5.
|Jostein Gundersen
|1
|0
|6.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|7.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ранхейм
|0
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|30% (3)
|0
|Тромсё
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм Ранхейм 3:0 Фрам Ларвик Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё
Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё Тромсё 5:0 Кристиансунд Будё-Глимт 4:0 Тромсё Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|3.
|Санднес
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Лиллестрём
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|КФУМ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Согндаль
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Гроруд
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Осане
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Дьерв
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Улленсакер-Киса
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|12.
|Рёуфосс
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|11 - 13
|4
|14.
|Конгсвингер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Стрёммен
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0