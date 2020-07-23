Кальмар
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Guldfaageln Arena
Сириус
0:1
49' ГолYukiya Sugita
51' Желтая карточкаРинг Себастьян
1:1
80' ГолИнгельссон Сванте
84' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
85' Желтая карточкаСаид Мохаммед
87' Желтая карточкаАлити Фидан
32
Хёгг
Лукас
16
York
Rafael
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
93
Rafinha
I
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
16 York RafaelЗащитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Rafinha IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Jamie Roche
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
49'
51'
80'
1:1
85'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Isak Magnusson
|2
|0.08
|3.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|4.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|6.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|7.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|9.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yukiya Sugita
|5
|0.19
|2.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.07
|3.
|Stefano Holmquist
|2 (1)
|0.07
|4.
|Андерссон Элиас
|2
|0.07
|5.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.07
|6.
|Саид Мохаммед
|1 (1)
|0.04
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|3.
|Эльм Виктор
|2
|0
|4.
|Алити Фидан
|2
|0
|5.
|York Rafael
|2
|0
|6.
|Нури Эмин
|1
|0
|7.
|Rafinha I
|1
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|2.
|Сисей Кебба
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Бьоркстрём Тим
|2
|0
|6.
|Adam Hellborg
|2
|0
|7.
|Ярль Даниель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|Сириус
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|53.85% (7)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Мальмё
|3:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|5.
|Сириус
|1:1
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Эребру
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|10.
|Гётеборг
|2:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Хаммарбю
|0:3
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Кальмар
|1:1
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Фалькенберг
|1:2
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0