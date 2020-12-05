1:0
40' ГолПроделль Виктор
1:1
45' ГолКин Джеймс
70
Moonga
Simba
23
Filip
Tronet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Moonga SimbaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Michael JahnЗащитник
- Защитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
40'
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проделль Виктор
|7
|0.23
|2.
|Filip Tronet
|6
|0.2
|3.
|Albin Sporrong
|2
|0.07
|4.
|Moonga Simba
|1
|0.03
|5.
|David Engstroem
|1
|0.03
|6.
|Justin Salmon
|1
|0.03
|7.
|Filip Almstroem-Taehti
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|8 (3)
|0.27
|2.
|Nicolas Mortensen
|7
|0.23
|3.
|Filip Oernblom
|6 (2)
|0.2
|4.
|Кин Джеймс
|5
|0.17
|5.
|Carl Johansson III
|4
|0.13
|6.
|Simon Alexandersson
|4
|0.13
|7.
|Mattias Pavic
|2
|0.07
|8.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0.07
|9.
|Перссон Юхан
|1
|0.03
|10.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|11.
|Stefan Karlsson
|0
|0
|12.
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Filip Almstroem-Taehti
|9
|0
|2.
|David Engstroem
|4
|1
|3.
|Pedro Ribeiro I
|4
|0
|4.
|Moussa Traore3
|3
|0
|5.
|Moonga Simba
|1
|0
|6.
|Albin Sporrong
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|9
|0
|2.
|Stefan Karlsson
|3
|1
|3.
|Jonathan Drott
|4
|0
|4.
|Перссон Юхан
|4
|0
|5.
|Рочестер Соренсен Марк
|3
|0
|6.
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|7.
|Карлссон Монц
|3
|0
|8.
|Simon Alexandersson
|3
|0
|9.
|Petar Petrovic
|2
|0
|10.
|Nicolas Mortensen
|2
|0
|11.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0
|12.
|Filip Oernblom
|2
|0
|13.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|14.
|Damir Mehic
|1
|0
|15.
|Mattias Pavic
|1
|0
|16.
|Ахмед Аммар
|1
|0
|17.
|Liridon Silka
|1
|0
|18.
|Carl Johansson III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|Эстер
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|0
|31.58% (12)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: +9 =3 -8Умео 0:0 Вестерос Вестерос 0:3 Эргрюте ФФ Браге 0:3 Вестерос Вестерос 3:1 Треллеборг
Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос Вестерос 3:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге
Эстер Последние 20 матчей: +12 =1 -7Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|4:1
|30
|21
|5
|4
|61 - 17
|68
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|19
|6
|5
|62 - 30
|63
|3.
|Йёнчёпинг
|1:0
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|4.
|Эстер
|1:1
|30
|15
|7
|8
|41 - 35
|52
|5.
|Акрополис
|0:1
|30
|10
|14
|6
|43 - 39
|44
|6.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|7
|11
|53 - 48
|43
|7.
|Браге
|1:0
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|30
|11
|4
|15
|36 - 49
|37
|9.
|Вестерос
|1:1
|30
|10
|7
|13
|39 - 44
|37
|10.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|30
|10
|5
|15
|34 - 42
|35
|11.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|10
|12
|39 - 41
|34
|12.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|10
|12
|29 - 41
|34
|13.
|Треллеборг
|1:4
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|14.
|Далкурд
|0:0
|30
|6
|12
|12
|33 - 41
|30
|15.
|Умео
|0:1
|30
|5
|11
|14
|24 - 47
|26
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|30
|5
|8
|17
|24 - 48
|23
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|1:0
|15
|12
|2
|1
|28 - 10
|38
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|15
|12
|0
|3
|37 - 18
|36
|3.
|Хальмстад
|4:1
|15
|11
|1
|3
|29 - 10
|34
|4.
|Эстер
|1:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|5.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|15
|8
|1
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Вестерос
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 22
|25
|7.
|ГАИС
|0:0
|15
|6
|6
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|10.
|Акрополис
|0:1
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|11.
|Треллеборг
|1:4
|15
|4
|7
|4
|17 - 17
|19
|12.
|Норрбю
|0:1
|15
|5
|3
|7
|22 - 20
|18
|13.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|9
|3
|19 - 15
|18
|14.
|Браге
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|15.
|Умео
|0:1
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|4:1
|15
|10
|4
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|3.
|Йёнчёпинг
|1:0
|15
|7
|2
|6
|24 - 23
|23
|4.
|Браге
|1:0
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|5.
|Эстер
|1:1
|15
|6
|5
|4
|18 - 20
|23
|6.
|Акрополис
|0:1
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|7.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|3
|7
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|10.
|Треллеборг
|1:4
|15
|4
|1
|10
|15 - 24
|13
|11.
|Вестерос
|1:1
|15
|3
|3
|9
|14 - 22
|12
|12.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|13.
|Умео
|0:1
|15
|2
|5
|8
|10 - 26
|11
|14.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|15.
|ГАИС
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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