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Хельсинборг
0:0
Перерыв

Стадион:
АИК
0'
45' Желтая карточка
Max Svensson
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
42
Дискеруд
Миккел
8
Жигович
Армин
10
Rasmus
Joensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
15
Max
Svensson
23
Яношевич
Будимир
24
Рашиди
Херади
16
Robin
Tihi
5
Метс
Кароль
18
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
17
Офори
Эбенезер
29
Eric
Kahl
11
Сильва
Стефан
32
Tom
Strannegaard
36
Гойтом
Хенок
Хельсинборг
4-3-3
АИК
3-4-3

Ход матча

45'
Max Svensson
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Max Svensson 1 0.03
2. Жигович Армин 1 0.03
3. Ван ден Хурк Антони 0 0
4. Alexander Timossi Andersson 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.07
2. Хуссейн Билаль 2 0.07
3. Paulos Abraham 1 0.04
4. Асани Ясир 1 0.04
5. Гойтом Хенок 1 0.04
6. Robin Tihi 1 0.04
7. Сигторссон Колбейнн 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 3 0
2. Абубакари Мохаммед 2 0
3. Сисей Йозеф 2 0
4. Ольссон Мартин 1 0
5. Дискеруд Миккел 1 0
6. Ольсен Брандур 1 0
7. Ravy Tsouka Dozi 1 0
8. Alexander Timossi Andersson 1 0
9. Жигович Армин 1 0
10. Filip Sjoeberg1 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 3 0
2. Гранли Даниэль 2 0
3. Офори Эбенезер 2 0
4. Линдквист Расмус 1 0
5. Eric Kahl 1 0
6. Tom Strannegaard 1 0
7. Paulos Abraham 1 0
8. Robin Tihi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 АИК 0 0 16.67% (1) 66.67% (4) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг
Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК
Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
АИК 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
3. Варберг БоИС 0:0 7 3 2 2 10 - 6 11
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
13. Эребру 0:0 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 0:0 7 0 3 4 2 - 11 3
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Max Svensson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 АИК онлайн

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