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  3. Норвегия
Викинг
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Стабек
0' 3'
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Joergen
Oeveraas
21
Magnus
Lundal
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
25
Ветлесен
Уго
23
Oliver
Edvardsen
11
Kornelius
Hansen
Викинг
4-3-3
Стабек
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 5 (2) 0.38
2. Бютюки Зюмер 2 0.15
3. Adrian Pereira 2 0.15
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.15
5. Kristoffer Loekberg 2 0.15
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.08
7. Viljar Vevatne 1 0.08
8. Even Oestensen 1 0.08
9. Белл Джо 0 0
10. Johnny Furdal 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.31
2. Ветлесен Уго 3 0.23
3. Oliver Edvardsen 2 0.15
4. Бохинен Эмиль 2 (2) 0.15
5. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.15
6. Матс Солхеим 1 0.08
7. Касси Люк 1 0.08
8. Kosuke Kinoshita 1 0.08
9. Tortol Lumanza Lembi 0 0
10. Галль Ромен 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Бериша Ветон 2 0
3. Викстёль Рольф 2 0
4. Хёйланд Томми 2 0
5. Торстейнбё Фредерик 2 0
6. Белл Джо 2 0
7. Even Oestensen 2 0
8. Эстбе Арилд 1 0
9. Эустбё Ивен 1 0
10. Kristoffer Loekberg 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Oliver Edvardsen 2 0
5. Матс Солхеим 1 0
6. Kosuke Kinoshita 1 0
7. Tortol Lumanza Lembi 1 0
8. Ботхейм Эрик 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)
 Стабек 12.5% (2) 6.25% (1) 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек
Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек

Последние игры между собой

Викинг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Викинг 1:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 5:2 Стабек Кубок Викинг 3:0 Стабек Типпелиген
Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Стабек 2:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 14 11 3 0 45 - 17 36
2. Мольде 15 10 1 4 41 - 17 31
3. Одд 0:0 14 8 2 4 21 - 14 26
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 0:0 14 5 7 2 26 - 18 22
6. Русенборг 13 6 3 4 22 - 11 21
7. Бранн 0:0 14 5 4 5 18 - 20 19
8. Стабек 0:0 14 4 6 4 16 - 18 18
9. Сарпсборг-08 14 5 2 7 17 - 18 17
10. Саннефьёрд 0:0 14 5 2 7 15 - 23 17
11. Стрёмсгодсет 0:0 14 4 4 6 19 - 27 16
12. Хёугесунн 0:0 14 4 4 6 10 - 18 16
13. Викинг 0:0 14 3 4 7 16 - 25 13
14. Мьёндален 0:0 14 3 3 8 11 - 18 12
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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