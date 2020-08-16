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Викинг
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Стабек
0'
0:1
22' Гол
Magnus Lundal
0:1
28' Не забитый пенальти
Бохинен Эмиль
0:2
29' Гол
Бохинен Эмиль
1:2
42' Гол
Бериша Ветон
49' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
49' Желтая карточка
Ветлесен Уго
2:2
53' Гол
Бютюки Зюмер
57' Желтая карточка
Матс Солхеим
3:2
58' Пенальти
Бериша Ветон
3:3
81' Гол
Kosuke Kinoshita
90'+4
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
3
Yaw-Ihle
Amankwah
16
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Матс
Солхеим
21
Magnus
Lundal
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
11
Kornelius
Hansen
23
Oliver
Edvardsen
25
Ветлесен
Уго
Викинг
4-3-3
Стабек
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Magnus Lundal
(Ветлесен Уго)
28'
0:1
Бохинен Эмиль
29'
0:2
Бохинен Эмиль
42'
Бериша Ветон
(Adrian Pereira)
1:2
46'
 
Йонассен Эмиль
Yaw-Ihle Amankwah
49'
Kristoffer Loekberg
 
49'
 
Ветлесен Уго
53'
Бютюки Зюмер
(Adrian Pereira)
2:2
57'
 
Матс Солхеим
58'
Бериша Ветон
3:2
64'
 
Kosuke Kinoshita
Kornelius Hansen
64'
 
Ботхейм Эрик
Magnus Lundal
68'
Хёйланд Томми
Де Ланлай Янн-Эрик
 
68'
Sondre Auklend
Kristoffer Loekberg
 
81'
3:3
Kosuke Kinoshita
90'
 
Peder Vogt
Joergen Oeveraas

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 7 (3) 0.5
2. Бютюки Зюмер 3 0.21
3. Adrian Pereira 2 0.14
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.14
5. Kristoffer Loekberg 2 0.14
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.07
7. Viljar Vevatne 1 0.07
8. Even Oestensen 1 0.07
9. Белл Джо 0 0
10. Johnny Furdal 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.29
2. Ветлесен Уго 3 0.21
3. Бохинен Эмиль 3 (2) 0.21
4. Oliver Edvardsen 2 0.14
5. Kosuke Kinoshita 2 0.14
6. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.14
7. Матс Солхеим 1 0.07
8. Касси Люк 1 0.07
9. Magnus Lundal 1 0.07
10. Tortol Lumanza Lembi 0 0
11. Галль Ромен 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Бериша Ветон 2 0
3. Викстёль Рольф 2 0
4. Хёйланд Томми 2 0
5. Торстейнбё Фредерик 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Белл Джо 2 0
8. Even Oestensen 2 0
9. Эстбе Арилд 1 0
10. Эустбё Ивен 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Ветлесен Уго 3 0
3. Матс Солхеим 2 0
4. Бохинен Эмиль 2 0
5. Oliver Edvardsen 2 0
6. Kosuke Kinoshita 1 0
7. Tortol Lumanza Lembi 1 0
8. Ботхейм Эрик 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 26.32% (5) 10.53% (2) 10.53% (2)
 Стабек 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек
Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек

Последние игры между собой

Викинг: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Викинг 1:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 5:2 Стабек Кубок Викинг 3:0 Стабек Типпелиген
Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Стабек 2:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 12 2 0 47 - 18 38
2. Мольде 15 10 1 4 41 - 17 31
3. Одд 14 9 1 4 23 - 15 28
4. Русенборг 3:1 14 7 3 4 25 - 12 24
5. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
6. Кристиансунд 14 5 6 3 27 - 20 21
7. Бранн 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Стрёмсгодсет 14 5 3 6 22 - 29 18
9. Стабек 14 4 6 4 19 - 21 18
10. Сарпсборг-08 14 5 2 7 17 - 18 17
11. Саннефьёрд 14 5 1 8 16 - 25 16
12. Хёугесунн 14 4 3 7 12 - 21 15
13. Мьёндален 14 4 2 8 12 - 18 14
14. Викинг 14 3 4 7 19 - 28 13
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 1:3 14 1 4 9 19 - 43 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бохинен Эмиль бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бохинен Эмиль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Magnus Lundal бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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