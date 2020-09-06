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Орландо Сити
 
Позже

Стадион:
Атланта Юнайтед
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
10
Перейра
Маурисио
20
Росель
Ориоль
8
Мендес
Джегсон
9
Мюллер
Крис
18
Дайк
Дэрил
19
Мишель
Бенжи
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Робинсон
Майлз
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
5
Ремеди
Эрик
11
Леннон
Брукс
18
Ларентович
Джефф
20
Хайндмен
Эмерсон
8
Барко
Эсекьель
31
Торрес
Эрик
Орландо Сити
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 5 0.71
2. Нани Луиш 3 0.43
3. Дайк Дэрил 3 0.43
4. Перейра Маурисио 1 0.14
5. Урсо Жуниор 1 0.14
6. Мишель Бенжи 1 0.14
7. Акинделе Тешо 1 0.14
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Моутинью Жоан II 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Гонсало 2 0.33
2. Леннон Брукс 1 0.17
3. Дамм Хурхен 0 0
4. Адамс Мохаммед 0 0
5. Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Тейшейра Руан 3 0
2. Росель Ориоль 2 0
3. Моутинью Жоан II 2 0
4. Карлос Антонио 1 0
5. Моутинью Жоау 1 0
6. Урсо Жуниор 1 0
7. Гальесе Педро 1 0
8. Перейра Маурисио 1 0
9. Мендес Джегсон 1 0
10. Смит Кайл 1 0
11. Янссон Робин 1 0
12. Мишель Бенжи 1 0
13. Перея Андрес 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Малрейни Джейк 2 1
2. Эскобар Франко 3 0
3. Уолкс Антон 2 0
4. Робинсон Майлз 2 0
5. Уильямс Джером 0 1
6. Мартинес Гонсало 1 0
7. Дамм Хурхен 1 0
8. Барко Эсекьель 1 0
9. Леннон Брукс 1 0
10. Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4)
 Атланта Юнайтед 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити
Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
1.68
4.22
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити - Атланта Юнайтед онлайн

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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.68 4.20 4.50
1.65 4.20 4.80
1.77 3.96 4.30
2.01 3.65 3.59
1.68 4.04 5.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 4.10 1.21 3.35 1.30 2.20 1.68 1.96 1.85 1.72 2.12 1.44 2.65 1.22 4.00 1.16 4.70 1.05 8.00 1.04 8.70
12.00 1.00 11.00 1.01 4.33 1.20 3.45 1.30 2.28 1.70 1.73 2.08 1.47 2.60 1.21 3.90 1.15 4.50 1.04 7.70
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.25 1.33 2.14 1.69 1.69 2.14 1.45 2.70 1.22 4.16 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.29 1.01 15.68
4.61 1.21 2.68 1.50 2.24 1.70 2.00 1.88 1.74 2.18 1.57 2.49 1.47 2.80 1.17 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.20 1.65 1.50 2.45 1.17 4.60
3.32 1.33 2.32 1.61 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.70
3.19 1.34 2.17 1.67 1.52 2.49 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.30 1.02 13.04
3.35 1.34 2.84 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.52 2.63 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85
4.60 1.20 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
1.66 2.19
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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