  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Хёугесунн
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Кристиансунд
0'
0:1
23' Гол
Аскар Армин
34'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
3
Карамоко
Бенджамин
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
10
Niklas
Sandberg
I
16
Bruno
Leite2
15
Фредриксен
Ульрик
99
Kristoffer
Velde
11
Alexander
Ammitzboell
9
Benjamin
Kaellman
25
Erik
Holmen1
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
15
Erlend
Sivertsen
6
Andreas
Hopmark
13
Бюэ
Бендик
17
Скарсем
Олаус
18
Аскар
Армин
29
Мумбанья
Фарис
Хёугесунн
4-4-2
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Аскар Армин
(Коли Алиу)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 2 (2) 0.07
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 3 0.1
2. Каллудра Лиридон 1 0.03
3. Sondre Soerli 1 0.03
4. Бюэ Бендик 1 0.03
5. Аскар Армин 1 0.03
6. Christoffer Aasbak 0 0
7. Serigne Mbaye 0 0
8. Скарсем Олаус 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kevin Martin Krygaard 1 0
2. Bruno Leite2 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Andreas Hopmark 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Кристиансунд 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд
Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген
Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:0 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Бранн 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Мьёндален 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
5. Мольде 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Старт 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Саннефьёрд 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Волеренга 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Стабек 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Олесунн 0:0 3 0 1 2 3 - 11 1
13. Одд 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Викинг 0:1 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Хёугесунн 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Аскар Армин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хёугесунн 0:1 Кристиансунд онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 