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  3. Швеция
Хеккен
0:1
Перерыв

Стадион:
Мьельбю
0'
7' Желтая карточка
Агардиус Виктор
0:1
14' Гол
Max Watson
21' Желтая карточка
Patrik Waalemark
43' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
14
Besard
Sabovic
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
17
Jonathan
Tamimi
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
Хеккен
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

7'
 
Агардиус Виктор
14'
0:1
Max Watson
(Jacob Bergstroem)
21'
Patrik Waalemark
 
43'
 
Jesper Gustavsson

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 7 0.29
2. Leo Bengtsson 6 0.25
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.21
4. Patrik Waalemark 3 0.13
5. Ясин Ахмед 2 0.08
6. Берггрен Густав 2 0.08
7. Хаммар Юхан 2 0.08
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
10. Фрайберг Эрик 1 0.04
11. Ali Youssef 1 0.04
12. Тойвио Йоона 1 0.04
13. Alexander Faltsetas 1 0.04
14. Нильссон Хокан 1 0.04
15. Adam Andersson II 1 0.04
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 9 (1) 0.36
2. Mamudu Moro 5 0.2
3. David Loefquist 5 (2) 0.2
4. Besard Sabovic 4 0.16
5. Jacob Bergstroem 3 0.12
6. Max Watson 1 0.04
7. David Batanero 1 0.04
8. Eric Bjoerkander 1 0.04
9. Jesper Gustavsson 1 0.04
10. Viktor Gustafson 1 0.04
11. Taylor Silverholt 1 0.04
12. Джазе Моханад 0 0
13. Joel Nilsson 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Alexander Faltsetas 3 1
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Leo Bengtsson 3 0
6. Фрайберг Эрик 2 0
7. Люндберг Виктор 2 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Туоминен Яссе 2 0
10. Ясин Ахмед 2 0
11. Тойвио Йоона 1 0
12. Жута Леонард 1 0
13. Содерлунд Александер 1 0
14. Марич Аднан 1 0
15. Adam Andersson II 1 0
16. Ирандуст Далехо 1 0
17. Ali Youssef 1 0
18. Patrik Waalemark 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 6 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. Джазе Моханад 3 0
8. Jesper Loefgren 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 8.57% (3) 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 20% (7)
Мьельбю 12.9% (4) 9.68% (3) 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен
Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю
Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Мьельбю 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Швеции Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Хеккен 1:1 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
3. Хеккен 0:1 24 10 9 5 36 - 23 39
4. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
5. Юргорден 0:0 24 10 7 7 35 - 27 37
6. Сириус 0:0 24 9 9 6 40 - 37 36
7. Хаммарбю 24 9 9 6 38 - 35 36
8. Мьельбю 1:0 25 9 7 9 36 - 39 34
9. Эстерсунд 24 8 9 7 25 - 26 33
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 24 4 7 13 26 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Jesper Gustavsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Patrik Waalemark получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Max Watson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Агардиус Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мьельбю
2.40
4.75
6.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 3.15 3.05
1.45 3.90 6.60
1.48 4.65 6.30
2.37 3.39 3.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 11.50 1.02 3.45 1.28 3.65 1.25 1.85 1.90 2.12 1.72 1.87 1.98 1.31 3.25 1.28 3.65 1.10 6.25 1.08 6.90 1.02 11.00
15.75 1.02 14.25 1.02 5.00 1.18 4.05 1.25 2.48 1.60 1.90 1.92 1.58 2.41 1.31 3.52 1.22 4.30 1.09 7.50
5.11 1.18 2.83 1.47 2.74 1.49 2.37 1.62 2.01 1.87 1.71 2.21 1.55 2.55 1.71 2.22 1.49 2.72 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.35 1.55 2.35 1.55 1.25 3.75 1.21 4.10 1.03 10.00
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.25 4.05 1.15 5.45
2.97 1.42 2.34 1.64 1.79 2.09 1.30 3.68 1.16 5.63 1.38 3.15 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
4.95 1.18 3.64 1.28 1.95 1.84 1.45 2.75 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Хеккен 0:1 Мьельбю онлайн

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