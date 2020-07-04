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Волеренга
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Олесунн
0'
24' Желтая карточка
Клинкенберг Фредерикус
30' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
0:1
34' Гол
Фридьонссон Хольмберт
0:2
46' Гол
Фридьонссон Хольмберт
49' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
62' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
1:2
63' Гол
Benjamin Stokke
2:2
65' Гол
Финне Бор
69' Вторая желтая карточка
Адекугбе Сэм
90'+4
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
26
Osame
Sahraoui
25
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
15
Staale
Steen
Saethre
4
Гроннер
Йонас
6
Клинкенберг
Фредерикус
2
Shaquill
Sno
19
Ларсен
Петер-Орри
20
Parfait
Bizoza
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
10
Фридьонссон
Хольмберт
11
Simen
Bolkan
Nordli
Волеренга
4-3-3
Олесунн
3-4-3

Ход матча

24'
 
Клинкенберг Фредерикус
30'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
34'
0:1
Фридьонссон Хольмберт
(Оулафссон Давид-Кристьян)
46'
 
Markus Seehusen Karlsbakk
Simen Bolkan Nordli
46'
0:2
Фридьонссон Хольмберт
49'
Адекугбе Сэм
 
57'
Benjamin Stokke
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
57'
Финне Бор
Osame Sahraoui
 
62'
 
Niklas Fernando Nygaard Castro
63'
Benjamin Stokke
(Вильяльмссон Маттиас)
1:2
65'
Финне Бор
(Доннум Арон)
2:2
69'
Адекугбе Сэм
 
71'
 
Oddbjoern Lie
Клинкенберг Фредерикус
81'
 
Joergen Hatlehol
Shaquill Sno
81'
 
Узочакву Арнест
Staale Steen Saethre

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильяльмссон Маттиас 3 (2) 0.1
2. Шала Херолинд 1 0.03
3. Доннум Арон 1 0.03
4. Benjamin Stokke 1 0.03
5. Несберг Иван 1 0.03
6. Финне Бор 1 0.03
7. Вега Дейвер 1 0.03
8. Леквен Магнус 0 0
9. Адекугбе Сэм 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 4 0.13
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 (1) 0.07
3. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
4. Хеуген Сигурд 1 0.03
5. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
6. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Адекугбе Сэм 2 1
3. Хорн Майер 3 0
4. Леквен Магнус 2 0
5. Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
6. Борхгревинк Кристиан 2 0
7. Доннум Арон 2 0
8. Несберг Иван 1 0
9. Клаессон Кристоффер 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Хеуген Сигурд 2 1
2. Staale Steen Saethre 3 0
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 0
4. Узочакву Арнест 2 0
5. Гроннер Йонас 1 0
6. Oddbjoern Lie 1 0
7. Joergen Hatlehol 1 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0
9. Клинкенберг Фредерикус 1 0
10. Shaquill Sno 1 0
11. Parfait Bizoza 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2)
 Олесунн 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек
Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде
Олесунн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн
Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Волеренга 5:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Волеренга Типпелиген
Олесунн 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Олесунн 3:1 Волеренга Типпелиген Олесунн 0:0 Волеренга Типпелиген Олесунн 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Волеренга Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Бранн 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Кристиансунд 5 2 3 0 13 - 7 9
5. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Мьёндален 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Стрёмсгодсет 5 2 2 1 7 - 7 8
9. Хёугесунн 5 2 1 2 6 - 10 7
10. Одд 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Русенборг 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
15. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
16. Сарпсборг-08 5 0 0 5 3 - 8 0
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