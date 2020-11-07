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  3. Швеция
Фалькенберг
1:3
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
16' Гол
Rasmus Alm
0:2
26' Гол
Jeppe Okkels
52' Желтая карточка
Jeppe Okkels
1:2
57' Гол
Матисен Маркус
62' Желтая карточка
Чибуйке Джон
66' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
1:3
68' Гол
Ольссон Симон
73' Желтая карточка
Веде Антон
90'+4
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
16
Robert
Gojani
33
Нильсен
Сиверт
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
Фалькенберг
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Rasmus Alm
(Ларссон Юхан)
26'
0:2
Jeppe Okkels
(Фрик Пер)
52'
 
Jeppe Okkels
57'
Матисен Маркус
1:2
62'
Чибуйке Джон
 
63'
Edi Sylisufaj
Чибуйке Джон
 
66'
 
Вяйсянен Лео
68'
1:3
Ольссон Симон
69'
Веде Антон
Tobias Englund
 
71'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
71'
 
Jacob Ondrejka
Jeppe Okkels
73'
Веде Антон
 
83'
Юза Тибор
Axel Noren
 
84'
Ван Лой Сандер
Амьо Грегуар
 
84'
Mahmut Ozen
Матисен Маркус
 
84'
 
Prince Isaac Kouame
Rasmus Alm
88'
 
Хольст Фредерик
Кайб Рами
88'
 
Simon Strand
Robert Gojani

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 10
  • 1 Офсайды 6
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.26
2. Nsima Peter 3 0.11
3. Tobias Englund 3 0.11
4. Веде Антон 3 0.11
5. Karl Soederstroem 3 0.11
6. Юханссон Карл II 3 0.11
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Матисен Маркус 2 0.07
9. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
10. Axel Noren 1 0.04
11. Tobias Karlsson1 1 0.04
12. Юза Тибор 0 0
13. Чибуйке Джон 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Йеспер III 11 (3) 0.41
2. Фрик Пер 9 (3) 0.33
3. Rasmus Alm 7 0.26
4. Ларссон Юхан 3 0.11
5. Ольссон Симон 3 0.11
6. Jeppe Okkels 2 0.07
7. Хольст Фредерик 2 0.07
8. Gustav Henriksson 2 0.07
9. Нильсен Сиверт 1 0.04
10. Холмен Самуэль 1 0.04
11. Jacob Ondrejka 1 0.04
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Simon Strand 0 0
14. Окуму Джозеф 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Матисен Маркус 6 0
2. Tobias Englund 4 1
3. Юханссон Карл II 3 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Чибуйке Джон 3 0
7. Nsima Peter 3 0
8. Эрикссон Якоб 3 0
9. Нильссон Хокан 3 0
10. Ван Лой Сандер 3 0
11. Edi Sylisufaj 3 0
12. Юза Тибор 2 0
13. Кристоффер Карлссон 2 0
14. Веде Антон 2 0
15. Норинг Виктор 2 0
16. Karl Soederstroem 2 0
17. Амьо Грегуар 2 0
18. Johan Brattberg 0 1
19. Axel Noren 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 7 0
3. Вяйсянен Лео 7 0
4. Фрик Пер 6 0
5. Окуму Джозеф 5 0
6. Нильсен Сиверт 4 0
7. Ольссон Симон 4 0
8. Rasmus Alm 3 0
9. Карлссон Йеспер III 3 0
10. Холмен Самуэль 1 1
11. Кайб Рами 1 1
12. Хуммет Денис 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Jeppe Okkels 1 0
17. Gustav Henriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 13.79% (4) 31.03% (9) 17.24% (5)
 Эльфсборг 19.05% (8) 26.19% (11) 19.05% (8) 7.14% (3) 21.43% (9) 7.14% (3)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру Хеккен 3:0 Фалькенберг
Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг
Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи
Эльфсборг 6:1 Фалькенберг Кубок Эльфсборг 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 26 12 6 8 43 - 30 42
5. Хаммарбю 26 10 10 6 42 - 37 40
6. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
9. Эребру 26 10 6 10 33 - 36 36
10. АИК 26 9 8 9 27 - 28 35
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 26 7 7 12 33 - 39 28
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
15. Хельсинборг 26 4 10 12 28 - 42 22
16. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Йеппе Оккельс бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 5.25 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.10 1.75
  4.46 4.01 1.79

Самый высокий коэффициент на матч «Фалькенберг» – «Эльфсборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фалькенберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльфсборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фалькенберг» – «Эльфсборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 9.50 1.03 3.75 1.27 4.80 1.15 2.11 1.72 1.87 1.94 2.90 1.38 1.27 3.55 1.70 2.08 1.08 7.00 1.17 7.50 1.04 9.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.84 1.96 1.51 2.49 1.26 3.54 1.18 4.25 1.05 7.20 1.04 7.70
4.89 1.20 2.80 1.48 2.41 1.61 2.14 1.76 1.88 2.02 1.67 2.30 1.54 2.59 1.19 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.57 2.13 1.66 1.21 4.20 1.48 2.55 1.04 9.00
3.52 1.30 2.43 1.56 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
3.00 1.43 2.37 1.64 1.81 2.09 1.57 2.52 1.39 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40
4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.44 2.79 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.42
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