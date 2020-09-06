Орландо Сити
Позже
Стадион: Exploria Stadium
Атланта Юнайтед
18
Дайк
Дэрил
19
Мишель
Бенжи
21
Белло
Джордж
11
Леннон
Брукс
31
Торрес
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
19 Мишель БенжиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
14 Джан АдамНападающий
- Нападающий
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|5
|0.71
|2.
|Нани Луиш
|3
|0.43
|3.
|Дайк Дэрил
|3
|0.43
|4.
|Перейра Маурисио
|1
|0.14
|5.
|Урсо Жуниор
|1
|0.14
|6.
|Мишель Бенжи
|1
|0.14
|7.
|Акинделе Тешо
|1
|0.14
|8.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|9.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.33
|2.
|Леннон Брукс
|1
|0.17
|3.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|4.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|5.
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|2.
|Росель Ориоль
|2
|0
|3.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|4.
|Карлос Антонио
|1
|0
|5.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|6.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|7.
|Гальесе Педро
|1
|0
|8.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|9.
|Мендес Джегсон
|1
|0
|10.
|Смит Кайл
|1
|0
|11.
|Янссон Робин
|1
|0
|12.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|13.
|Перея Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|2.
|Эскобар Франко
|3
|0
|3.
|Уолкс Антон
|2
|0
|4.
|Робинсон Майлз
|2
|0
|5.
|Уильямс Джером
|0
|1
|6.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|7.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|8.
|Барко Эсекьель
|1
|0
|9.
|Леннон Брукс
|1
|0
|10.
|Белло Джордж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити
Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру
Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Мотагуа Мотагуа 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.10
|1.21
|3.35
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.68
|1.96
|1.85
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.22
|4.00
|1.16
|4.70
|1.05
|8.00
|1.04
|8.70
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.00
|11.00
|1.01
|4.33
|1.20
|3.45
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.73
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.21
|3.90
|1.15
|4.50
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|4.05
|1.23
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.14
|1.69
|—
|—
|1.69
|2.14
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.22
|4.16
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.29
|1.01
|15.68
|—
|—
|—
|—
|4.61
|1.21
|—
|—
|2.68
|1.50
|2.24
|1.70
|2.00
|1.88
|1.74
|2.18
|1.57
|2.49
|1.47
|2.80
|—
|—
|1.17
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.17
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.20
|4.60
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.19
|4.55
|1.13
|5.71
|1.03
|12.30
|1.02
|13.04
|3.35
|1.34
|2.84
|1.46
|2.23
|1.70
|1.74
|2.17
|1.52
|2.63
|1.35
|3.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—