  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Сириус
4:2
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
1:0
24' Гол
Yukiya Sugita
1:1
34' Гол
Нюман Кристоффер
2:1
52' Пенальти
Саид Мохаммед
53' Желтая карточка
Андерссон Элиас
57' Желтая карточка
Герсон Ларс
3:1
64' Гол
Yukiya Sugita
4:1
67' Пенальти
Stefano Holmquist
4:2
84' Гол
Ishaq Abdulrazak
90' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+6
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
22
Stefano
Holmquist
26
Саид
Мохаммед
1
Петтерссон
Исак
2
Кастегрен
Хенрик
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
23
Блумквист
Андреас
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
Сириус
4-2-3-1
Норрчёпинг
4-3-3

Ход матча

24'
Yukiya Sugita
(Axel Bjoernstroem)
1:0
34'
1:1
Нюман Кристоффер
(Блумквист Андреас)
52'
Саид Мохаммед
2:1
53'
Андерссон Элиас
 
56'
 
Леви Джонатан
Блумквист Андреас
57'
 
Герсон Ларс
64'
Yukiya Sugita
(Stefano Holmquist)
3:1
67'
Stefano Holmquist
4:1
67'
 
Тело Кристофер
Кастегрен Хенрик
68'
 
Pontus Almqvist
Франссон Александер
81'
Ярль Даниель
Stefano Holmquist
 
81'
 
Ishaq Abdulrazak
Смит Эрик
81'
 
Manasse Kusu
Нюман Кристоффер
84'
4:2
Ishaq Abdulrazak
(Лауритсен Расмус)
86'
Шабани Лаорент
Андерссон Элиас
 
86'
Jamie Roche
Nahom Girmai Netabay
 
90'
Adam Staahl
Yukiya Sugita
 
90'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 11 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yukiya Sugita 4 0.15
2. Axel Bjoernstroem 2 0.08
3. Stefano Holmquist 2 (1) 0.08
4. Андерссон Элиас 2 0.08
5. Nahom Girmai Netabay 2 0.08
6. Саид Мохаммед 1 (1) 0.04
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 6 (1) 0.24
2. Хакшабанович Сеад 3 0.12
3. Лауритсен Расмус 3 0.12
4. Терн Симон 2 0.08
5. Pontus Almqvist 2 0.08
6. Герсон Ларс 2 (1) 0.08
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
8. Леви Джонатан 1 0.04
9. Кастегрен Хенрик 1 0.04
10. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
11. Блумквист Андреас 0 0
12. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Сисей Кебба 2 0
3. Stefano Holmquist 2 0
4. Karl Larsson 2 0
5. Бьоркстрём Тим 2 0
6. Adam Hellborg 2 0
7. Ярль Даниель 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 3 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
4. Терн Симон 1 0
5. Хакшабанович Сеад 1 0
6. Дагерстоль Филип 1 0
7. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 53.85% (7) 7.69% (1)
 Норрчёпинг 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус
Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг
Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Юргорден Хеккен 0:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Сириус 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
4. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
7. Хеккен 8 3 4 1 15 - 7 13
8. Эльфсборг 8 3 4 1 8 - 11 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 8 2 1 5 6 - 12 7
14. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Yukiya Sugita бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сириус 4:2 Норрчёпинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный