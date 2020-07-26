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  3. Норвегия
Волеренга
2:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
21' Желтая карточка
Натьон Йонатан
1:0
36' Гол
Osame Sahraoui
2:0
45' Гол в свои ворота
Сальвесен Ларс-Йорген
49' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
71'
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
10
Вильяльмссон
Маттиас
9
Доннум
Арон
20
Benjamin
Stokke
26
Osame
Sahraoui
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Волеренга
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

19'
Хорн Майер
Адекугбе Сэм
 
21'
Натьон Йонатан
 
36'
Osame Sahraoui
(Борхгревинк Кристиан)
1:0
38'
Финне Бор
Леквен Магнус
 
45'
Сальвесен Ларс-Йорген
2:0
49'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильяльмссон Маттиас 3 (2) 0.1
2. Benjamin Stokke 2 0.07
3. Шала Херолинд 1 0.03
4. Доннум Арон 1 0.03
5. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.03
6. Несберг Иван 1 0.03
7. Финне Бор 1 0.03
8. Вега Дейвер 1 0.03
9. Osame Sahraoui 1 0.03
10. Леквен Магнус 0 0
11. Борхгревинк Кристиан 0 0
12. Адекугбе Сэм 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 3 0.1
3. Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.07
4. Moses Mawa 2 0.07
5. Стенгель Херман 1 0.03
6. Токстад Кристоффер 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Адекугбе Сэм 2 1
3. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
4. Хорн Майер 3 0
5. Борхгревинк Кристиан 3 0
6. Доннум Арон 3 0
7. Клаессон Кристоффер 1 1
8. Леквен Магнус 2 0
9. Benjamin Stokke 1 0
10. Несберг Иван 1 0
11. Хауг Кьетил 1 0
12. Бьердаль Йохан-Ледре 1 0
13. Натьон Йонатан 1 0
14. Osame Sahraoui 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Парр Джонатан 3 0
2. Jack Ipalibo 1 1
3. Гуннарссон Никлас 2 0
4. Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
5. Ari Leifsson 2 0
6. Marcus Moelvadgaard 2 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 27.27% (3) 27.27% (3)
 Стрёмсгодсет 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн
Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд
Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 10 10 0 0 37 - 11 30
2. Мольде 1:2 10 8 1 1 29 - 9 25
3. Волеренга 2:0 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 10 5 1 4 16 - 13 16
5. Стабек 0:0 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Бранн 10 4 3 3 14 - 14 15
8. Стрёмсгодсет 0:2 10 3 3 4 11 - 19 12
9. Кристиансунд 10 2 6 2 18 - 14 12
10. Викинг 3:0 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Сарпсборг-08 0:3 10 3 1 6 10 - 12 10
12. Саннефьёрд 1:0 10 3 1 6 8 - 16 10
13. Хёугесунн 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Мьёндален 0:1 10 2 2 6 10 - 13 8
15. Старт 0:0 10 0 6 4 8 - 16 6
16. Олесунн 10 0 3 7 13 - 32 3
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