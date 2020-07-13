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  3. Норвегия
Хам-Кам
3:4
Конец матча

Стадион:
Нест-Сотра
0'
0:1
1' Гол
Aune Selland Heggeboe
0:2
22' Гол
Andreas van der Spa
33' Желтая карточка
Педерсен Маркус
1:2
38' Гол
Педерсен Маркус
2:2
48' Гол
Свендсен Тобиас
76' Желтая карточка
Peter Soerensen Nergaard
2:3
78' Гол
Aune Selland Heggeboe
3:3
79' Гол
Jonas Enkerud
3:4
90' Гол
Andreas Fantoft
90'+6
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
16
Anders
Dieserud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
8
Markus
Solbakken
10
Emil
Sildnes
21
Свендсен
Тобиас
11
Педерсен
Маркус
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
5
Bjarte
Haugsdal
14
Thor
Kristian
Oekland
27
Andreas
van
der
Spa
12
Charles
Ezeh
10
Mathias
Dahl
Abelsen
9
Martin
Hoel
Andersen
19
Aune
Selland
Heggeboe
7
Peter
Soerensen
Nergaard
17
Михаэль
Петер
Хам-Кам
4-4-2
Нест-Сотра
4-1-4-1

Ход матча

1'
0:1
Aune Selland Heggeboe
22'
0:2
Andreas van der Spa
33'
Педерсен Маркус
 
38'
Педерсен Маркус
1:2
46'
 
Fabian Rimestad
Thor Kristian Oekland
48'
Свендсен Тобиас
(Steffen Skogvang Pedersen)
2:2
52'
Ahmed Daghim
Anders Dieserud
 
63'
 
Andreas Fantoft
Михаэль Петер
64'
 
Sander Marthinussen
Mathias Dahl Abelsen
68'
Jonas Enkerud
Emil Sildnes
 
74'
 
Антониевич Стефан
Erlend Hellevik Larsen
76'
 
Peter Soerensen Nergaard
78'
2:3
Aune Selland Heggeboe
79'
Jonas Enkerud
3:3
89'
William Moan Mikalsen
Свендсен Тобиас
 
90'
3:4
Andreas Fantoft
90'
 
Eirik Moldenes
Aune Selland Heggeboe

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 2 0.07
2. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
3. Jonas Enkerud 1 0.03
4. Свендсен Тобиас 1 0.03
5. Steffen Skogvang Pedersen 0 0
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михаэль Петер 2 0.07
2. Aune Selland Heggeboe 2 0.07
3. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
4. Andreas Fantoft 1 0.03
5. Andreas van der Spa 1 0.03

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 2 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Свендсен Тобиас 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 2 0
2. Martin Hoel Andersen 1 0
3. Peter Soerensen Nergaard 1 0
4. Erlend Hellevik Larsen 1 0
5. Михаэль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Нест-Сотра 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль
Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион
Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 3:1 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Согндаль 3 2 0 1 11 - 5 6
5. КФУМ 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Улленсакер-Киса 3 1 1 1 7 - 8 4
8. Схьёрдал-Блинк 3 1 0 2 8 - 8 3
9. Рёуфосс 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Гроруд 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Нест-Сотра 3 1 0 2 7 - 9 3
12. Стрёммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Конгсвингер 3 1 0 2 5 - 9 3
14. Осане 3 1 0 2 3 - 7 3
15. Дьерв 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Хам-Кам 3 0 0 3 5 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Andreas van der Spa бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Aune Selland Heggeboe бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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