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Стрёмсгодсет
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Русенборг
0'
1:0
16' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
2:0
18' Гол в свои ворота
Хеденстад Вегар
2:1
22' Гол
Борвен Торгейр
31' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
34' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
3:1
59' Гол
Johan Hove
3:2
84' Гол
Шелбред Пер-Сильян
3:3
87' Гол
Исламович Дино
90'+7
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Хансен
Андре
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
2
Хеденстад
Вегар
5
Шелбред
Пер-Сильян
8
Конрадсен
Андрес
22
Осен
Йермунд
18
Захариассен
Кристоффер
28
Адегбенро
Самуэль
14
Борвен
Торгейр
Стрёмсгодсет
4-3-3
Русенборг
4-2-3-1

Ход матча

16'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Johan Hove)
1:0
18'
Хеденстад Вегар
2:0
22'
2:1
Борвен Торгейр
31'
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
34'
Гуннарссон Никлас
 
55'
 
Хольсе Карло
Захариассен Кристоффер
59'
Johan Hove
3:1
60'
 
Исламович Дино
Борвен Торгейр
74'
 
Тагсет Эдвард
Конрадсен Андрес
74'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Адегбенро Самуэль
80'
Halldor Stenevik
Токстад Кристоффер
 
84'
3:2
Шелбред Пер-Сильян
87'
3:3
Исламович Дино
(Хольсе Карло)
90'
Marcus Moelvadgaard
Сальвесен Ларс-Йорген
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 7 0.41
2. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.29
3. Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.29
4. Moses Mawa 4 0.24
5. Токстад Кристоффер 1 0.06
6. Стенгель Херман 1 0.06
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.06
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 7 0.41
2. Исламович Дино 5 (1) 0.29
3. Хольсе Карло 4 0.24
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.24
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.12
6. Ховланд Эвен 2 0.12
7. Осен Йермунд 2 0.12
8. Трондсен Андерс 1 0.06
9. Тагсет Эдвард 1 0.06
10. Шелбред Пер-Сильян 1 0.06
11. Валсвик Густав 1 0.06
12. Лундему Мариус 1 0.06
13. Хеденстад Вегар 0 0
14. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 5 0
2. Парр Джонатан 3 0
3. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
4. Look Sa Nicholas Mickelson 3 0
5. Jack Ipalibo 1 1
6. Лейфссон Ари 2 0
7. Moses Mawa 2 0
8. Marcus Moelvadgaard 2 0
9. Kreshnik Krasniqi 2 0
10. Токстад Кристоффер 1 0
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
12. Johan Hove 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 5 0
2. Хелланн Поль-Андре 4 0
3. Захариассен Кристоффер 4 0
4. Хеденстад Вегар 3 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Ховланд Эвен 2 0
7. Осен Йермунд 2 0
8. Тагсет Эдвард 2 0
9. Мелинг Биргер 0 1
10. Региниуссен Торе 1 0
11. Рейтан Эрленд Даль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 33.33% (8) 4.17% (1) 25% (6)
 Русенборг 9.68% (3) 6.45% (2) 22.58% (7) 9.68% (3) 22.58% (7) 29.03% (9)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд
Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга
Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн
Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Кубок
Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 15 2 0 62 - 19 47
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
4. Русенборг 17 8 5 4 32 - 18 29
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Сарпсборг-08 17 6 2 9 19 - 25 20
12. Стрёмсгодсет 17 5 5 7 26 - 35 20
13. Саннефьёрд 17 6 1 10 19 - 29 19
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 17 4 2 11 13 - 28 14
16. Олесунн 17 1 4 12 21 - 48 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Гуннарссон Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Вильсвик Ларс-Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хеденстад Вегар уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Сальвесен Ларс-Йорген бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 11.00 41.00
3.72 4.00 1.85
3.43 3.80 2.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
5.40 1.13 4.50 1.18 2.60 1.45 2.12 1.72 1.85 1.95 6.30 1.09 1.37 2.95 2.13 1.66 1.12 5.60 1.20 4.20 1.03 10.50 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
5.75 1.14 4.75 1.20 2.69 1.48 2.13 1.73 1.66 2.23 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.15 1.11 6.80 1.03 12.50
11.22 1.03 10.16 1.04 4.87 1.17 3.94 1.24 2.46 1.53 1.95 1.83 1.59 2.32 1.32 3.31 1.24 3.94 1.10 6.63 1.09 7.01 1.03 12.18 1.02 12.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.60 1.47 1.67 2.20 1.25 3.65 1.52 2.42 1.05 8.50
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
3.59 1.28 2.46 1.53 1.63 2.24 1.25 3.85 1.17 4.87 1.04 10.16 1.03 11.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
1.53 2.46
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Букмекер Да Нет
2.48 1.49
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