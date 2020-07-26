Волеренга
2:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Intility Arena
Стрёмсгодсет
21' Желтая карточкаНатьон Йонатан
1:0
36' ГолOsame Sahraoui
2:0
45' Гол в свои воротаСальвесен Ларс-Йорген
49' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Опсаль ОскарЗащитник
-
31 Скарет БрагеЗащитник
-
33 Амин НуриЗащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара УсманНападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
21'
36'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильяльмссон Маттиас
|3 (2)
|0.1
|2.
|Benjamin Stokke
|2
|0.07
|3.
|Шала Херолинд
|1
|0.03
|4.
|Доннум Арон
|1
|0.03
|5.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|6.
|Несберг Иван
|1
|0.03
|7.
|Финне Бор
|1
|0.03
|8.
|Вега Дейвер
|1
|0.03
|9.
|Osame Sahraoui
|1
|0.03
|10.
|Леквен Магнус
|0
|0
|11.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
|12.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|3 (3)
|0.1
|2.
|Johan Hove
|3
|0.1
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.07
|4.
|Moses Mawa
|2
|0.07
|5.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|6.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|3
|1
|2.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|3.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|4.
|Хорн Майер
|3
|0
|5.
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|6.
|Доннум Арон
|3
|0
|7.
|Клаессон Кристоффер
|1
|1
|8.
|Леквен Магнус
|2
|0
|9.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|10.
|Несберг Иван
|1
|0
|11.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|12.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|1
|0
|13.
|Натьон Йонатан
|1
|0
|14.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Парр Джонатан
|3
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|3.
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|4.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|5.
|Ari Leifsson
|2
|0
|6.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|Стрёмсгодсет
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн
Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд
Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|10
|10
|0
|0
|37 - 11
|30
|2.
|Мольде
|1:2
|10
|8
|1
|1
|29 - 9
|25
|3.
|Волеренга
|2:0
|10
|5
|4
|1
|13 - 10
|19
|4.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|5.
|Стабек
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|Бранн
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|9.
|Кристиансунд
|10
|2
|6
|2
|18 - 14
|12
|10.
|Викинг
|3:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Сарпсборг-08
|0:3
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|12.
|Саннефьёрд
|1:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Мьёндален
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|Старт
|0:0
|10
|0
|6
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Олесунн
|10
|0
|3
|7
|13 - 32
|3