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  3. Швеция
Вестерос
2:1
Конец матча
Эстер
0'
1:0
40' Гол
Проделль Виктор
1:1
45' Гол
Кин Джеймс
65' Желтая карточка
Проделль Виктор
2:1
72' Гол
Moonga Simba
73' Желтая карточка
Кин Джеймс
85' Желтая карточка
Gustav Rydberg
90'+5
1
Anton
Fagerstroem
3
Filip
Almstroem-Taehti
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
7
Pedro
Ribeiro
I
70
Moonga
Simba
6
Simon
Johansson
20
Kevin
Custovic
31
Albin
Sporrong
23
Filip
Tronet
9
Проделль
Виктор
12
Штулич
Виктор
5
Stefan
Karlsson
32
Mattis
Adolfsson
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
7
Carl
Johansson
III
9
Рочестер
Соренсен
Марк
18
Jonathan
Drott
27
Нордстрём
Билли
28
Кин
Джеймс
10
Petar
Petrovic
Вестерос
5-3-1-1
Эстер
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проделль Виктор 7 0.23
2. Filip Tronet 6 0.2
3. Moonga Simba 2 0.07
4. Albin Sporrong 2 0.07
5. David Engstroem 1 0.03
6. Justin Salmon 1 0.03
7. Filip Almstroem-Taehti 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 8 (3) 0.27
2. Nicolas Mortensen 7 0.23
3. Filip Oernblom 6 (2) 0.2
4. Кин Джеймс 5 0.17
5. Carl Johansson III 4 0.13
6. Simon Alexandersson 4 0.13
7. Mattias Pavic 2 0.07
8. Fredrik Lundgren II 2 0.07
9. Перссон Юхан 1 0.03
10. Нордстрём Билли 0 0
11. Stefan Karlsson 0 0
12. Сильверхолт Оливер 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Filip Almstroem-Taehti 9 0
2. David Engstroem 4 1
3. Pedro Ribeiro I 4 0
4. Moussa Traore3 3 0
5. Проделль Виктор 1 0
6. Moonga Simba 1 0
7. Albin Sporrong 1 0
8. Gustav Rydberg 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 10 0
2. Stefan Karlsson 3 1
3. Jonathan Drott 4 0
4. Перссон Юхан 4 0
5. Рочестер Соренсен Марк 3 0
6. Сильверхолт Оливер 3 0
7. Карлссон Монц 3 0
8. Simon Alexandersson 3 0
9. Petar Petrovic 2 0
10. Nicolas Mortensen 2 0
11. Fredrik Lundgren II 2 0
12. Filip Oernblom 2 0
13. Alexander Henningsson 0 1
14. Damir Mehic 1 0
15. Mattias Pavic 1 0
16. Ахмед Аммар 1 0
17. Liridon Silka 1 0
18. Carl Johansson III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3) 28.57% (6) 4.76% (1)
 Эстер 17.95% (7) 7.69% (3) 25.64% (10) 17.95% (7) 0 30.77% (12)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Умео 0:0 Вестерос Вестерос 0:3 Эргрюте ФФ Браге 0:3 Вестерос Вестерос 3:1 Треллеборг
Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос Вестерос 3:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге
Эстер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад
Эргрюте ФФ 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Эстер 0:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:1 Эстер Суперэттан
Эстер 0:0 Вестерос Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 30 21 5 4 61 - 18 68
2. Дегерфорс 30 19 6 5 64 - 30 63
3. Йёнчёпинг 30 18 5 7 52 - 34 59
4. Эстер 30 15 6 9 41 - 36 51
5. Акрополис 30 10 15 5 44 - 39 45
6. Сундсвалль 30 12 7 11 53 - 48 43
7. Вестерос 30 11 6 13 40 - 44 39
8. Браге 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Сирианска Эскильстуна 30 11 4 15 36 - 49 37
10. ГАИС 30 9 9 12 30 - 41 36
11. Норрбю 30 8 10 12 39 - 41 34
12. Эргрюте ФФ 30 9 6 15 34 - 43 33
13. Треллеборг 30 8 8 14 33 - 41 32
14. Далкурд 30 6 11 13 33 - 42 29
15. Умео 30 5 12 13 25 - 47 27
16. Юнгшиле 30 5 8 17 24 - 50 23
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 15 12 2 1 28 - 10 38
2. Дегерфорс 15 12 0 3 37 - 18 36
3. Хальмстад 15 11 1 3 29 - 10 34
4. Эстер 15 9 2 4 23 - 15 29
5. Вестерос 15 8 3 4 26 - 22 27
6. ГАИС 15 6 6 3 18 - 14 24
7. Акрополис 15 5 9 1 24 - 19 24
8. Эргрюте ФФ 15 7 2 6 22 - 19 23
9. Сундсвалль 15 7 2 6 29 - 27 23
10. Сирианска Эскильстуна 15 7 2 6 19 - 19 23
11. Треллеборг 15 4 7 4 18 - 17 19
12. Норрбю 15 5 3 7 22 - 20 18
13. Далкурд 15 3 8 4 19 - 16 17
14. Браге 15 4 4 7 16 - 22 16
15. Умео 15 3 6 6 14 - 21 15
16. Юнгшиле 15 3 5 7 13 - 21 14
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 4 1 32 - 8 34
2. Дегерфорс 15 7 6 2 27 - 12 27
3. Браге 15 7 2 6 22 - 22 23
4. Эстер 15 6 4 5 18 - 21 22
5. Йёнчёпинг 15 6 3 6 24 - 24 21
6. Акрополис 15 5 6 4 20 - 20 21
7. Сундсвалль 15 5 5 5 24 - 21 20
8. Норрбю 15 3 7 5 17 - 21 16
9. Сирианска Эскильстуна 15 4 2 9 17 - 30 14
10. Треллеборг 15 4 1 10 15 - 24 13
11. Вестерос 15 3 3 9 14 - 22 12
12. Далкурд 15 3 3 9 14 - 26 12
13. ГАИС 15 3 3 9 12 - 27 12
14. Умео 15 2 6 7 11 - 26 12
15. Эргрюте ФФ 15 2 4 9 12 - 24 10
16. Юнгшиле 15 2 3 10 11 - 29 9
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кин Джеймс бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.50 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.80 3.40
  2.48 2.26 4.85

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерос» – «Эстер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерос» – «Эстер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.50 1.01 11.50 1.02 4.50 1.18 3.60 1.27 2.26 1.59 2.03 1.73 1.79 1.96 1.50 2.48 1.25 3.65 1.19 4.30 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.79 2.02 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40
3.16 1.37 2.47 1.57 2.14 1.74 1.82 2.04 1.59 2.40 2.84 1.44 2.32 1.64 1.79 2.08 1.49 2.69 1.55 2.50 1.30 3.57 1.42 2.93 1.33 3.41 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.28 1.59 1.55 2.37 1.20 4.30
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30
1.29 3.59 1.15 5.44 1.35 3.22 1.24 4.07 1.52 2.56 1.34 3.25 1.17 5.02
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.41
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Вестерос 2:1 Эстер онлайн

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