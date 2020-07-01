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Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Эльфсборг
0' 26'
1
Петтерссон
Исак
2
Кастегрен
Хенрик
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
23
Блумквист
Андреас
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
11
Jesper
Karlsson1
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
Норрчёпинг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 4 (1) 0.18
2. Хакшабанович Сеад 2 0.09
3. Терн Симон 2 0.09
4. Лауритсен Расмус 2 0.09
5. Леви Джонатан 1 0.05
6. Кастегрен Хенрик 1 0.05
7. Герсон Ларс 1 (1) 0.05
8. Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
9. Ishaq Abdulrazak 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.08
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Jesper Karlsson1 1 (1) 0.04
4. Ольссон Симон 0 0
5. Simon Strand 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 1 0
2. Смит Эрик 1 0
3. Хакшабанович Сеад 1 0
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
5. Carl Bjoerk2 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Jacob Ondrejka 2 0
2. Холмен Самуэль 0 1
3. Фрик Пер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Эльфсборг 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:0 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Варберг БоИС 4 2 1 1 9 - 5 7
3. АИК 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Юргорден 0:0 5 2 1 2 8 - 5 7
5. Кальмар 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Мальмё 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
7. Эльфсборг 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
8. Хеккен 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Эребру 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Фалькенберг 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Эстерсунд 0:0 5 0 2 3 2 - 8 2
16. Хельсинборг 4 0 1 3 0 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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