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  3. Швеция
Кальмар
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Сириус
0'
0:1
49' Гол
Yukiya Sugita
51' Желтая карточка
Ринг Себастьян
1:1
80' Гол
Ингельссон Сванте
84' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
85' Желтая карточка
Саид Мохаммед
87' Желтая карточка
Алити Фидан
90'+5
32
Хёгг
Лукас
16
York
Rafael
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
11
Ингельссон
Сванте
93
Rafinha
I
29
Ромариньо
Перейра
39
Isak
Magnusson
10
Сахпекидис
Филип
1
Юнссон
Лукас
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
13
Hjalmar
Ekdal
3
Karl
Larsson
2
Adam
Hellborg
99
Nahom
Girmai
Netabay
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
Кальмар
5-3-1-1
Сириус
3-4-3

Ход матча

10'
Alexander Ahl Holmstroem
Нури Эмин
 
47'
Carl Gustafsson
Rafinha I
 
48'
Янссон Исак
Сахпекидис Филип
 
49'
0:1
Yukiya Sugita
(Stefano Holmquist)
51'
Ринг Себастьян
 
62'
Edvin Crona
York Rafael
 
80'
Ингельссон Сванте
(Алити Фидан)
1:1
84'
 
Jamie Roche
Hjalmar Ekdal
84'
Ингельссон Сванте
 
85'
 
Саид Мохаммед
87'
Алити Фидан
 
90'
 
Хоаким Перссон
Саид Мохаммед
90'
 
Карлссон Йохан
Nahom Girmai Netabay

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Isak Magnusson 2 0.08
3. Nils Froeling 2 0.08
4. Алити Фидан 1 0.04
5. Юханссон Петр 1 0.04
6. Ингельссон Сванте 1 0.04
7. Ринг Себастьян 1 0.04
8. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
9. Янссон Исак 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yukiya Sugita 5 0.19
2. Axel Bjoernstroem 2 0.07
3. Stefano Holmquist 2 (1) 0.07
4. Андерссон Элиас 2 0.07
5. Nahom Girmai Netabay 2 0.07
6. Саид Мохаммед 1 (1) 0.04
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Ринг Себастьян 2 1
3. Эльм Виктор 2 0
4. Алити Фидан 2 0
5. York Rafael 2 0
6. Нури Эмин 1 0
7. Rafinha I 1 0
8. Ингельссон Сванте 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Сисей Кебба 2 0
3. Stefano Holmquist 2 0
4. Karl Larsson 2 0
5. Бьоркстрём Тим 2 0
6. Adam Hellborg 2 0
7. Ярль Даниель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 30% (3) 0 30% (3) 0 20% (2) 20% (2)
 Сириус 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 53.85% (7) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар
Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру
Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Сириус Аллсвенскан
Кальмар 4:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан Сириус 0:1 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 10 7 2 1 24 - 11 23
2. Мальмё 3:0 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Эльфсборг 10 5 4 1 14 - 11 19
4. Хеккен 10 4 5 1 21 - 9 17
5. Сириус 1:1 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Эребру 1:0 10 4 3 3 9 - 9 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Варберг БоИС 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
10. Гётеборг 2:1 10 3 4 3 13 - 14 13
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Хаммарбю 0:3 10 3 3 4 9 - 14 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Кальмар 1:1 10 2 1 7 12 - 17 7
15. Хельсинборг 0:1 10 1 4 5 7 - 15 7
16. Фалькенберг 1:2 10 1 3 6 8 - 15 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 10'
    Нури Эмин уходит с поля. Alexander Ahl Holmstroem выходит вместо него
  • Желтая карточка
    6'
    Rafinha получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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