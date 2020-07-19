Сириус
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Студентернас
Норрчёпинг
1:0
24' ГолYukiya Sugita
1:1
34' ГолНюман Кристоффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jamie Roche
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
24'
34'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yukiya Sugita
|3
|0.12
|2.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.08
|3.
|Андерссон Элиас
|2
|0.08
|4.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.08
|5.
|Stefano Holmquist
|1
|0.04
|6.
|Karl Larsson
|0
|0
|7.
|Саид Мохаммед
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|6 (1)
|0.24
|2.
|Хакшабанович Сеад
|3
|0.12
|3.
|Лауритсен Расмус
|3
|0.12
|4.
|Терн Симон
|2
|0.08
|5.
|Pontus Almqvist
|2
|0.08
|6.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.08
|7.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|8.
|Леви Джонатан
|1
|0.04
|9.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|10.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|3
|0
|2.
|Сисей Кебба
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Бьоркстрём Тим
|2
|0
|6.
|Adam Hellborg
|2
|0
|7.
|Ярль Даниель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Смит Эрик
|3
|0
|2.
|Герсон Ларс
|2
|0
|3.
|Терн Симон
|1
|0
|4.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|0
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|7.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
|Норрчёпинг
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус
Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг
Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Варберг БоИС
|1:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|3.
|Мальмё
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 8
|14
|4.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|6.
|Хеккен
|8
|3
|4
|1
|15 - 7
|13
|7.
|Эльфсборг
|8
|3
|4
|1
|8 - 11
|13
|8.
|Сириус
|1:1
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|АИК
|1:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Эстерсунд
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Кальмар
|0:0
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0