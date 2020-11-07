Фалькенберг
1:3
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Эльфсборг
0:1
16' ГолRasmus Alm
0:2
26' ГолJeppe Okkels
52' Желтая карточкаJeppe Okkels
1:2
57' ГолМатисен Маркус
62' Желтая карточкаЧибуйке Джон
66' Желтая карточкаВяйсянен Лео
1:3
68' ГолОльссон Симон
73' Желтая карточкаВеде Антон
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
30 Jeppe OkkelsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
16'
0:1
26'
0:2
52'
57'
1:2
62'
66'
68'
1:3
73'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.26
|2.
|Nsima Peter
|3
|0.11
|3.
|Tobias Englund
|3
|0.11
|4.
|Веде Антон
|3
|0.11
|5.
|Karl Soederstroem
|3
|0.11
|6.
|Юханссон Карл II
|3
|0.11
|7.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.07
|8.
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|9.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|10.
|Axel Noren
|1
|0.04
|11.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|12.
|Юза Тибор
|0
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон Йеспер III
|11 (3)
|0.41
|2.
|Фрик Пер
|9 (3)
|0.33
|3.
|Rasmus Alm
|7
|0.26
|4.
|Ларссон Юхан
|3
|0.11
|5.
|Ольссон Симон
|3
|0.11
|6.
|Jeppe Okkels
|2
|0.07
|7.
|Хольст Фредерик
|2
|0.07
|8.
|Gustav Henriksson
|2
|0.07
|9.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|10.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|11.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.04
|12.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|13.
|Simon Strand
|0
|0
|14.
|Окуму Джозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матисен Маркус
|6
|0
|2.
|Tobias Englund
|4
|1
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Чибуйке Джон
|3
|0
|7.
|Nsima Peter
|3
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|3
|0
|9.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|10.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|11.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|12.
|Юза Тибор
|2
|0
|13.
|Кристоффер Карлссон
|2
|0
|14.
|Веде Антон
|2
|0
|15.
|Норинг Виктор
|2
|0
|16.
|Karl Soederstroem
|2
|0
|17.
|Амьо Грегуар
|2
|0
|18.
|Johan Brattberg
|0
|1
|19.
|Axel Noren
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|5
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|7
|0
|3.
|Вяйсянен Лео
|7
|0
|4.
|Фрик Пер
|6
|0
|5.
|Окуму Джозеф
|5
|0
|6.
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|7.
|Ольссон Симон
|4
|0
|8.
|Rasmus Alm
|3
|0
|9.
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|10.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|11.
|Кайб Рами
|1
|1
|12.
|Хуммет Денис
|2
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|15.
|Robert Gojani
|1
|0
|16.
|Jeppe Okkels
|1
|0
|17.
|Gustav Henriksson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|31.03% (9)
|17.24% (5)
|Эльфсборг
|19.05% (8)
|26.19% (11)
|19.05% (8)
|7.14% (3)
|21.43% (9)
|7.14% (3)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг
Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =9 -3Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг
Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|15
|8
|3
|52 - 25
|53
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|26
|12
|6
|8
|43 - 30
|42
|5.
|Хаммарбю
|26
|10
|10
|6
|42 - 37
|40
|6.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|9.
|Эребру
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|10.
|АИК
|26
|9
|8
|9
|27 - 28
|35
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|26
|7
|7
|12
|33 - 39
|28
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|15.
|Хельсинборг
|26
|4
|10
|12
|28 - 42
|22
|16.
|Кальмар
|26
|4
|9
|13
|28 - 46
|21
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Эльфсборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльфсборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Эльфсборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|9.50
|1.03
|3.75
|1.27
|—
|—
|4.80
|1.15
|2.11
|1.72
|1.87
|1.94
|—
|—
|2.90
|1.38
|1.27
|3.55
|1.70
|2.08
|1.08
|7.00
|1.17
|7.50
|1.04
|9.00
|
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|4.60
|1.18
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.26
|3.54
|1.18
|4.25
|1.05
|7.20
|1.04
|7.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.89
|1.20
|—
|—
|2.80
|1.48
|2.41
|1.61
|2.14
|1.76
|1.88
|2.02
|1.67
|2.30
|1.54
|2.59
|—
|—
|1.19
|5.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—