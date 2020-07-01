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ХИФК
0:3
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
3' Гол
Рангел
0:2
7' Гол
Нисканен Ильмари
0:3
14' Гол
Боатенг Бисмарк
24' Желтая карточка
Манга Таби
34' Желтая карточка
Тукиайнен Сакари
67' Желтая карточка
Патронен Ханну
90'+3
ХИФК
КуПС

Ход матча

3'
0:1
Рангел
(Нисканен Ильмари)
7'
0:2
Нисканен Ильмари
(Urho Nissila)
14'
0:3
Боатенг Бисмарк
(Нисканен Ильмари)
24'
 
Манга Таби
30'
 
Aniekpeno Udoh
Рангел
34'
Тукиайнен Сакари
 
46'
Меро Йоэл
Adama Fofana
 
65'
 
Пурье Атс
Боатенг Бисмарк
67'
Патронен Ханну
 
68'
Луис Энрике II
Маттила Сакари
 
68'
Jabar Sharza
Kevin Larsson
 
86'
 
Педро Витор
Usmani Sale

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 1 0.06
2. Рангел 1 0.06
3. Боатенг Бисмарк 1 0.06
4. Urho Nissila 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Патронен Ханну 1 0
2. Тукиайнен Сакари 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 0 0 0 0 0 0
 КуПС 100% (3) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку
ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки ХИФК 3:1 Коккола ПВ ВПС 3:2 ХИФК Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 3:2 Коккола ПВ КуПС 1:1 ХИФК Мариехамн 1:3 ХИФК
КуПС Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ
КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС Ильвес 0:2 КуПС КуПС 2:0 Интер Турку КуПС 1:1 ХИФК КуПС 0:0 Легия

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
КуПС 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:4 КуПС Вейккауслига
КуПС 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:2 КуПС Вейккауслига ХИФК 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига
Команда И В Н П Г О
1. ХИК 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. КуПС 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ильвес 4:2 1 1 0 0 4 - 2 3
4. СЯК Сейнайоки 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хака 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Хонка 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Интер Турку 0 0 0 0 0 - 0 0
8. РоПС 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ТПС 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Мариехамн 2:4 1 0 0 1 2 - 4 0
11. ХИФК 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Лахти 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
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