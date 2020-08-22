Юргорден
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Теле2 Арена
Гётеборг
41' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:1
42' ПенальтиСана Тобиас
12
Бротвейт
Пер
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
-
-
23 Emil Holm
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
41'
42'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.35
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.24
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.18
|4.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.12
|5.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.12
|6.
|Йоханссон Эрик
|2
|0.12
|7.
|Беркрот Никлас
|1
|0.06
|8.
|Банда Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Уокер Кевин
|1
|0.06
|10.
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.06
|11.
|Oscar Pettersson
|1
|0.06
|12.
|Радетинац Харис
|0
|0
|13.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|14.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|4 (2)
|0.24
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|4
|0.24
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.18
|4.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.12
|5.
|August Erlingmark
|2
|0.12
|6.
|Sargon Abraham
|1
|0.06
|7.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.06
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.06
|9.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|10.
|Яллоу Александр
|0
|0
|11.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|12.
|Emil Holm
|0
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|4
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|4
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|August Erlingmark
|3
|1
|2.
|Айеш Хосам
|3
|0
|3.
|Калисир Андре
|2
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|2
|0
|5.
|Emil Holm
|2
|0
|6.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|7.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|8.
|Сана Тобиас
|1
|0
|9.
|Victor Wernersson
|1
|0
|10.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|11.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|12.
|Яллоу Александр
|1
|0
|13.
|Kristopher Da Graca
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|25% (6)
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|25% (6)
|Гётеборг
|17.65% (3)
|0
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю
Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гётеборг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гётеборг 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Гётеборг Кубок Швеции Гётеборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:3 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|0:1
|17
|9
|2
|6
|25 - 16
|29
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|6.
|Хаммарбю
|1:0
|17
|7
|6
|4
|21 - 20
|27
|7.
|Сириус
|0:1
|17
|6
|7
|4
|29 - 27
|25
|8.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|9.
|Эстерсунд
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|10.
|Гётеборг
|1:0
|17
|3
|9
|5
|19 - 25
|18
|11.
|Варберг БоИС
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|12.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|16.
|Хельсинборг
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0