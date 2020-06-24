Хёугесунн
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Хуагесунд
Кристиансунд
0:1
23' ГолАскар Армин
16
Bruno
Leite2
25
Erik
Holmen1
19
Коли
Алиу
13
Бюэ
Бендик
18
Аскар
Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Frank Stople
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
25 Erik Holmen1Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|2 (2)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|3
|0.1
|2.
|Каллудра Лиридон
|1
|0.03
|3.
|Sondre Soerli
|1
|0.03
|4.
|Бюэ Бендик
|1
|0.03
|5.
|Аскар Армин
|1
|0.03
|6.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|7.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|8.
|Скарсем Олаус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|2.
|Bruno Leite2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Andreas Hopmark
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Кристиансунд
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд
Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Бранн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Мьёндален
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|5.
|Мольде
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Старт
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Стабек
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Олесунн
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
|13.
|Одд
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Викинг
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|16.
|Хёугесунн
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Аутентификация