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Хельсинборг
2:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
45' Желтая карточка
Max Svensson
1:0
68' Гол
Alexander Timossi Andersson
73' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
2:0
83' Гол
Ван ден Хурк Антони
90'+6
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
42
Дискеруд
Миккел
8
Жигович
Армин
10
Rasmus
Joensson
29
Alexander
Timossi
Andersson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
15
Max
Svensson
23
Яношевич
Будимир
24
Рашиди
Херади
16
Robin
Tihi
5
Метс
Кароль
18
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
17
Офори
Эбенезер
29
Eric
Kahl
11
Сильва
Стефан
32
Tom
Strannegaard
36
Гойтом
Хенок
Хельсинборг
4-3-3
АИК
3-4-3

Ход матча

45'
Max Svensson
 
51'
 
Линдквист Расмус
Tom Strannegaard
63'
 
Лундстрём Роберт
Сильва Стефан
63'
 
Юлятупа Саку
Рашиди Херади
68'
Alexander Timossi Andersson
(Ван ден Хурк Антони)
1:0
73'
 
Ларссон Себастьян
78'
 
Мишель Феликс
Eric Kahl
78'
 
Enock Kofi Adu1
Ларссон Себастьян
80'
Filip Sjoeberg1
Alexander Timossi Andersson
 
82'
Абубакари Мохаммед
Rasmus Joensson
 
83'
Ван ден Хурк Антони
(Filip Sjoeberg1)
2:0
89'
Assad Al Hamlawi
Ван ден Хурк Антони
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 1 0.03
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
3. Max Svensson 1 0.03
4. Жигович Армин 1 0.03
5. Filip Sjoeberg1 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.07
2. Хуссейн Билаль 2 0.07
3. Paulos Abraham 1 0.04
4. Асани Ясир 1 0.04
5. Гойтом Хенок 1 0.04
6. Robin Tihi 1 0.04
7. Сигторссон Колбейнн 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 3 0
2. Абубакари Мохаммед 2 0
3. Сисей Йозеф 2 0
4. Ольссон Мартин 1 0
5. Дискеруд Миккел 1 0
6. Ольсен Брандур 1 0
7. Ravy Tsouka Dozi 1 0
8. Max Svensson 1 0
9. Alexander Timossi Andersson 1 0
10. Жигович Армин 1 0
11. Filip Sjoeberg1 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 3 0
2. Гранли Даниэль 2 0
3. Офори Эбенезер 2 0
4. Ларссон Себастьян 1 0
5. Линдквист Расмус 1 0
6. Eric Kahl 1 0
7. Tom Strannegaard 1 0
8. Paulos Abraham 1 0
9. Robin Tihi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 АИК 0 0 16.67% (1) 66.67% (4) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг
Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК
Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
АИК 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 2:1 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 АИК Суперкубок Хельсинборг 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан АИК 1:1 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 1:0 АИК Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
3. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
5. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
6. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. АИК 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 4 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Max Svensson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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