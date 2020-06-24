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Хёугесунн
2:2
Конец матча

Стадион:
Кристиансунд
0'
0:1
23' Гол
Аскар Армин
36' Желтая карточка
Erlend Sivertsen
46' Желтая карточка
Christophe Psyche
1:1
47' Гол
Alexander Ammitzboell
51' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
2:1
70' Гол
Niklas Sandberg I
2:2
73' Гол
Christophe Psyche
76' Желтая карточка
Воге-Нильсен Йоаким
90'+6
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
3
Карамоко
Бенджамин
5
Benjamin
Hansen1
23
Thore
Pedersen
10
Niklas
Sandberg
I
16
Bruno
Leite2
15
Фредриксен
Ульрик
99
Kristoffer
Velde
11
Alexander
Ammitzboell
9
Benjamin
Kaellman
25
Erik
Holmen1
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
15
Erlend
Sivertsen
6
Andreas
Hopmark
13
Бюэ
Бендик
17
Скарсем
Олаус
18
Аскар
Армин
29
Мумбанья
Фарис
Хёугесунн
4-4-2
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Аскар Армин
(Коли Алиу)
36'
 
Erlend Sivertsen
38'
Воге-Нильсен Йоаким
Карамоко Бенджамин
 
46'
 
Christophe Psyche
47'
Alexander Ammitzboell
(Niklas Sandberg I)
1:1
51'
 
Мумбанья Фарис
56'
 
Sondre Soerli
Мумбанья Фарис
69'
 
Кастрати Фламур
Аскар Армин
69'
 
Каллудра Лиридон
Erlend Sivertsen
69'
 
Paal Erik Ulvestad
Скарсем Олаус
70'
Niklas Sandberg I
(Деслер Миккел)
2:1
73'
2:2
Christophe Psyche
(Christoffer Aasbak)
76'
Воге-Нильсен Йоаким
 
78'
 
Bent Soermo
Andreas Hopmark
90'
Kevin Martin Krygaard
Bruno Leite2
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Alexander Ammitzboell 1 0.03
3. Деслер Миккел 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 3 0.1
2. Аскар Армин 2 0.07
3. Каллудра Лиридон 1 0.03
4. Sondre Soerli 1 0.03
5. Бюэ Бендик 1 0.03
6. Christophe Psyche 1 0.03
7. Christoffer Aasbak 0 0
8. Коли Алиу 0 0
9. Serigne Mbaye 0 0
10. Скарсем Олаус 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
2. Kevin Martin Krygaard 1 0
3. Bruno Leite2 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Кастрати Фламур 1 0
2. Christophe Psyche 1 0
3. Andreas Hopmark 1 0
4. Erlend Sivertsen 1 0
5. Мумбанья Фарис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)
 Кристиансунд 0 33.33% (3) 11.11% (1) 0 44.44% (4) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра
Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн Одд 0:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Мольде 3:1 Хёугесунн Вайле 2:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Русенборг
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд
Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог Кристиансунд 3:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Мольде Хорсенс 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Мольде 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 4:2 Викинг Кристиансунд 2:2 Русенборг Тромсё 5:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Кристиансунд 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Типпелиген
Хёугесунн 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
4. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
5. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Волеренга 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Одд 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Старт 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Викинг 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
15. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
16. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
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