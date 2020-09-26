Мольде
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Акер
Саннефьёрд
0:1
6' ГолВалес Марк
24' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
29' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
34' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
6'
0:1
29'
34'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.37
|2.
|Омойджуфано Охи
|6 (3)
|0.32
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.32
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.21
|5.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.16
|6.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.16
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0.11
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.11
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.11
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.11
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.11
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.05
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.05
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.37
|2.
|Rufo Herraiz
|4
|0.21
|3.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.11
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|1
|0.05
|5.
|Lars Grorud
|1
|0.05
|6.
|Хансен Кристоффер
|1
|0.05
|7.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.05
|8.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.05
|9.
|Sander Moen Foss
|1
|0.05
|10.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.05
|11.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|12.
|Вальес Энрик
|0
|0
|13.
|Край Антон
|0
|0
|14.
|George Nuah Gibson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|5.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|7.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|8.
|Кителано Йон
|1
|1
|9.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|10.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|13.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|14.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|15.
|Уинго Генри
|1
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|5
|1
|2.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|3.
|Lars Grorud
|4
|0
|4.
|Валес Марк
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|7.
|Rufo Herraiz
|3
|0
|8.
|Кройцриглер Мартин
|1
|1
|9.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|10.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|11.
|Вальес Энрик
|1
|0
|12.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|13.
|Край Антон
|1
|0
|14.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|15.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|16.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|17.
|Sander Risan
|1
|0
|18.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|9.09% (4)
|31.82% (14)
|Саннефьёрд
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде
Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Одд
|18
|11
|1
|6
|32 - 24
|34
|3.
|Мольде
|0:1
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|4.
|Русенборг
|18
|9
|5
|4
|34 - 19
|32
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|18
|8
|6
|4
|38 - 27
|30
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|34 - 35
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|18
|7
|2
|9
|21 - 25
|23
|9.
|Саннефьёрд
|1:0
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|10.
|Бранн
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|7
|6
|23 - 28
|22
|12.
|Хёугесунн
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|6
|7
|26 - 35
|21
|14.
|Старт
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|15.
|Мьёндален
|18
|4
|2
|12
|13 - 30
|14
|16.
|Олесунн
|18
|1
|4
|13
|23 - 53
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|11.50
|1.02
|8.50
|1.05
|4.70
|1.14
|2.17
|1.69
|2.05
|1.72
|2.10
|1.73
|2.21
|1.67
|1.91
|1.89
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.16
|5.30
|1.15
|8.50
|1.04
|10.00
|1.04
|9.00
|14.75
|1.02
|14.50
|1.02
|6.05
|1.14
|5.10
|1.17
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.15
|5.75
|1.12
|6.45
|1.04
|11.50
|—
|—
|13.72
|1.02
|12.82
|1.03
|5.39
|1.15
|4.51
|1.20
|—
|—
|2.67
|1.47
|—
|—
|2.13
|1.71
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.39
|2.98
|—
|—
|1.29
|3.57
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|6.42
|1.12
|—
|—
|2.89
|1.43
|2.26
|1.67
|1.96
|1.90
|1.65
|2.31
|1.47
|2.73
|1.37
|3.15
|1.83
|2.03
|1.59
|2.42
|1.47
|2.77
|1.16
|5.35
|—
|—
|1.11
|7.40
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.21
|4.30
|—
|—
|—
|—
|3.83
|1.26
|—
|—
|2.64
|1.48
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.28
|3.65
|—
|—
|1.19
|4.66
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.27
|1.35
|2.61
|1.51
|1.94
|1.93
|1.31
|3.51
|1.16
|5.33
|1.48
|2.71
|1.32
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—