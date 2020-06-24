Хёугесунн
2:2
Конец матча
Стадион: Хуагесунд
Кристиансунд
0:1
23' ГолАскар Армин
36' Желтая карточкаErlend Sivertsen
46' Желтая карточкаChristophe Psyche
1:1
47' ГолAlexander Ammitzboell
51' Желтая карточкаМумбанья Фарис
2:1
70' ГолNiklas Sandberg I
2:2
73' ГолChristophe Psyche
76' Желтая карточкаВоге-Нильсен Йоаким
16
Bruno
Leite2
25
Erik
Holmen1
19
Коли
Алиу
13
Бюэ
Бендик
18
Аскар
Армин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Frank Stople
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
25 Erik Holmen1Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аскар АрминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
23'
0:1
36'
47'
51'
70'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|3 (2)
|0.1
|2.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|3.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|3
|0.1
|2.
|Аскар Армин
|2
|0.07
|3.
|Каллудра Лиридон
|1
|0.03
|4.
|Sondre Soerli
|1
|0.03
|5.
|Бюэ Бендик
|1
|0.03
|6.
|Christophe Psyche
|1
|0.03
|7.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|8.
|Коли Алиу
|0
|0
|9.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|10.
|Скарсем Олаус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|2.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|3.
|Bruno Leite2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастрати Фламур
|1
|0
|2.
|Christophe Psyche
|1
|0
|3.
|Andreas Hopmark
|1
|0
|4.
|Erlend Sivertsen
|1
|0
|5.
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Кристиансунд
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд
Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|4.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|5.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Старт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Викинг
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|15.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Аутентификация