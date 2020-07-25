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  3. Финляндия
ХИК
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
25' Гол
Вяйринен Тим
33'
25
Регеро
Антонио
6
Остоич
Иван
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
17
Алхо
Николай
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
37
Танака
Атому
19
Вяйринен
Тим
11
Риски
Роопе
32
Matias
Riikonen2
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
3
Diogo
Tomas
15
Mikael
Almen
8
Iiro
Jaervinen
23
Naatan
Skyttae
5
Жаир
14
Tuure
Siira
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
19
Eetu
Moemmoe
ХИК
Ильвес

Ход матча

25'
Вяйринен Тим
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 3 0.14
2. Лингман Лукас 2 0.09
3. Шуллер Расмус 2 (1) 0.09
4. Вяйринен Тим 1 0.05
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ilari Mettaelae 2 0.09
2. Тамминен Ээро 1 0.05
3. Fofana Tiemoko 1 0.05
4. Жаир 1 0.05
5. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0.05
6. Naatan Skyttae 1 0.05
7. Саксела Янне 0 0
8. Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 2 0
2. Мурильо Луис-Карлос 1 0
3. Остоич Иван 1 0
4. Вертайнен Ээту 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Миеттунен Тату 1 1
2. Жаир 1 0
3. Mika Hilander 1 0
4. Саксела Янне 1 0
5. Менса Баба 1 0
6. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0
7. Diogo Tomas 1 0
8. Naatan Skyttae 1 0
9. Eetu Moemmoe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
 Ильвес 0 0 0 28.57% (2) 42.86% (3) 28.57% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК
Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК ХИК 2:0 ФА-2000
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес
Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС Ильвес 3:1 РоПС Лахти 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 ХИК Мариехамн 2:2 Ильвес КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Ильвес 2:1 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига
Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 5 4 0 1 10 - 2 12
2. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
3. Интер Турку 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Ильвес 0:1 6 2 2 2 7 - 10 8
5. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Хонка 5 1 4 0 6 - 4 7
7. ХИФК 4 2 0 2 3 - 7 6
8. Мариехамн 4 1 2 1 7 - 7 5
9. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хака 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 5 0 0 5 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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