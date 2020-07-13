Хам-Кам
0:2
Первый тайм: 30'
Стадион: Брискеби
Нест-Сотра
0:1
1' ГолAune Selland Heggeboe
0:2
22' ГолAndreas van der Spa
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Ход матча
1'
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матланд Йо-Нимо
|1
|0.03
|2.
|Педерсен Маркус
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михаэль Петер
|2
|0.07
|2.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.03
|3.
|Aune Selland Heggeboe
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|1
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarte Haugsdal
|2
|0
|2.
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|3.
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0
|4.
|Михаэль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Нест-Сотра
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль
Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Согндаль
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Тромсё
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Рёуфосс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Дьерв
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Конгсвингер
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|КФУМ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Нест-Сотра
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Осане
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Гроруд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Хам-Кам
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0