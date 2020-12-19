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  3. Норвегия
Мольде
5:0
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
25' Пенальти
Джеймс Леке
2:0
26' Гол
Мострём Маттиас
3:0
37' Гол
Омойджуфано Охи
4:0
56' Гол
Омойджуфано Охи
5:0
88' Гол
Эллингсен Мартин
90'+2
12
Кранинкс
Александро
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
14
Кнутсон
Эрлинг
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
9
Мострём
Маттиас
7
Эйкрем
Магнус
99
Омойджуфано
Охи
10
Джеймс
Леке
12
Simon
Thomas
I
5
Magnar
Oedegaard
18
Sebastian
Jarl
4
Утвик
Бьерн
2
Боянг
Сулайман
6
Несс Николай
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Солтведт
Йоахим
8
Mohamed
Ofkir
14
Хейнтс
Тобиас
27
Конте
Бубакар
Мольде
4-2-3-1
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

25'
Джеймс Леке
1:0
26'
Мострём Маттиас
2:0
37'
Омойджуфано Охи
3:0
47'
Грегерсен Стиан
Синюан Шерифф
 
56'
Омойджуфано Охи
4:0
61'
 
Дюрестам Микаэль
Боянг Сулайман
61'
 
Адеоти Жордан
Хеберг-Ветти Геуте
66'
Брюнхильдсен Ола
Мострём Маттиас
 
67'
Болли Матис
Бьорнбак Мартин
 
81'
 
Emir Derviskadic
Mohamed Ofkir
81'
 
Anwar Elyounoussi
Конте Бубакар
84'
Суннгот Оле-Себастьян
Омойджуфано Охи
 
88'
Эллингсен Мартин
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 13 (3) 0.43
2. Омойджуфано Охи 12 (4) 0.4
3. Хуссейн Эцаз 8 0.27
4. Эйкрем Магнус 7 0.23
5. Эллингсен Мартин 5 0.17
6. Хестад Эйрик 4 0.13
7. Брюнхильдсен Ола 4 0.13
8. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.13
9. Эурснес Фредрик 3 0.1
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
11. Уинго Генри 2 0.07
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.07
13. Грегерсен Стиан 2 0.07
14. Хёуген Кристоффер 1 0.03
15. Болли Матис 1 0.03
16. Мострём Маттиас 1 0.03
17. Кристенсен Тобиас 1 0.03
18. Кителано Йон 1 0.03
19. Бьорнбак Мартин 0 0
20. Риса Бирк 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 6 (5) 0.2
2. Хальворсен Уле Йорген 5 (1) 0.17
3. Исмаила Кулибали 4 0.13
4. Линнсет Йонатан 3 0.1
5. Солтведт Йоахим 3 0.1
6. Ларсен Йорген 2 0.07
7. Хейнтс Тобиас 2 0.07
8. Дюрестам Микаэль 2 0.07
9. Утвик Бьерн 2 0.07
10. Салетрос Антон 1 0.03
11. Mohamed Ofkir 1 0.03
12. Хеберг-Ветти Геуте 1 0.03
13. Sebastian Jarl 1 0.03
14. Молинс Гильермо 0 0
15. Томассен Йоахим 0 0
16. Несс Николай 0 0
17. Боянг Сулайман 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 6 0
2. Джеймс Леке 4 1
3. Эйкрем Магнус 5 0
4. Эурснес Фредрик 5 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Кристенсен Тобиас 4 0
7. Бьорнбак Мартин 3 0
8. Грегерсен Стиан 3 0
9. Синюан Шерифф 3 0
10. Шельстад Фредрик 1 1
11. Кителано Йон 1 1
12. Болли Матис 2 0
13. Хёуген Кристоффер 2 0
14. Эллингсен Мартин 2 0
15. Уинго Генри 2 0
16. Брюнхильдсен Ола 2 0
17. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
18. Кнутсон Эрлинг 1 0
19. Омойджуфано Охи 1 0
20. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Хальворсен Уле Йорген 6 1
2. Утвик Бьерн 7 0
3. Томассен Йоахим 5 0
4. Дюрестам Микаэль 3 1
5. Боянг Сулайман 4 0
6. Исмаила Кулибали 4 0
7. Линнсет Йонатан 3 0
8. Ларсен Йорген 3 0
9. Адеоти Жордан 2 0
10. Magnar Oedegaard 2 0
11. Alexander Jakobsen 2 0
12. Салетрос Антон 2 0
13. Конте Бубакар 2 0
14. Молинс Гильермо 1 0
15. Хорн Йорген 1 0
16. Фальк Аслак 1 0
17. Нильссон Давид 1 0
18. Несс Николай 1 0
19. Солтведт Йоахим 1 0
20. Mohamed Ofkir 1 0
21. Хейнтс Тобиас 1 0
22. Sebastian Jarl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 13.7% (10) 12.33% (9) 13.7% (10) 16.44% (12) 8.22% (6) 35.62% (26)
 Сарпсборг-08 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9) 12.12% (4) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн
Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд Бранн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Кристиансунд Волеренга 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:2 Викинг Старт 3:2 Сарпсборг-08 Одд 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Мольде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга Заявка 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг Заявка 29 15 6 8 50 - 35 51
5. Кристиансунд Заявка 29 12 12 5 56 - 42 48
6. Викинг Заявка 29 12 8 9 54 - 49 44
7. Одд Заявка 28 13 4 11 50 - 46 43
8. Хёугесунн Заявка 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек Заявка 29 8 12 9 37 - 45 36
10. Саннефьёрд Заявка 29 9 7 13 31 - 43 34
11. Бранн Заявка 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет Заявка 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт Заявка 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален Заявка 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн Заявка 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Русенборг Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
4. Волеренга Заявка 14 9 5 0 29 - 13 32
5. Одд Заявка 14 8 2 4 27 - 19 26
6. Кристиансунд Заявка 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален Заявка 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет Заявка 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Викинг Заявка 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд Заявка 14 5 2 7 23 - 27 17
10. Хёугесунн Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек Заявка 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет Заявка 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт Заявка 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн Заявка 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Омойджуфано Охи бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Мострём Маттиас бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке из команды Мольде забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.00 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.05 8.70

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сарпсборг-08» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Сарпсборг-08», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
14.50 1.01 7.00 1.08 6.10 1.10 3.25 1.31 2.70 1.44 2.11 1.73 6.80 1.08 1.81 2.00 1.63 2.28 2.75 1.42 1.22 4.00 1.35 3.05 1.07 7.40 1.07 7.50 1.01 13.00 1.03 10.00
6.70 1.07 5.95 1.10 3.26 1.32 2.65 1.48 2.01 1.89 1.60 2.34 1.41 2.82 1.20 4.15 1.15 4.65 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.15 3.20 1.32 1.80 1.95 1.39 2.85 1.22 4.00
4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.42 2.88 1.27 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.46 1.51 1.85 1.89 1.48 2.55
5.85 1.13 5.20 1.16 2.43 1.56 1.81 2.00 1.47 2.68 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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