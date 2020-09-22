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  2. Матчи
  3. Швеция
Норрбю
0:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
33' Гол
Энгблом Понтус
36' Желтая карточка
Jonathan Azulay
43' Желтая карточка
Блумберг Юхан
56' Желтая карточка
Abdul Halik Hudu
80' Желтая карточка
Энгблом Понтус
90'+5
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
3
Jonathan
Azulay
8
Nicklas
Savolainen
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
18
Пекальски
Иво
6
Benjamin
Arapovic
7
Rasmus
Oerqvist
10
Abdelrahman
Saidi
22
Ezequiel
Montagna
13
Robin
Stroemberg
1
Lloyd
Saxton
20
Niklas
Dahlstroem
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
16
Андерссон
Йохан
II
6
Abdul
Halik
Hudu
7
Берг
Оливер
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
9
Хопкатт
Джейми
Норрбю
4-1-2-1-2
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

33'
0:1
Энгблом Понтус
(Олссон Деннис)
36'
Jonathan Azulay
 
43'
 
Блумберг Юхан
46'
 
Pontus Silfver
Андерссон Йохан II
56'
 
Abdul Halik Hudu
71'
Adil Titi
Rasmus Oerqvist
 
71'
Dijan Vukojevic
Ezequiel Montagna
 
76'
Nino Osmanagic
Abdelkarim Mammar Chaouche
 
76'
Рексхепи Дардан
Пекальски Иво
 
80'
 
Энгблом Понтус
82'
 
Эрикссон Тобиас
Хопкатт Джейми
82'
Willhelm Aerlig
Robin Stroemberg
 

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robin Stroemberg 5 0.26
2. Abdelrahman Saidi 3 (1) 0.16
3. Рексхепи Дардан 3 0.16
4. Oke Akpoveta 3 0.16
5. Rasmus Oerqvist 3 0.16
6. Alen Krasnici 2 0.11
7. Ezequiel Montagna 1 0.05
8. Dijan Vukojevic 1 0.05
9. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.05
10. Пекальски Иво 0 0
11. Nino Osmanagic 0 0
12. Victor Bergh 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 14 (1) 0.74
2. Блумберг Юхан 5 0.26
3. Берг Оливер 4 0.21
4. Олссон Деннис 2 0.11
5. Albin Palmloev 2 0.11
6. Niklas Dahlstroem 1 0.05
7. Эрикссон Тобиас 1 0.05
8. Хопкатт Джейми 1 0.05
9. Paya Pichkah 1 0.05
10. Albin Ekstroem 1 0.05
11. Андерссон Йохан II 0 0
12. Juanjo Ciercoles 0 0
13. Anton Eriksson 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Nino Osmanagic 4 0
2. Nicklas Savolainen 4 0
3. Abbas Mohamad 2 1
4. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
5. Пекальски Иво 3 0
6. Benjamin Arapovic 3 0
7. Jonathan Azulay 2 0
8. Robin Stroemberg 2 0
9. Rasmus Oerqvist 2 0
10. Oke Akpoveta 1 0
11. Dijan Vukojevic 1 0
12. Alen Krasnici 1 0
13. Mergim Krasniqi 1 0
14. Abdelrahman Saidi 1 0
15. Victor Bergh 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Блумберг Юхан 4 0
2. Juanjo Ciercoles 4 0
3. Abdul Halik Hudu 4 0
4. Энгблом Понтус 2 0
5. Мюрестам Давид 2 0
6. Anton Eriksson 2 0
7. Johan Bengtsson 2 0
8. Эрикссон Тобиас 1 0
9. Pontus Silfver 1 0
10. Блумквист Александр 1 0
11. Андерссон Йохан II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 18.18% (4) 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Сундсвалль 3.23% (1) 9.68% (3) 29.03% (9) 29.03% (9) 12.9% (4) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ
Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 1:2 Акрополис ГАИС 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль
Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сундсвалль 0:0 Норрбю Суперэттан Сундсвалль 4:2 Норрбю Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 19 13 4 2 45 - 16 43
2. Хальмстад 19 11 5 3 32 - 13 38
3. Йёнчёпинг 19 11 2 6 34 - 24 35
4. Акрополис 19 7 10 2 27 - 21 31
5. Эстер 19 8 6 5 26 - 23 30
6. Браге 19 8 5 6 26 - 25 29
7. Сундсвалль 19 7 6 6 32 - 27 27
8. Эргрюте ФФ 19 7 5 7 23 - 25 26
9. Норрбю 19 5 8 6 22 - 23 23
10. ГАИС 19 5 7 7 17 - 26 22
11. Треллеборг 19 5 5 9 19 - 23 20
12. Вестерос 19 5 4 10 21 - 28 19
13. Далкурд 19 3 9 7 24 - 26 18
14. Умео 19 3 8 8 16 - 29 17
15. Сирианска Эскильстуна 19 4 4 11 17 - 36 16
16. Юнгшиле 19 3 6 10 21 - 37 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Jonathan Azulay получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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22.00 4.30 1.25
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Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.25 1.01 9.40 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.18 1.76 1.69 2.17 1.44 2.69 1.21 4.05 1.14 4.70 1.04 8.00
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