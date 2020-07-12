Хельсинборг
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
АИК
45' Желтая карточкаMax Svensson
15
Max
Svensson
16
Robin
Tihi
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Max SvenssonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Noel MboНападающий
-
-
-
-
32 Emil Hellman
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Max Svensson
|1
|0.03
|2.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|3.
|Ван ден Хурк Антони
|0
|0
|4.
|Alexander Timossi Andersson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|2.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|3.
|Paulos Abraham
|1
|0.04
|4.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|5.
|Гойтом Хенок
|1
|0.04
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|2
|0
|3.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|4.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|5.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|6.
|Ольсен Брандур
|1
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|1
|0
|8.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|9.
|Жигович Армин
|1
|0
|10.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|3
|0
|2.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|3.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|4.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|5.
|Eric Kahl
|1
|0
|6.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|7.
|Paulos Abraham
|1
|0
|8.
|Robin Tihi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|АИК
|0
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг
Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Варберг БоИС
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|12.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|13.
|Эребру
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|15.
|Фалькенберг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0