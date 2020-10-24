Хеккен
2:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Мьельбю
7' Желтая карточкаАгардиус Виктор
0:1
14' ГолMax Watson
21' Желтая карточкаPatrik Waalemark
43' Желтая карточкаJesper Gustavsson
50' Желтая карточкаLeo Bengtsson
0:2
58' ГолОгбу Мозес
1:2
60' ГолИрандуст Далехо
82' Желтая карточкаГулан Никола
82' Желтая карточкаЯсин Ахмед
2:2
83' ГолБерггрен Густав
90
Огбу
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
14'
0:1
21'
50'
58'
0:2
60'
1:2
82'
82'
83'
2:2
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
13 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|7
|0.29
|2.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.25
|3.
|Leo Bengtsson
|6
|0.25
|4.
|Patrik Waalemark
|3
|0.13
|5.
|Берггрен Густав
|3
|0.13
|6.
|Ясин Ахмед
|2
|0.08
|7.
|Хаммар Юхан
|2
|0.08
|8.
|Жута Леонард
|1
|0.04
|9.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.04
|10.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.04
|11.
|Ali Youssef
|1
|0.04
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|13.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.04
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0.04
|15.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|16.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|17.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|18.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|10 (1)
|0.4
|2.
|Mamudu Moro
|5
|0.2
|3.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.2
|4.
|Besard Sabovic
|4
|0.16
|5.
|Jacob Bergstroem
|3
|0.12
|6.
|Max Watson
|1
|0.04
|7.
|David Batanero
|1
|0.04
|8.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.04
|9.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.04
|10.
|Viktor Gustafson
|1
|0.04
|11.
|Taylor Silverholt
|1
|0.04
|12.
|Джазе Моханад
|0
|0
|13.
|Joel Nilsson
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|3.
|Leo Bengtsson
|4
|0
|4.
|Ясин Ахмед
|3
|0
|5.
|Берггрен Густав
|3
|0
|6.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|10.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|11.
|Гулан Никола
|1
|0
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|13.
|Жута Леонард
|1
|0
|14.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|7
|0
|2.
|David Loefquist
|6
|0
|3.
|Огбу Мозес
|5
|0
|4.
|Besard Sabovic
|5
|0
|5.
|David Batanero
|4
|0
|6.
|Joel Nilsson
|4
|0
|7.
|Джазе Моханад
|3
|0
|8.
|Jesper Loefgren
|3
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|10.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|11.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|12.
|Спельманн Мартин
|1
|0
|13.
|Max Watson
|1
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|1
|0
|15.
|Юханссон Марко
|1
|0
|16.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|17.
|Adam Petersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|Мьельбю
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен
Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 4:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Хельсинборг Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю
Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Мьельбю 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Мьельбю Кубок Швеции Мьельбю 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Хеккен 3:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан Мьельбю 0:2 Хеккен Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|24
|13
|8
|3
|48 - 24
|47
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|24
|9
|9
|6
|38 - 35
|36
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эстерсунд
|24
|8
|9
|7
|25 - 26
|33
|9.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|10.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|11.
|Эребру
|24
|8
|6
|10
|29 - 34
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|24
|4
|12
|8
|26 - 36
|24
|14.
|Хельсинборг
|24
|4
|10
|10
|26 - 38
|22
|15.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|26 - 42
|19
|16.
|Кальмар
|24
|4
|7
|13
|26 - 44
|19
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|11.50
|1.02
|5.70
|1.11
|3.65
|1.25
|—
|—
|2.15
|1.65
|2.12
|1.72
|1.87
|1.98
|—
|—
|2.00
|1.76
|—
|—
|1.28
|3.65
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.08
|6.90
|1.02
|11.00
|15.75
|1.02
|14.25
|1.02
|5.00
|1.18
|4.05
|1.25
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.45
|1.13
|—
|—
|2.87
|1.45
|2.24
|1.69
|1.95
|1.93
|1.63
|2.35
|1.47
|2.78
|1.71
|2.21
|1.43
|2.94
|1.15
|5.74
|1.68
|2.27
|1.48
|2.77
|—
|—
|1.11
|7.07