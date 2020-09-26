Мольде
0:1
Конец матча
Стадион: Акер Зрители: 200
Саннефьёрд
0:1
6' ГолВалес Марк
24' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
29' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
34' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
59' Желтая карточкаВалес Марк
66' Желтая карточкаСинюан Шерифф
83' Желтая карточкаВальес Энрик
89' Желтая карточкаХестад Эйрик
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
6'
0:1
29'
34'
59'
66'
83'
89'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.37
|2.
|Омойджуфано Охи
|6 (3)
|0.32
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.32
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.21
|5.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.16
|6.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.16
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0.11
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.11
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.11
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.11
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.11
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.05
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.05
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.37
|2.
|Rufo Herraiz
|4
|0.21
|3.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.11
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|1
|0.05
|5.
|Lars Grorud
|1
|0.05
|6.
|Хансен Кристоффер
|1
|0.05
|7.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.05
|8.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.05
|9.
|Sander Moen Foss
|1
|0.05
|10.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.05
|11.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|12.
|Вальес Энрик
|0
|0
|13.
|Край Антон
|0
|0
|14.
|George Nuah Gibson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|5.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|14.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|15.
|Уинго Генри
|1
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|5
|1
|2.
|Валес Марк
|5
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|4.
|Lars Grorud
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|7.
|Rufo Herraiz
|3
|0
|8.
|Кройцриглер Мартин
|1
|1
|9.
|Вальес Энрик
|2
|0
|10.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|11.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|12.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|13.
|Край Антон
|1
|0
|14.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|15.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|16.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|17.
|Sander Risan
|1
|0
|18.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|9.09% (4)
|31.82% (14)
|Саннефьёрд
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде
Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Одд
|18
|11
|1
|6
|32 - 24
|34
|3.
|Мольде
|19
|11
|1
|7
|46 - 23
|34
|4.
|Русенборг
|18
|9
|5
|4
|34 - 19
|32
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|18
|8
|6
|4
|38 - 27
|30
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|34 - 35
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|19
|7
|3
|9
|21 - 25
|24
|9.
|Саннефьёрд
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|10.
|Бранн
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|11.
|Стабек
|18
|5
|7
|6
|23 - 28
|22
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|19
|5
|7
|7
|26 - 35
|22
|13.
|Хёугесунн
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|14.
|Старт
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|15.
|Мьёндален
|18
|4
|2
|12
|13 - 30
|14
|16.
|Олесунн
|18
|1
|4
|13
|23 - 53
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|11.50
|1.02
|2.05
|1.72
|—
|—
|4.70
|1.14
|2.17
|1.69
|1.15
|5.00
|2.10
|1.73
|2.21
|1.67
|1.91
|1.89
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.16
|5.30
|1.15
|8.50
|1.04
|10.00
|1.04
|9.00
|14.75
|1.02
|14.50
|1.02
|6.05
|1.14
|—
|—
|5.10
|1.17
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.15
|5.75
|1.12
|6.45
|1.04
|11.50
|—
|—
|13.72
|1.02
|12.82
|1.03
|5.39
|1.15
|—
|—
|4.51
|1.20
|—
|—
|2.67
|1.47
|—
|—
|2.13
|1.71
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.39
|2.98
|—
|—
|1.29
|3.57
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|1.71
|2.19
|1.42
|2.92
|1.15
|5.75
|1.68
|2.25
|1.47
|2.74
|1.96
|1.90
|1.65
|2.31
|1.47
|2.73
|1.11
|7.09
|1.83
|2.03
|1.59
|2.42
|1.47
|2.77
|1.16
|5.35
|—
|—
|1.11
|7.40
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.21
|4.30
|—
|—
|—
|—
|3.83
|1.26
|—
|—
|2.64
|1.48
|—
|—
|1.69
|2.16
|—
|—
|1.28
|3.65
|—
|—
|1.19
|4.66
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.27
|1.35
|2.61
|1.51
|1.94
|1.93
|1.31
|3.51
|1.16
|5.33
|1.48
|2.71
|1.32
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—