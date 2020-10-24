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  2. Матчи
  3. Швеция
Хеккен
2:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
7' Желтая карточка
Агардиус Виктор
0:1
14' Гол
Max Watson
21' Желтая карточка
Patrik Waalemark
43' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
50' Желтая карточка
Leo Bengtsson
0:2
58' Гол
Огбу Мозес
1:2
60' Гол
Ирандуст Далехо
82' Желтая карточка
Гулан Никола
82' Желтая карточка
Ясин Ахмед
2:2
83' Гол
Берггрен Густав
90'+6
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
14
Besard
Sabovic
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
17
Jonathan
Tamimi
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
Хеккен
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

7'
 
Агардиус Виктор
14'
0:1
Max Watson
(Jacob Bergstroem)
21'
Patrik Waalemark
 
43'
 
Jesper Gustavsson
46'
Ясин Ахмед
Patrik Waalemark
 
50'
Leo Bengtsson
 
58'
0:2
Огбу Мозес
60'
Ирандуст Далехо
1:2
65'
Хаммар Юхан
Линдгрен Расмус
 
67'
 
Erik Paersson
Огбу Мозес
80'
Гулан Никола
Adam Andersson II
 
80'
 
Adam Petersson
Jesper Gustavsson
82'
Гулан Никола
 
82'
Ясин Ахмед
 
83'
Берггрен Густав
2:2
90'
Люндберг Виктор
Godswill Ekpolo
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 13 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 7 0.29
2. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.25
3. Leo Bengtsson 6 0.25
4. Patrik Waalemark 3 0.13
5. Берггрен Густав 3 0.13
6. Ясин Ахмед 2 0.08
7. Хаммар Юхан 2 0.08
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
10. Фрайберг Эрик 1 0.04
11. Ali Youssef 1 0.04
12. Тойвио Йоона 1 0.04
13. Alexander Faltsetas 1 0.04
14. Нильссон Хокан 1 0.04
15. Adam Andersson II 1 0.04
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 10 (1) 0.4
2. Mamudu Moro 5 0.2
3. David Loefquist 5 (2) 0.2
4. Besard Sabovic 4 0.16
5. Jacob Bergstroem 3 0.12
6. Max Watson 1 0.04
7. David Batanero 1 0.04
8. Eric Bjoerkander 1 0.04
9. Jesper Gustavsson 1 0.04
10. Viktor Gustafson 1 0.04
11. Taylor Silverholt 1 0.04
12. Джазе Моханад 0 0
13. Joel Nilsson 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Alexander Faltsetas 3 1
3. Leo Bengtsson 4 0
4. Ясин Ахмед 3 0
5. Берггрен Густав 3 0
6. Godswill Ekpolo 3 0
7. Фрайберг Эрик 2 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Абрахамссон Петер 2 0
10. Туоминен Яссе 2 0
11. Гулан Никола 1 0
12. Тойвио Йоона 1 0
13. Жута Леонард 1 0
14. Содерлунд Александер 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 7 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. David Batanero 4 0
6. Joel Nilsson 4 0
7. Джазе Моханад 3 0
8. Jesper Loefgren 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Спельманн Мартин 1 0
13. Max Watson 1 0
14. Агардиус Виктор 1 0
15. Юханссон Марко 1 0
16. Viktor Gustafson 1 0
17. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 8.11% (3) 16.22% (6) 18.92% (7) 18.92% (7) 16.22% (6) 21.62% (8)
Мьельбю 15.15% (5) 9.09% (3) 9.09% (3) 18.18% (6) 21.21% (7) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен
Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю
Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Мьельбю 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Швеции Хеккен 4:2 Мьельбю Кубок Хеккен 1:1 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 24 13 8 3 48 - 24 47
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 24 9 9 6 38 - 35 36
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эстерсунд 24 8 9 7 25 - 26 33
9. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
10. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
11. Эребру 24 8 6 10 29 - 34 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 24 4 12 8 26 - 36 24
14. Хельсинборг 24 4 10 10 26 - 38 22
15. Фалькенберг 24 4 7 13 26 - 42 19
16. Кальмар 24 4 7 13 26 - 44 19
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Jesper Gustavsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Patrik Waalemark получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Max Watson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Агардиус Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 2.60 1.60
8.50 3.00 1.58
1.48 4.65 6.30
13.57 3.52 1.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 11.50 1.02 5.70 1.11 3.65 1.25 2.15 1.65 2.12 1.72 1.87 1.98 2.00 1.76 1.28 3.65 1.15 5.00 1.08 6.90 1.02 11.00
15.75 1.02 14.25 1.02 5.00 1.18 4.05 1.25 2.48 1.60 1.90 1.92 1.58 2.41 1.31 3.52 1.22 4.30 1.09 7.50
6.45 1.13 2.87 1.45 2.24 1.69 1.95 1.93 1.63 2.35 1.47 2.78 1.71 2.21 1.43 2.94 1.15 5.74 1.68 2.27 1.48 2.77 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.35 1.55 2.35 1.55 1.25 3.75 1.21 4.10 1.03 10.00
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.25 4.05 1.15 5.45
2.97 1.42 2.34 1.64 1.79 2.09 1.30 3.68 1.16 5.63 1.38 3.15 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
4.95 1.18 3.64 1.28 1.95 1.84 1.45 2.75 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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