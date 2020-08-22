Юргорден
2:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Гётеборг
41' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:1
42' ПенальтиСана Тобиас
1:1
51' ГолЙоханссон Эрик
57' Желтая карточкаЯллоу Александр
2:1
59' ГолЭдвардс Кертис
72' Желтая карточкаВитри Аслак Фонн
2:2
87' ГолФарнеруд Александер
12
Бротвейт
Пер
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tom Amos
-
-
-
-
23 Emil Holm
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
41'
42'
0:1
51'
57'
59'
72'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.35
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.24
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.18
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.18
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.12
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.12
|7.
|Беркрот Никлас
|1
|0.06
|8.
|Банда Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Уокер Кевин
|1
|0.06
|10.
|Эдвардс Кертис
|1
|0.06
|11.
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.06
|12.
|Oscar Pettersson
|1
|0.06
|13.
|Радетинац Харис
|0
|0
|14.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|15.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|4 (2)
|0.24
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|4
|0.24
|3.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.18
|4.
|Фарнеруд Александер
|2
|0.12
|5.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.12
|6.
|August Erlingmark
|2
|0.12
|7.
|Sargon Abraham
|1
|0.06
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.06
|9.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|10.
|Яллоу Александр
|0
|0
|11.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|12.
|Emil Holm
|0
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|4
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|4
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|7.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|9.
|Уокер Кевин
|1
|0
|10.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|August Erlingmark
|3
|1
|2.
|Айеш Хосам
|3
|0
|3.
|Калисир Андре
|2
|0
|4.
|Яллоу Александр
|2
|0
|5.
|Alhassan Yusuf
|2
|0
|6.
|Emil Holm
|2
|0
|7.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|8.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|9.
|Сана Тобиас
|1
|0
|10.
|Victor Wernersson
|1
|0
|11.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|12.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|13.
|Kristopher Da Graca
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|Гётеборг
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю
Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гётеборг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Гётеборг 1:2 Юргорден Товарищеские матчи Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Гётеборг Кубок Швеции Гётеборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан Гётеборг 2:3 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|16
|10
|5
|1
|33 - 15
|35
|2.
|Эльфсборг
|16
|8
|7
|1
|29 - 22
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Норрчёпинг
|16
|8
|4
|4
|35 - 23
|28
|5.
|Сириус
|17
|7
|7
|3
|32 - 27
|28
|6.
|Хеккен
|16
|7
|6
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Мьельбю
|16
|5
|5
|6
|20 - 25
|20
|9.
|Эстерсунд
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|10.
|Варберг БоИС
|16
|4
|5
|7
|23 - 25
|17
|11.
|Эребру
|16
|4
|5
|7
|15 - 21
|17
|12.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|13.
|АИК
|16
|3
|5
|8
|14 - 24
|14
|14.
|Кальмар
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|15.
|Фалькенберг
|16
|2
|7
|7
|18 - 26
|13
|16.
|Хельсинборг
|16
|2
|7
|7
|15 - 27
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0