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  2. Матчи
  3. Швеция
Юргорден
2:2
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
41' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:1
42' Пенальти
Сана Тобиас
1:1
51' Гол
Йоханссон Эрик
57' Желтая карточка
Яллоу Александр
2:1
59' Гол
Эдвардс Кертис
72' Желтая карточка
Витри Аслак Фонн
2:2
87' Гол
Фарнеруд Александер
90'+5
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
8
Уокер
Кевин
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
4
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
15
Юханссон
Якоб
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
14
Christian
Kouakou
III
Юргорден
4-2-3-1
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

41'
Ларссон Якоб
 
42'
0:1
Сана Тобиас
46'
Эдвардс Кертис
Хольмберг Карл
 
46'
Чилуфя Эдвард
Уокер Кевин
 
51'
Йоханссон Эрик
(Радетинац Харис)
1:1
57'
 
Яллоу Александр
58'
 
Вернблум Понтус
Christian Kouakou III
59'
Эдвардс Кертис
(Ульвестад Фредрик)
2:1
72'
Витри Аслак Фонн
 
74'
 
Emil Holm
Юханссон Якоб
74'
 
Фарнеруд Александер
Victor Wernersson
76'
Беркрот Никлас
Ринг Джонатан
 
84'
 
Sargon Abraham
Айеш Хосам
87'
2:2
Фарнеруд Александер
(Карлссон-Лагемюр Патрик)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.35
2. Хольмберг Карл 4 0.24
3. Куйович Эмир 3 0.18
4. Йоханссон Эрик 3 0.18
5. Витри Аслак Фонн 2 0.12
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.12
7. Беркрот Никлас 1 0.06
8. Банда Эммануэль 1 0.06
9. Уокер Кевин 1 0.06
10. Эдвардс Кертис 1 0.06
11. Чилуфя Эдвард 1 0.06
12. Oscar Pettersson 1 0.06
13. Радетинац Харис 0 0
14. Ларссон Якоб 0 0
15. Кёкк Эллиот 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 4 (2) 0.24
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 4 0.24
3. Айеш Хосам 3 (2) 0.18
4. Фарнеруд Александер 2 0.12
5. Хараишвили Георгий 2 0.12
6. August Erlingmark 2 0.12
7. Sargon Abraham 1 0.06
8. Бьярсмюр Маттиас 1 0.06
9. Christian Kouakou III 0 0
10. Яллоу Александр 0 0
11. Alhassan Yusuf 0 0
12. Emil Holm 0 0
13. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 4 0
4. Ларссон Якоб 4 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Хольмберг Карл 1 0
7. Витри Аслак Фонн 1 0
8. Аугустинссон Йонатан 1 0
9. Уокер Кевин 1 0
10. Oscar Pettersson 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. August Erlingmark 3 1
2. Айеш Хосам 3 0
3. Калисир Андре 2 0
4. Яллоу Александр 2 0
5. Alhassan Yusuf 2 0
6. Emil Holm 2 0
7. Jesper Tolinsson 0 1
8. Фарнеруд Александер 1 0
9. Сана Тобиас 1 0
10. Victor Wernersson 1 0
11. Бьярсмюр Маттиас 1 0
12. Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
13. Kristopher Da Graca 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 19.23% (5) 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 3.85% (1) 23.08% (6)
 Гётеборг 15.79% (3) 0 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 36.84% (7)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю
Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гётеборг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гётеборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Гётеборг Кубок Швеции Гётеборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:3 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 16 10 5 1 33 - 15 35
2. Эльфсборг 16 8 7 1 29 - 22 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 16 8 4 4 35 - 23 28
5. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
6. Хеккен 16 7 6 3 29 - 17 27
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 16 5 5 6 20 - 25 20
9. Эстерсунд 16 4 6 6 14 - 18 18
10. Варберг БоИС 16 4 5 7 23 - 25 17
11. Эребру 16 4 5 7 15 - 21 17
12. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
13. АИК 16 3 5 8 14 - 24 14
14. Кальмар 16 3 4 9 17 - 25 13
15. Фалькенберг 16 2 7 7 18 - 26 13
16. Хельсинборг 16 2 7 7 15 - 27 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Сана Тобиас из команды Гётеборг забивает с точки!
  • Желтая карточка
    41'
    Ларссон Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

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1.95 3.25 3.65
4.90 3.15 1.83
2.30 2.30 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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