ХИК
2:0
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Ильвес
1:0
25' ГолВяйринен Тим
34' Желтая карточкаРиски Роопе
69' Желтая карточкаРегеро Антонио
80' Желтая карточкаFofana Tiemoko
86' Желтая карточкаМурильо Луис-Карлос
2:0
87' ГолХасани Феран
15
Тенхо
Миро
17
Алхо
Николай
37
Танака
Атому
19
Вяйринен
Тим
11
Риски
Роопе
13
Менса
Баба
15
Mikael
Almen
5
Жаир
14
Tuure
Siira
19
Eetu
Moemmoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хасани ФеранПолузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
15 Mikael AlmenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Eetu MoemmoeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
25'
1:0
34'
65'
69'
80'
87'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|3
|0.14
|2.
|Лингман Лукас
|2
|0.09
|3.
|Вяйринен Тим
|2
|0.09
|4.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.09
|5.
|Хасани Феран
|1
|0.05
|6.
|Алхо Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ilari Mettaelae
|2
|0.09
|2.
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|3.
|Fofana Tiemoko
|1
|0.05
|4.
|Жаир
|1
|0.05
|5.
|Lauri Ala-Myllymaeki
|1
|0.05
|6.
|Naatan Skyttae
|1
|0.05
|7.
|Саксела Янне
|0
|0
|8.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|2.
|Bubacar
|2
|0
|3.
|Регеро Антонио
|1
|0
|4.
|Остоич Иван
|1
|0
|5.
|Риски Роопе
|1
|0
|6.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миеттунен Тату
|1
|1
|2.
|Жаир
|1
|0
|3.
|Mika Hilander
|1
|0
|4.
|Саксела Янне
|1
|0
|5.
|Менса Баба
|1
|0
|6.
|Lauri Ala-Myllymaeki
|1
|0
|7.
|Diogo Tomas
|1
|0
|8.
|Naatan Skyttae
|1
|0
|9.
|Fofana Tiemoko
|1
|0
|10.
|Eetu Moemmoe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|40% (4)
|Ильвес
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК
Ильвес Последние 20 матчей: + = -РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес
Последние игры между собой
ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|КуПС
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Интер Турку
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Ильвес
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|5.
|Лахти
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|Хонка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|7.
|ХИФК
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|8.
|Мариехамн
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|9.
|СЯК Сейнайоки
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Хака
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|11.
|РоПС
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|ТПС
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0