40' Желтая карточкаKevin Kabran
62' Желтая карточкаМарковик Эман
84' Желтая карточкаIsaac Twum
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
18
Isaac
Twum
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
10 Галль РоменНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
17 Will Donkin
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
40'
62'
84'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 0
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|3
|0.1
|2.
|Шульц Эрик
|1
|0.03
|3.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|4.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|5.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|6.
|Kevin Kabran
|0
|0
|7.
|Erlend Segberg
|0
|0
|8.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|3
|0.1
|2.
|Kornelius Hansen
|3
|0.1
|3.
|Oliver Edvardsen
|2
|0.07
|4.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2 (1)
|0.07
|5.
|Касси Люк
|1
|0.03
|6.
|Бохинен Эмиль
|1 (1)
|0.03
|7.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0.03
|8.
|Матс Солхеим
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
|10.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марковик Эман
|3
|0
|2.
|Шульц Эрик
|2
|0
|3.
|Kevin Kabran
|2
|0
|4.
|Eirik Wichne
|2
|0
|5.
|Erlend Segberg
|2
|0
|6.
|Jesper Daland
|2
|0
|7.
|Isaac Twum
|2
|0
|8.
|Aremu Afeez
|2
|0
|9.
|Martin Ramsland
|1
|0
|10.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|11.
|Берган Вегар
|1
|0
|12.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|13.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|2.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|3.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|4.
|Матс Солхеим
|1
|0
|5.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|6.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|7.
|Oliver Edvardsen
|1
|0
|8.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|Стабек
|15.38% (2)
|0
|46.15% (6)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг
Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ
Стабек Последние 20 матчей: + = -Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг
Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Старт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Стабек: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Стабек 3:2 Старт Типпелиген Старт 4:1 Стабек Типпелиген Старт 2:3 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Старт Типпелиген Старт 2:1 Стабек Кубок НМ Старт 4:2 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Старт Типпелиген Старт 2:4 Стабек Типпелиген Старт 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Старт Типпелиген Старт 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 5:0 Старт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|10
|8
|1
|1
|29 - 10
|25
|3.
|Волеренга
|10
|5
|4
|1
|13 - 10
|19
|4.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|9.
|Кристиансунд
|10
|2
|6
|2
|18 - 14
|12
|10.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|13.
|Саннефьёрд
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|14.
|Мьёндален
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|Старт
|10
|0
|6
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Олесунн
|10
|0
|3
|7
|13 - 32
|3