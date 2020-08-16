Викинг
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: SR-Bank Arena
Стабек
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
10 Галль РоменНападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|5 (2)
|0.38
|2.
|Бютюки Зюмер
|2
|0.15
|3.
|Adrian Pereira
|2
|0.15
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0.15
|5.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.15
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.08
|7.
|Viljar Vevatne
|1
|0.08
|8.
|Even Oestensen
|1
|0.08
|9.
|Белл Джо
|0
|0
|10.
|Johnny Furdal
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kornelius Hansen
|4
|0.31
|2.
|Ветлесен Уго
|3
|0.23
|3.
|Oliver Edvardsen
|2
|0.15
|4.
|Бохинен Эмиль
|2 (2)
|0.15
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2 (1)
|0.15
|6.
|Матс Солхеим
|1
|0.08
|7.
|Касси Люк
|1
|0.08
|8.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0.08
|9.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|10.
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|2.
|Бериша Ветон
|2
|0
|3.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|4.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0
|6.
|Белл Джо
|2
|0
|7.
|Even Oestensen
|2
|0
|8.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|9.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|10.
|Kristoffer Loekberg
|1
|0
|11.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|2.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|3.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|4.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|5.
|Матс Солхеим
|1
|0
|6.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|7.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|8.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|9.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|Стабек
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек
Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек
Последние игры между собой
Викинг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Стабек 2:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|11
|3
|0
|45 - 17
|36
|2.
|Мольде
|15
|10
|1
|4
|41 - 17
|31
|3.
|Одд
|0:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|14
|5
|7
|2
|26 - 18
|22
|6.
|Русенборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 11
|21
|7.
|Бранн
|0:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|8.
|Стабек
|0:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|9.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|10.
|Саннефьёрд
|0:0
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|14
|4
|4
|6
|19 - 27
|16
|12.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|4
|4
|6
|10 - 18
|16
|13.
|Викинг
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 25
|13
|14.
|Мьёндален
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|15.
|Старт
|14
|1
|6
|7
|15 - 27
|9
|16.
|Олесунн
|13
|1
|4
|8
|18 - 40
|7