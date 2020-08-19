  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Торонто
3:0
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
18' Желтая карточка
Кавальини Лукас
1:0
27' Гол
Пьятти Пабло
2:0
55' Гол
Пьятти Пабло
76' Желтая карточка
Тейберт Расселл
81' Желтая карточка
Ауро Альваро
3:0
83' Гол
Делеон Ник
90'+4
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
7
Пьятти
Пабло
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
51
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
17
Овусу
Леонард
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
3
Гутьеррес
Кристиан
9
Кавальини
Лукас
29
Рейна
Йорди
Торонто
4-4-1-1
Ванкувер Уайткэпс
4-2-2-2

Ход матча

18'
 
Кавальини Лукас
27'
Пьятти Пабло
(Осорио Джонатан)
1:0
55'
Пьятти Пабло
(Осорио Джонатан)
2:0
57'
Маллинс Патрик
Алтидор Жози
 
60'
 
Бейр Телониус
Гутьеррес Кристиан
60'
 
Милинкович Давид
Дахоме Кристиан
67'
 
Рапосо Райан
Рейна Йорди
72'
Морроу Джастин
Ларьи Ричи
 
73'
Делеон Ник
Дельгадо Марко
 
76'
 
Тейберт Расселл
81'
Ауро Альваро
 
81'
 
Меткалф Патрик
Тейберт Расселл
81'
 
Рикеттс Тосайн
Кавальини Лукас
83'
Делеон Ник
(Посуэло Алехандро)
3:0
85'
Тсубаса Эндо
Пьятти Пабло
 
85'
Фрейзер Лайам
Посуэло Алехандро
 

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 1.25
2. Пьятти Пабло 2 0.5
3. Делеон Ник 1 0.25
4. Ларьи Ричи 1 0.25
5. Посуэло Алехандро 0 0
6. Осорио Джонатан 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.5
2. Аднан Али 1 0.25
3. Рейна Йорди 1 0.25
4. Милинкович Давид 0 0
5. Ин-Бём Хван 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 1 0
2. Ауро Альваро 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Хмири Яссер 2 0
2. Тейберт Расселл 1 0
3. Рейна Йорди 1 0
4. Кавальини Лукас 1 0
5. Хасал Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2)
 Ванкувер Уайткэпс 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед
Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Пьятти Пабло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Кавальини Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный