Хам-Кам
3:4
Конец матча
Стадион: Брискеби
Нест-Сотра
0:1
1' ГолAune Selland Heggeboe
0:2
22' ГолAndreas van der Spa
33' Желтая карточкаПедерсен Маркус
1:2
38' ГолПедерсен Маркус
2:2
48' ГолСвендсен Тобиас
76' Желтая карточкаPeter Soerensen Nergaard
2:3
78' ГолAune Selland Heggeboe
3:3
79' ГолJonas Enkerud
3:4
90' ГолAndreas Fantoft
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Ход матча
1'
22'
33'
38'
1:2
48'
78'
79'
3:3
90'
3:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|2
|0.07
|2.
|Матланд Йо-Нимо
|1
|0.03
|3.
|Jonas Enkerud
|1
|0.03
|4.
|Свендсен Тобиас
|1
|0.03
|5.
|Steffen Skogvang Pedersen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михаэль Петер
|2
|0.07
|2.
|Aune Selland Heggeboe
|2
|0.07
|3.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.03
|4.
|Andreas Fantoft
|1
|0.03
|5.
|Andreas van der Spa
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|2
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarte Haugsdal
|2
|0
|2.
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|3.
|Peter Soerensen Nergaard
|1
|0
|4.
|Erlend Hellevik Larsen
|1
|0
|5.
|Михаэль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Нест-Сотра
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль
Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Нест-Сотра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Согндаль
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|5.
|КФУМ
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Улленсакер-Киса
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|3
|1
|0
|2
|8 - 8
|3
|9.
|Рёуфосс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Гроруд
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Нест-Сотра
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|12.
|Стрёммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|14.
|Осане
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Дьерв
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Хам-Кам
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0