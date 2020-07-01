Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Oestgoetaporten
Эльфсборг
21
Терн
Симон
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
77 Manasse Kusu
-
-
15 Carl Bjoerk2
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|4 (1)
|0.18
|2.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.09
|3.
|Терн Симон
|2
|0.09
|4.
|Лауритсен Расмус
|2
|0.09
|5.
|Леви Джонатан
|1
|0.05
|6.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|7.
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.05
|8.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|9.
|Ishaq Abdulrazak
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|2
|0.08
|2.
|Rasmus Alm
|1
|0.04
|3.
|Jesper Karlsson1
|1 (1)
|0.04
|4.
|Ольссон Симон
|0
|0
|5.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|1
|0
|2.
|Смит Эрик
|1
|0
|3.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|5.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|2.
|Холмен Самуэль
|0
|1
|3.
|Фрик Пер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|Эльфсборг
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Варберг БоИС
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|АИК
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Юргорден
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|5.
|Кальмар
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Мальмё
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|8.
|Хеккен
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Сириус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Гётеборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Эребру
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Хаммарбю
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|16.
|Хельсинборг
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0