1:0
14' ГолReza Mirzaei
29' Желтая карточкаHusam Hassunin
2:0
53' ГолSajjad Shahbazzadeh
2:1
82' ГолАли-Абдуллатиф Нашим
84' Желтая карточкаSajjad Shahbazzadeh
17
Reza
Mirzaei
73
Рафей
Соруш
15
Эллиси
Бахаа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Reza MirzaeiПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Рафей СорушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
69 Мослех АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 KirosНападающий
-
50 Shahab Adeli
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эллиси БахааПолузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Защитник
- Запасные игроки
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
14'
1:0
29'
53'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафей Соруш
|1
|0.17
|2.
|Sajjad Shahbazzadeh
|1
|0.17
|3.
|Mohammad Tayebi
|1
|0.17
|4.
|Reza Mirzaei
|1
|0.17
|5.
|Kiros
|1
|0.17
|6.
|Mohammad Mohebi
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бунеджах Багдад
|4
|0.67
|2.
|Аль-Хаидос Хассан
|3
|0.5
|3.
|Афиф Акрам
|3
|0.5
|4.
|Табата Родриго
|1
|0.17
|5.
|Касорла Санти
|1
|0.17
|6.
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафей Соруш
|1
|0
|2.
|Sajjad Shahbazzadeh
|1
|0
|3.
|Нурафкан Омид
|1
|0
|4.
|Mohammad Mohebi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бунеджах Багдад
|2
|0
|2.
|Педру Коррейя
|1
|0
|3.
|Husam Hassunin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сепахан
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Аль-Садд
|0
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Сепахан Последние 20 матчей: + = -Сепахан 0:0 Al Ain2 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Сепахан Сепахан 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Пайкан 1:1 Сепахан
Сепахан 2:0 Падиде Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Сепахан 0:1 Нассаджи Мазендеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Сепахан 1:0 Санат Нафт Тракторсази 2:1 Сепахан Сепахан 1:1 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Сепахан Сепахан 2:0 Гол-Гохар Зобахан 1:1 Сепахан Аль-Садд 3:0 Сепахан Al Ain2 0:4 Сепахан Нафт Масджид-Солейман 0:0 Сепахан Сепахан 2:1 Фулад Хузестан Машин Сази 0:0 Сепахан Санат Нафт 4:2 Сепахан
Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -Аль-Садд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд
Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд
Последние игры между собой
Сепахан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Аль-Садд
|6
|2
|3
|1
|14 - 8
|9
|3.
|Сепахан
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|4.
|Al Ain2
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.70
|1.03
|5.55
|1.12
|3.10
|1.33
|—
|—
|1.85
|1.90
|1.86
|1.82
|1.64
|2.26
|1.70
|2.15
|1.12
|5.55
|1.19
|4.40
|1.08
|7.00
|1.05
|8.90
|1.02
|11.00
|10.75
|1.01
|9.60
|1.02
|3.90
|1.23
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.80
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.17
|4.45
|1.12
|5.10
|1.02
|8.90
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|4.23
|1.23
|—
|—
|2.45
|1.56
|2.06
|1.78
|1.85
|1.99
|1.62
|2.31
|1.50
|2.61
|1.41
|2.89
|—
|—
|1.16
|5.41
|—
|—
|—
|—