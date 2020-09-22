Норрбю
0:1
Конец матча
Сундсвалль
0:1
33' ГолЭнгблом Понтус
36' Желтая карточкаJonathan Azulay
43' Желтая карточкаБлумберг Юхан
56' Желтая карточкаAbdul Halik Hudu
80' Желтая карточкаЭнгблом Понтус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Adil Titi
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
33'
0:1
36'
43'
56'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robin Stroemberg
|5
|0.26
|2.
|Abdelrahman Saidi
|3 (1)
|0.16
|3.
|Рексхепи Дардан
|3
|0.16
|4.
|Oke Akpoveta
|3
|0.16
|5.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0.16
|6.
|Alen Krasnici
|2
|0.11
|7.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.05
|8.
|Dijan Vukojevic
|1
|0.05
|9.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|1
|0.05
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Nino Osmanagic
|0
|0
|12.
|Victor Bergh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|14 (1)
|0.74
|2.
|Блумберг Юхан
|5
|0.26
|3.
|Берг Оливер
|4
|0.21
|4.
|Олссон Деннис
|2
|0.11
|5.
|Albin Palmloev
|2
|0.11
|6.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0.05
|7.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0.05
|8.
|Хопкатт Джейми
|1
|0.05
|9.
|Paya Pichkah
|1
|0.05
|10.
|Albin Ekstroem
|1
|0.05
|11.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|12.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|13.
|Anton Eriksson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nino Osmanagic
|4
|0
|2.
|Nicklas Savolainen
|4
|0
|3.
|Abbas Mohamad
|2
|1
|4.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|5.
|Пекальски Иво
|3
|0
|6.
|Benjamin Arapovic
|3
|0
|7.
|Jonathan Azulay
|2
|0
|8.
|Robin Stroemberg
|2
|0
|9.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0
|10.
|Oke Akpoveta
|1
|0
|11.
|Dijan Vukojevic
|1
|0
|12.
|Alen Krasnici
|1
|0
|13.
|Mergim Krasniqi
|1
|0
|14.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
|15.
|Victor Bergh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|4
|0
|2.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|3.
|Abdul Halik Hudu
|4
|0
|4.
|Энгблом Понтус
|2
|0
|5.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|6.
|Anton Eriksson
|2
|0
|7.
|Johan Bengtsson
|2
|0
|8.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|9.
|Pontus Silfver
|1
|0
|10.
|Блумквист Александр
|1
|0
|11.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Сундсвалль
|3.23% (1)
|9.68% (3)
|29.03% (9)
|29.03% (9)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: + = -Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ
Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 1:2 Акрополис ГАИС 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль
Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|19
|13
|4
|2
|45 - 16
|43
|2.
|Хальмстад
|19
|11
|5
|3
|32 - 13
|38
|3.
|Йёнчёпинг
|19
|11
|2
|6
|34 - 24
|35
|4.
|Акрополис
|19
|7
|10
|2
|27 - 21
|31
|5.
|Эстер
|19
|8
|6
|5
|26 - 23
|30
|6.
|Браге
|19
|8
|5
|6
|26 - 25
|29
|7.
|Сундсвалль
|19
|7
|6
|6
|32 - 27
|27
|8.
|Эргрюте ФФ
|19
|7
|5
|7
|23 - 25
|26
|9.
|Норрбю
|19
|5
|8
|6
|22 - 23
|23
|10.
|ГАИС
|19
|5
|7
|7
|17 - 26
|22
|11.
|Треллеборг
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|12.
|Вестерос
|19
|5
|4
|10
|21 - 28
|19
|13.
|Далкурд
|19
|3
|9
|7
|24 - 26
|18
|14.
|Умео
|19
|3
|8
|8
|16 - 29
|17
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|4
|4
|11
|17 - 36
|16
|16.
|Юнгшиле
|19
|3
|6
|10
|21 - 37
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0