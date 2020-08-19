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Торонто
 
Позже

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
21
Осорио
Джонатан
17
Алтидор
Жози
51
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
11
Дахоме
Кристиан
17
Овусу
Леонард
31
Тейберт
Расселл
3
Гутьеррес
Кристиан
9
Кавальини
Лукас
29
Рейна
Йорди
Торонто
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 1.67
2. Ларьи Ричи 1 0.33
3. Посуэло Алехандро 0 0
4. Делеон Ник 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.67
2. Аднан Али 1 0.33
3. Рейна Йорди 1 0.33
4. Милинкович Давид 0 0
5. Ин-Бём Хван 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Хмири Яссер 2 0
2. Рейна Йорди 1 0
3. Хасал Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1)
 Ванкувер Уайткэпс 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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