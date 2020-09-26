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Мольде
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Саннефьёрд
0'
0:1
6' Гол
Валес Марк
24' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
29' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
34' Желтая карточка
Эллингсен Мартин
59' Желтая карточка
Валес Марк
66' Желтая карточка
Синюан Шерифф
83' Желтая карточка
Вальес Энрик
89' Желтая карточка
Хестад Эйрик
90'+6
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
22
Брюнхильдсен
Ола
15
Кристенсен
Тобиас
99
Омойджуфано
Охи
10
Джеймс
Леке
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
3
Валес
Марк
17
Sander
Moen
Foss
5
Кройцриглер
Мартин
4
Вальес
Энрик
13
Lars
Markmanrud
23
Vidar
Ari
Jonsson2
10
Rufo
Herraiz
22
Вега
Дейвер
9
Sivert
Gussiaas
Мольде
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Валес Марк
(Вальес Энрик)
24'
Хёуген Кристоффер
 
29'
Брюнхильдсен Ола
 
34'
Эллингсен Мартин
 
55'
Эурснес Фредрик
Эллингсен Мартин
 
56'
Эйкрем Магнус
Кристенсен Тобиас
 
56'
Хестад Эйрик
Брюнхильдсен Ола
 
59'
 
Валес Марк
66'
Синюан Шерифф
 
69'
 
Erik Naesbak Brenden
Вега Дейвер
69'
 
Куртович Виллиам
Rufo Herraiz
77'
Болли Матис
Хуссейн Эцаз
 
77'
 
Сингх Хармет
Brice Wembangomo
83'
 
Вальес Энрик
87'
 
Пальссон Эмиль
Вальес Энрик
89'
Хестад Эйрик
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.37
2. Омойджуфано Охи 6 (3) 0.32
3. Хуссейн Эцаз 6 0.32
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.21
5. Эйкрем Магнус 3 0.16
6. Брюнхильдсен Ола 3 0.16
7. Хестад Эйрик 2 0.11
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.11
9. Эурснес Фредрик 2 0.11
10. Уинго Генри 2 0.11
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.11
12. Хёуген Кристоффер 1 0.05
13. Эллингсен Мартин 1 0.05
14. Кристенсен Тобиас 1 0.05
15. Кителано Йон 1 0.05
16. Грегерсен Стиан 1 0.05
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Бьорнбак Мартин 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.37
2. Rufo Herraiz 4 0.21
3. Валес Марк 2 (1) 0.11
4. Vidar Ari Jonsson2 1 0.05
5. Lars Grorud 1 0.05
6. Хансен Кристоффер 1 0.05
7. Erik Naesbak Brenden 1 0.05
8. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.05
9. Sander Moen Foss 1 0.05
10. Marcos Celorrio 1 (1) 0.05
11. Куртович Виллиам 0 0
12. Вальес Энрик 0 0
13. Край Антон 0 0
14. George Nuah Gibson 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Бьорнбак Мартин 3 0
5. Эурснес Фредрик 3 0
6. Хестад Эйрик 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Хёуген Кристоффер 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Синюан Шерифф 2 0
13. Брюнхильдсен Ола 2 0
14. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
15. Уинго Генри 1 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 5 1
2. Валес Марк 5 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Куртович Виллиам 3 0
7. Rufo Herraiz 3 0
8. Кройцриглер Мартин 1 1
9. Вальес Энрик 2 0
10. Sivert Gussiaas 2 0
11. Lars Markmanrud 2 0
12. Хансен Кристоффер 1 0
13. Край Антон 1 0
14. Sander Moen Foss 1 0
15. Marcos Celorrio 1 0
16. George Nuah Gibson 1 0
17. Sander Risan 1 0
18. Peder Meen Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 20.45% (9) 9.09% (4) 31.82% (14)
 Саннефьёрд 20% (4) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде
Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Саннефьёрд 2:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 3:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Одд 18 11 1 6 32 - 24 34
3. Мольде 19 11 1 7 46 - 23 34
4. Русенборг 18 9 5 4 34 - 19 32
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 18 8 6 4 38 - 27 30
7. Викинг 18 7 4 7 34 - 35 25
8. Сарпсборг-08 0:0 19 7 3 9 21 - 25 24
9. Саннефьёрд 19 7 2 10 20 - 29 23
10. Бранн 18 6 4 8 23 - 30 22
11. Стабек 18 5 7 6 23 - 28 22
12. Стрёмсгодсет 0:0 19 5 7 7 26 - 35 22
13. Хёугесунн 18 6 3 9 19 - 27 21
14. Старт 18 3 6 9 19 - 36 15
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 18 1 4 13 23 - 53 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Эллингсен Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Брюнхильдсен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Хёуген Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Валес Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 3.40 1.55
10.50 2.95 1.48
1.53 5.05 6.55
1.48 5.15 5.38
15.15 3.66 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 11.50 1.02 2.05 1.72 4.70 1.14 2.17 1.69 1.15 5.00 2.10 1.73 2.21 1.67 1.91 1.89 1.15 5.00 1.40 2.80 1.02 11.00 1.16 5.30 1.15 8.50 1.04 10.00 1.04 9.00
14.75 1.02 14.50 1.02 6.05 1.14 5.10 1.17 2.79 1.45 2.21 1.68 1.77 2.16 1.43 2.88 1.32 3.45 1.15 5.75 1.12 6.45 1.04 11.50
13.72 1.02 12.82 1.03 5.39 1.15 4.51 1.20 2.67 1.47 2.13 1.71 1.69 2.16 1.39 2.98 1.29 3.57 1.13 5.88 1.11 6.49 1.04 10.70 1.03 11.89
1.71 2.19 1.42 2.92 1.15 5.75 1.68 2.25 1.47 2.74 1.96 1.90 1.65 2.31 1.47 2.73 1.11 7.09 1.83 2.03 1.59 2.42 1.47 2.77 1.16 5.35 1.11 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.85 1.39 1.52 2.42 1.32 3.45 1.04 9.00 1.05 8.50
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.30
3.83 1.26 2.64 1.48 1.69 2.16 1.28 3.65 1.19 4.66 1.05 9.74 1.04 10.70
3.27 1.35 2.61 1.51 1.94 1.93 1.31 3.51 1.16 5.33 1.48 2.71 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.17 1.64 1.62 2.21 1.40 2.80
5.60 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
1.62 2.28
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Мольде 0:1 Саннефьёрд онлайн

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