  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Фалькенберг
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
16' Гол
Rasmus Alm
0:2
26' Гол
Jeppe Okkels
42'
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
16
Robert
Gojani
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
Фалькенберг
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Rasmus Alm
(Ларссон Юхан)
26'
0:2
Jeppe Okkels
(Фрик Пер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.26
2. Nsima Peter 3 0.11
3. Tobias Englund 3 0.11
4. Веде Антон 3 0.11
5. Karl Soederstroem 3 0.11
6. Юханссон Карл II 3 0.11
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
9. Матисен Маркус 1 0.04
10. Axel Noren 1 0.04
11. Tobias Karlsson1 1 0.04
12. Юза Тибор 0 0
13. Чибуйке Джон 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Йеспер III 11 (3) 0.41
2. Фрик Пер 9 (3) 0.33
3. Rasmus Alm 7 0.26
4. Ларссон Юхан 3 0.11
5. Ольссон Симон 2 0.07
6. Jeppe Okkels 2 0.07
7. Хольст Фредерик 2 0.07
8. Gustav Henriksson 2 0.07
9. Нильсен Сиверт 1 0.04
10. Холмен Самуэль 1 0.04
11. Jacob Ondrejka 1 0.04
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Simon Strand 0 0
14. Окуму Джозеф 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Матисен Маркус 6 0
2. Tobias Englund 4 1
3. Юханссон Карл II 3 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Nsima Peter 3 0
7. Эрикссон Якоб 3 0
8. Нильссон Хокан 3 0
9. Ван Лой Сандер 3 0
10. Edi Sylisufaj 3 0
11. Юза Тибор 2 0
12. Кристоффер Карлссон 2 0
13. Чибуйке Джон 2 0
14. Норинг Виктор 2 0
15. Karl Soederstroem 2 0
16. Амьо Грегуар 2 0
17. Johan Brattberg 0 1
18. Веде Антон 1 0
19. Axel Noren 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 7 0
3. Фрик Пер 6 0
4. Вяйсянен Лео 6 0
5. Окуму Джозеф 5 0
6. Нильсен Сиверт 4 0
7. Ольссон Симон 4 0
8. Rasmus Alm 3 0
9. Карлссон Йеспер III 3 0
10. Холмен Самуэль 1 1
11. Кайб Рами 1 1
12. Хуммет Денис 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4) 10.71% (3) 32.14% (9) 17.86% (5)
 Эльфсборг 20.51% (8) 23.08% (9) 20.51% (8) 7.69% (3) 20.51% (8) 7.69% (3)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг
Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг
Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи
Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 2:0 27 11 13 3 43 - 33 46
3. Хеккен 1:0 27 11 11 5 40 - 27 44
4. Юргорден 26 12 6 8 43 - 30 42
5. Хаммарбю 26 10 10 6 42 - 37 40
6. Норрчёпинг 0:1 27 11 7 9 52 - 40 40
7. Мьельбю 1:0 27 10 8 9 41 - 41 38
8. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
9. Эребру 26 10 6 10 33 - 36 36
10. АИК 26 9 8 9 27 - 28 35
11. Эстерсунд 0:1 27 8 9 10 26 - 33 33
12. Варберг БоИС 26 7 7 12 33 - 39 28
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Фалькенберг 0:2 27 5 8 14 29 - 46 23
15. Хельсинборг 26 4 10 12 28 - 42 22
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Йеппе Оккельс бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фалькенберг
Ничья
Эльфсборг
9.00
5.00
1.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.00 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 10.50 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.10 1.75
  4.46 4.01 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Эльфсборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльфсборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Эльфсборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 9.50 1.03 3.75 1.27 7.50 1.07 2.11 1.72 1.87 1.94 2.55 1.47 1.27 3.55 1.52 2.42 1.08 7.00 1.17 4.70 1.04 9.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.84 1.96 1.51 2.49 1.26 3.54 1.18 4.25 1.05 7.20 1.04 7.70
4.89 1.20 2.80 1.48 2.41 1.61 2.14 1.76 1.88 2.02 1.67 2.30 1.54 2.59 1.19 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.57 2.13 1.66 1.21 4.20 1.48 2.55 1.04 9.00
3.52 1.30 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
3.00 1.43 2.37 1.64 1.81 2.09 1.57 2.52 1.39 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40
4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.44 2.79 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.30
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.42
Где смотреть матч Фалькенберг 0:2 Эльфсборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный