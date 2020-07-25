  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
ХИК
2:0
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
25' Гол
Вяйринен Тим
34' Желтая карточка
Риски Роопе
69' Желтая карточка
Регеро Антонио
80' Желтая карточка
Fofana Tiemoko
86' Желтая карточка
Мурильо Луис-Карлос
2:0
87' Гол
Хасани Феран
90'+5
25
Регеро
Антонио
6
Остоич
Иван
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
17
Алхо
Николай
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
37
Танака
Атому
19
Вяйринен
Тим
11
Риски
Роопе
32
Matias
Riikonen2
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
3
Diogo
Tomas
15
Mikael
Almen
8
Iiro
Jaervinen
23
Naatan
Skyttae
5
Жаир
14
Tuure
Siira
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
19
Eetu
Moemmoe
ХИК
Ильвес

Ход матча

25'
Вяйринен Тим
1:0
34'
Риски Роопе
 
61'
 
Fofana Tiemoko
Tuure Siira
61'
 
Janne-Pekka Laine
Eetu Moemmoe
65'
Bubacar
Шуллер Расмус
 
65'
Хасани Феран
Танака Атому
 
69'
Регеро Антонио
 
70'
 
Саксела Янне
Аспегрен Фелипе
70'
 
Тамминен Ээро
Iiro Jaervinen
74'
Риски Рику
Риски Роопе
 
76'
 
Emile Paul Tendeng
Naatan Skyttae
80'
 
Fofana Tiemoko
86'
Мурильо Луис-Карлос
 
87'
Хасани Феран
(Алхо Николай)
2:0
90'
Вяянянен Сантери
Лингман Лукас
 
90'
Тойвомяки Ханри
Мурильо Луис-Карлос
 

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 3 0.14
2. Лингман Лукас 2 0.09
3. Вяйринен Тим 2 0.09
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.09
5. Хасани Феран 1 0.05
6. Алхо Николай 0 0
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ilari Mettaelae 2 0.09
2. Тамминен Ээро 1 0.05
3. Fofana Tiemoko 1 0.05
4. Жаир 1 0.05
5. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0.05
6. Naatan Skyttae 1 0.05
7. Саксела Янне 0 0
8. Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 2 0
2. Bubacar 2 0
3. Регеро Антонио 1 0
4. Остоич Иван 1 0
5. Риски Роопе 1 0
6. Вертайнен Ээту 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Миеттунен Тату 1 1
2. Жаир 1 0
3. Mika Hilander 1 0
4. Саксела Янне 1 0
5. Менса Баба 1 0
6. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0
7. Diogo Tomas 1 0
8. Naatan Skyttae 1 0
9. Fofana Tiemoko 1 0
10. Eetu Moemmoe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 0 40% (4)
 Ильвес 0 0 0 28.57% (2) 42.86% (3) 28.57% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК
Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК ХИК 2:0 ФА-2000
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес
Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС Ильвес 3:1 РоПС Лахти 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 ХИК Мариехамн 2:2 Ильвес КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Ильвес 2:1 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига
Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 5 4 0 1 11 - 2 12
2. КуПС 5 3 2 0 8 - 1 11
3. Интер Турку 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Ильвес 6 2 2 2 7 - 11 8
5. Лахти 5 2 1 2 6 - 8 7
6. Хонка 5 1 4 0 6 - 4 7
7. ХИФК 4 2 0 2 3 - 7 6
8. Мариехамн 4 1 2 1 7 - 7 5
9. СЯК Сейнайоки 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Хака 4 0 3 1 6 - 8 3
11. РоПС 4 0 2 2 4 - 7 2
12. ТПС 5 0 0 5 2 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Риски Роопе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ХИК 2:0 Ильвес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный