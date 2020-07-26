  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Старт
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Стабек
0'
40' Желтая карточка
Kevin Kabran
62' Желтая карточка
Марковик Эман
71'
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
8
Марковик
Эман
18
Isaac
Twum
11
Шульц
Эрик
20
Mathias
Bringaker
7
Kevin
Kabran
9
Martin
Ramsland
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
25
Ветлесен
Уго
67
Tortol
Lumanza
Lembi
8
Бохинен
Эмиль
11
Kornelius
Hansen
20
Ботхейм
Эрик
10
Галль
Ромен
Старт
4-3-2-1
Стабек
4-3-3

Ход матча

40'
Kevin Kabran
 
57'
 
Magnus Lundal
Галль Ромен
57'
 
Oliver Edvardsen
Ветлесен Уго
58'
Сколевик Стеффен
Martin Ramsland
 
62'
Марковик Эман
 
66'
Mikael Ugland
Марковик Эман
 
67'
Бёруфсен Эспен
Kevin Kabran
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 12
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Шульц Эрик 1 0.03
3. Jesper Daland 1 0.03
4. Марковик Эман 1 0.03
5. Mikael Ugland 1 0.03
6. Kevin Kabran 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 3 0.1
2. Kornelius Hansen 3 0.1
3. Oliver Edvardsen 2 0.07
4. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.07
5. Касси Люк 1 0.03
6. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.03
7. Kosuke Kinoshita 1 0.03
8. Матс Солхеим 0 0
9. Галль Ромен 0 0
10. Tortol Lumanza Lembi 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 2 0
2. Kevin Kabran 2 0
3. Eirik Wichne 2 0
4. Erlend Segberg 2 0
5. Jesper Daland 2 0
6. Марковик Эман 2 0
7. Aremu Afeez 2 0
8. Martin Ramsland 1 0
9. Скаанес Каспер 1 0
10. Берган Вегар 1 0
11. Сколевик Стеффен 1 0
12. Mathias Bringaker 1 0
13. Isaac Twum 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 3 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Матс Солхеим 1 0
5. Kosuke Kinoshita 1 0
6. Ботхейм Эрик 1 0
7. Oliver Edvardsen 1 0
8. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0
 Стабек 15.38% (2) 0 46.15% (6) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг
Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг
Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Стабек: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Старт 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Старт Типпелиген Стабек 3:0 Старт Типпелиген Старт 0:5 Стабек Типпелиген
Стабек 3:2 Старт Типпелиген Старт 4:1 Стабек Типпелиген Старт 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Старт Типпелиген Старт 2:1 Стабек Кубок НМ Старт 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Старт Типпелиген Старт 2:4 Стабек Типпелиген Старт 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Старт Типпелиген Старт 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 5:0 Старт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 10 10 0 0 37 - 11 30
2. Мольде 1:2 10 8 1 1 29 - 9 25
3. Волеренга 2:0 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 10 5 1 4 16 - 13 16
5. Стабек 0:0 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Бранн 10 4 3 3 14 - 14 15
8. Стрёмсгодсет 0:2 10 3 3 4 11 - 19 12
9. Кристиансунд 10 2 6 2 18 - 14 12
10. Викинг 3:0 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Сарпсборг-08 0:3 10 3 1 6 10 - 12 10
12. Саннефьёрд 1:0 10 3 1 6 8 - 16 10
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Мьёндален 0:1 10 2 2 6 10 - 13 8
15. Старт 0:0 10 0 6 4 8 - 16 6
16. Олесунн 10 0 3 7 13 - 32 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Kevin Kabran получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Старт 0:0 Стабек онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный