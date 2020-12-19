Мольде
Позже
Стадион: Акер
Сарпсборг-08
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|12 (2)
|0.41
|2.
|Омойджуфано Охи
|10 (4)
|0.34
|3.
|Хуссейн Эцаз
|8
|0.28
|4.
|Эйкрем Магнус
|7
|0.24
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.14
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.14
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.14
|9.
|Эурснес Фредрик
|3
|0.1
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.07
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.07
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|14.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|15.
|Болли Матис
|1
|0.03
|16.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.03
|17.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|18.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|20.
|Риса Бирк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|6 (5)
|0.21
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|5 (1)
|0.17
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.14
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0.1
|5.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.1
|6.
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|7.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.07
|8.
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|9.
|Утвик Бьерн
|2
|0.07
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0.03
|11.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.03
|12.
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0.03
|13.
|Sebastian Jarl
|1
|0.03
|14.
|Молинс Гильермо
|0
|0
|15.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|16.
|Несс Николай
|0
|0
|17.
|Боянг Сулайман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|2.
|Джеймс Леке
|4
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|5
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|4
|0
|7.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|8.
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|9.
|Синюан Шерифф
|3
|0
|10.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|11.
|Кителано Йон
|1
|1
|12.
|Болли Матис
|2
|0
|13.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|14.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|15.
|Уинго Генри
|2
|0
|16.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|17.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|18.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|19.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|20.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хальворсен Уле Йорген
|6
|1
|2.
|Утвик Бьерн
|7
|0
|3.
|Томассен Йоахим
|5
|0
|4.
|Дюрестам Микаэль
|3
|1
|5.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|6.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|9.
|Адеоти Жордан
|2
|0
|10.
|Magnar Oedegaard
|2
|0
|11.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|12.
|Салетрос Антон
|2
|0
|13.
|Конте Бубакар
|2
|0
|14.
|Молинс Гильермо
|1
|0
|15.
|Хорн Йорген
|1
|0
|16.
|Фальк Аслак
|1
|0
|17.
|Нильссон Давид
|1
|0
|18.
|Несс Николай
|1
|0
|19.
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|20.
|Mohamed Ofkir
|1
|0
|21.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|22.
|Sebastian Jarl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|14.71% (10)
|10.29% (7)
|13.24% (9)
|16.18% (11)
|8.82% (6)
|36.76% (25)
|Сарпсборг-08
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн
Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Мольде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|29
|25
|3
|1
|100 - 32
|78
|2.
|Мольде
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|72 - 36
|59
|3.
|Волеренга
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|47 - 33
|52
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|50 - 35
|51
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|12
|12
|5
|56 - 42
|48
|6.
|Викинг
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|54 - 49
|44
|7.
|Одд
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|50 - 46
|43
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 45
|36
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|31 - 43
|34
|11.
|Бранн
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|38 - 52
|28
|14.
|Старт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|23 - 45
|24
|16.
|Олесунн
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Русенборг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|4.
|Волеренга
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|5.
|Одд
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 19
|26
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Викинг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Бранн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|10.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 27
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров