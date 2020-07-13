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  3. Норвегия
Хам-Кам
0:2
Первый тайм: 30'

Стадион:
Нест-Сотра
0'
0:1
1' Гол
Aune Selland Heggeboe
0:2
22' Гол
Andreas van der Spa
30'
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
16
Anders
Dieserud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
8
Markus
Solbakken
10
Emil
Sildnes
21
Свендсен
Тобиас
11
Педерсен
Маркус
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
5
Bjarte
Haugsdal
14
Thor
Kristian
Oekland
27
Andreas
van
der
Spa
12
Charles
Ezeh
10
Mathias
Dahl
Abelsen
9
Martin
Hoel
Andersen
19
Aune
Selland
Heggeboe
7
Peter
Soerensen
Nergaard
17
Михаэль
Петер
Хам-Кам
4-4-2
Нест-Сотра
4-1-4-1

Ход матча

1'
0:1
Aune Selland Heggeboe
22'
0:2
Andreas van der Spa

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
2. Педерсен Маркус 1 0.03
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михаэль Петер 2 0.07
2. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
3. Aune Selland Heggeboe 1 0.03

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 1 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Свендсен Тобиас 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 2 0
2. Martin Hoel Andersen 1 0
3. Erlend Hellevik Larsen 1 0
4. Михаэль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Нест-Сотра 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль
Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион
Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 3:1 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 1:0 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Согндаль 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Тромсё 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Рёуфосс 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Дьерв 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Конгсвингер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Стрёммен 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
10. КФУМ 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Нест-Сотра 2:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Улленсакер-Киса 0:1 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Схьёрдал-Блинк 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Гроруд 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Хам-Кам 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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