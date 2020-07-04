Волеренга
2:2
Конец матча
Стадион: Intility Arena Зрители: 200
Олесунн
24' Желтая карточкаКлинкенберг Фредерикус
30' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
0:1
34' ГолФридьонссон Хольмберт
0:2
46' ГолФридьонссон Хольмберт
49' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
62' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
1:2
63' ГолBenjamin Stokke
2:2
65' ГолФинне Бор
69' Вторая желтая карточкаАдекугбе Сэм
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Isak Dybvik
-
-
24 Enock Mwimba
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
46'
49'
63'
65'
2:2
69'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильяльмссон Маттиас
|3 (2)
|0.1
|2.
|Шала Херолинд
|1
|0.03
|3.
|Доннум Арон
|1
|0.03
|4.
|Benjamin Stokke
|1
|0.03
|5.
|Несберг Иван
|1
|0.03
|6.
|Финне Бор
|1
|0.03
|7.
|Вега Дейвер
|1
|0.03
|8.
|Леквен Магнус
|0
|0
|9.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|4
|0.13
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2 (1)
|0.07
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0.03
|4.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.03
|5.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|6.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|3
|1
|2.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|3.
|Хорн Майер
|3
|0
|4.
|Леквен Магнус
|2
|0
|5.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|6.
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|7.
|Доннум Арон
|2
|0
|8.
|Несберг Иван
|1
|0
|9.
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|2.
|Staale Steen Saethre
|3
|0
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3
|0
|4.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|5.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|6.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|7.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|8.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|9.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|10.
|Shaquill Sno
|1
|0
|11.
|Parfait Bizoza
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Олесунн
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =2 -7Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек
Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде
Олесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн
Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Олесунн 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Волеренга Типпелиген Олесунн 0:0 Волеренга Типпелиген Олесунн 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Волеренга Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|5
|5
|0
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Бранн
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Кристиансунд
|5
|2
|3
|0
|13 - 7
|9
|5.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|6.
|Мьёндален
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Стабек
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|10.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Русенборг
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|15.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3
|16.
|Сарпсборг-08
|5
|0
|0
|5
|3 - 8
|0