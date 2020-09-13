Стрёмсгодсет
2:1
Перерыв
Стадион: Мариенлист Зрители: 200
Русенборг
1:0
16' ГолСальвесен Ларс-Йорген
2:0
18' ГолСальвесен Ларс-Йорген
2:1
22' ГолБорвен Торгейр
31' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
34' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
Ход матча
16'
18'
22'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.35
|2.
|Johan Hove
|6
|0.35
|3.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.29
|4.
|Moses Mawa
|4
|0.24
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.06
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.06
|8.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|9.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|10.
|Jack Ipalibo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|7
|0.41
|2.
|Хольсе Карло
|4
|0.24
|3.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.24
|4.
|Исламович Дино
|4 (1)
|0.24
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.12
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.12
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.12
|8.
|Трондсен Андерс
|1
|0.06
|9.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|10.
|Валсвик Густав
|1
|0.06
|11.
|Лундему Мариус
|1
|0.06
|12.
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|13.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|2.
|Парр Джонатан
|3
|0
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|4.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|3
|0
|5.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|6.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|7.
|Moses Mawa
|2
|0
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|9.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|10.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|11.
|Johan Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|5
|0
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|3.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|4.
|Хеденстад Вегар
|3
|0
|5.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0
|8.
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|9.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|10.
|Региниуссен Торе
|1
|0
|11.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|Русенборг
|10.71% (3)
|3.57% (1)
|25% (7)
|10.71% (3)
|25% (7)
|25% (7)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд
Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн
Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3:1
|17
|15
|2
|0
|59 - 19
|47
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|1:3
|17
|10
|1
|6
|30 - 21
|31
|4.
|Русенборг
|1:2
|17
|8
|4
|5
|30 - 17
|28
|5.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|9.
|Стрёмсгодсет
|2:1
|17
|6
|4
|7
|25 - 33
|22
|10.
|Стабек
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|11.
|Хёугесунн
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|Саннефьёрд
|1:0
|17
|6
|1
|10
|18 - 29
|19
|13.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 25
|18
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|0:1
|17
|4
|2
|11
|13 - 27
|14
|16.
|Олесунн
|0:0
|17
|1
|5
|11
|21 - 47
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|—
|—
|—
|—
|5.40
|1.13
|4.50
|1.18
|2.60
|1.45
|2.12
|1.72
|1.85
|1.95
|10.50
|1.02
|1.37
|2.95
|3.30
|1.30
|1.12
|5.60
|1.80
|1.95
|1.03
|10.50
|1.28
|3.45
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.75
|1.14
|4.75
|1.20
|2.69
|1.48
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.23
|1.39
|3.05
|1.29
|3.68
|1.13
|6.15
|1.11
|6.80
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.87
|1.17
|3.94
|1.24
|2.46
|1.53
|1.95
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.32
|1.32
|3.31
|1.24
|3.94
|1.10
|6.63
|1.09
|7.01
|1.03
|12.18
|1.02
|12.62
|—
|—
|—
|—