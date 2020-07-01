ХИФК
0:3
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
КуПС
0:1
3' ГолРангел
0:2
7' ГолНисканен Ильмари
0:3
14' ГолБоатенг Бисмарк
24' Желтая карточкаМанга Таби
34' Желтая карточкаТукиайнен Сакари
67' Желтая карточкаПатронен Ханну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Adama FofanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Tiquinho2
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Jabar SharzaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ВиторПолузащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
3'
0:1
7'
0:2
14'
24'
30'
34'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|1
|0.06
|2.
|Рангел
|1
|0.06
|3.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|4.
|Urho Nissila
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Патронен Ханну
|1
|0
|2.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|КуПС
|100% (3)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку
КуПС Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|КуПС
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ильвес
|4:2
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хака
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Хонка
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Интер Турку
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|РоПС
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ТПС
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Мариехамн
|2:4
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|ХИФК
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Лахти
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0