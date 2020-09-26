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  3. Норвегия
Мольде
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
0:1
6' Гол
Валес Марк
24' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
29' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
34' Желтая карточка
Эллингсен Мартин
57'
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
22
Брюнхильдсен
Ола
15
Кристенсен
Тобиас
99
Омойджуфано
Охи
10
Джеймс
Леке
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
3
Валес
Марк
17
Sander
Moen
Foss
5
Кройцриглер
Мартин
4
Вальес
Энрик
13
Lars
Markmanrud
23
Vidar
Ari
Jonsson2
10
Rufo
Herraiz
22
Вега
Дейвер
9
Sivert
Gussiaas
Мольде
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Валес Марк
(Вальес Энрик)
24'
Хёуген Кристоффер
 
29'
Брюнхильдсен Ола
 
34'
Эллингсен Мартин
 
55'
Эурснес Фредрик
Эллингсен Мартин
 
56'
Эйкрем Магнус
Кристенсен Тобиас
 
56'
Хестад Эйрик
Брюнхильдсен Ола
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.37
2. Омойджуфано Охи 6 (3) 0.32
3. Хуссейн Эцаз 6 0.32
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.21
5. Эйкрем Магнус 3 0.16
6. Брюнхильдсен Ола 3 0.16
7. Хестад Эйрик 2 0.11
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.11
9. Эурснес Фредрик 2 0.11
10. Уинго Генри 2 0.11
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.11
12. Хёуген Кристоффер 1 0.05
13. Эллингсен Мартин 1 0.05
14. Кристенсен Тобиас 1 0.05
15. Кителано Йон 1 0.05
16. Грегерсен Стиан 1 0.05
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Бьорнбак Мартин 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.37
2. Rufo Herraiz 4 0.21
3. Валес Марк 2 (1) 0.11
4. Vidar Ari Jonsson2 1 0.05
5. Lars Grorud 1 0.05
6. Хансен Кристоффер 1 0.05
7. Erik Naesbak Brenden 1 0.05
8. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.05
9. Sander Moen Foss 1 0.05
10. Marcos Celorrio 1 (1) 0.05
11. Куртович Виллиам 0 0
12. Вальес Энрик 0 0
13. Край Антон 0 0
14. George Nuah Gibson 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Бьорнбак Мартин 3 0
5. Эурснес Фредрик 3 0
6. Кристенсен Тобиас 3 0
7. Шельстад Фредрик 1 1
8. Кителано Йон 1 1
9. Хёуген Кристоффер 2 0
10. Хестад Эйрик 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Брюнхильдсен Ола 2 0
13. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
14. Синюан Шерифф 1 0
15. Уинго Генри 1 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 5 1
2. Vidar Ari Jonsson2 5 0
3. Lars Grorud 4 0
4. Валес Марк 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Куртович Виллиам 3 0
7. Rufo Herraiz 3 0
8. Кройцриглер Мартин 1 1
9. Sivert Gussiaas 2 0
10. Lars Markmanrud 2 0
11. Вальес Энрик 1 0
12. Хансен Кристоффер 1 0
13. Край Антон 1 0
14. Sander Moen Foss 1 0
15. Marcos Celorrio 1 0
16. George Nuah Gibson 1 0
17. Sander Risan 1 0
18. Peder Meen Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 20.45% (9) 9.09% (4) 31.82% (14)
 Саннефьёрд 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде
Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Саннефьёрд 2:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 3:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Одд 18 11 1 6 32 - 24 34
3. Мольде 0:1 19 11 1 7 46 - 23 34
4. Русенборг 18 9 5 4 34 - 19 32
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 18 8 6 4 38 - 27 30
7. Викинг 18 7 4 7 34 - 35 25
8. Сарпсборг-08 18 7 2 9 21 - 25 23
9. Саннефьёрд 1:0 19 7 2 10 20 - 29 23
10. Бранн 18 6 4 8 23 - 30 22
11. Стабек 18 5 7 6 23 - 28 22
12. Хёугесунн 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Стрёмсгодсет 18 5 6 7 26 - 35 21
14. Старт 18 3 6 9 19 - 36 15
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 18 1 4 13 23 - 53 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Эллингсен Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Брюнхильдсен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Хёуген Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Валес Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Саннефьёрд
3.25
5.35
7.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.90 3.10 2.50
3.25 3.00 2.28
1.53 5.05 6.55
1.48 5.15 5.38
3.20 3.28 2.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 11.50 1.02 8.50 1.05 4.70 1.14 2.17 1.69 2.05 1.72 2.10 1.73 2.21 1.67 1.91 1.89 1.30 3.30 1.40 2.80 1.08 7.00 1.16 5.30 1.15 8.50 1.04 10.00 1.04 9.00
14.75 1.02 14.50 1.02 6.05 1.14 5.10 1.17 2.79 1.45 2.21 1.68 1.77 2.16 1.43 2.88 1.32 3.45 1.15 5.75 1.12 6.45 1.04 11.50
13.72 1.02 12.82 1.03 5.39 1.15 4.51 1.20 2.67 1.47 2.13 1.71 1.69 2.16 1.39 2.98 1.29 3.57 1.13 5.88 1.11 6.49 1.04 10.70 1.03 11.89
6.42 1.12 2.89 1.43 2.26 1.67 1.96 1.90 1.65 2.31 1.47 2.73 1.37 3.15 1.83 2.03 1.59 2.42 1.47 2.77 1.16 5.35 1.11 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.85 1.39 1.52 2.42 1.32 3.45 1.04 9.00 1.05 8.50
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.30
3.83 1.26 2.64 1.48 1.69 2.16 1.28 3.65 1.19 4.66 1.05 9.74 1.04 10.70
3.27 1.35 2.61 1.51 1.94 1.93 1.31 3.51 1.16 5.33 1.48 2.71 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.17 1.64 1.62 2.21 1.40 2.80
5.60 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
1.62 2.28
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Мольде 0:1 Саннефьёрд онлайн

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