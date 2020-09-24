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  2. Матчи
Сепахан
2:1
Конец матча
Аль-Садд
0'
1:0
14' Гол
Reza Mirzaei
29' Желтая карточка
Husam Hassunin
2:0
53' Гол
Sajjad Shahbazzadeh
2:1
82' Гол
Али-Абдуллатиф Нашим
84' Желтая карточка
Sajjad Shahbazzadeh
90'+5
1
Ниазманд
Паям
99
Danial
Esmaeilifar
30
Гвелесиани
Георгий
44
Mohammad
Nejadmahdi
19
Нурафкан
Омид
17
Reza
Mirzaei
6
Mehdi
Kiani
73
Рафей
Соруш
11
Мосалман
Мохсен
16
Muhsen
Al-Ghassani
9
Sajjad
Shahbazzadeh
22
Баршам
Месхаал
4
Ahmed
Sayyar
6
Сальман
Тарек
96
Husam
Hassunin
7
Ваад
Мохаммед
27
Youssef
Youssef
17
Табата
Родриго
15
Эллиси
Бахаа
23
Али-Абдуллатиф
Нашим
Сепахан
4-3-1-2
Аль-Садд
4-1-4-1

Ход матча

14'
Reza Mirzaei
1:0
29'
 
Husam Hassunin
46'
 
Хассан Абделькарим
Сальман Тарек
46'
Mohammad Mohebi
Muhsen Al-Ghassani
 
53'
Sajjad Shahbazzadeh
2:0
61'
 
Хухи Буалем
Ваад Мохаммед
64'
Mohammad Karimi
Мосалман Мохсен
 
64'
Reza Dehghani
Reza Mirzaei
 
82'
2:1
Али-Абдуллатиф Нашим
84'
Sajjad Shahbazzadeh
 
88'
Hamed Bahiraei
Рафей Соруш
 
90'
Kiros
Sajjad Shahbazzadeh
 

Бомбардиры внутри турнира

Сепахан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафей Соруш 1 0.17
2. Sajjad Shahbazzadeh 1 0.17
3. Mohammad Tayebi 1 0.17
4. Reza Mirzaei 1 0.17
5. Kiros 1 0.17
6. Mohammad Mohebi 1 0.17
Аль-Садд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бунеджах Багдад 4 0.67
2. Аль-Хаидос Хассан 3 0.5
3. Афиф Акрам 3 0.5
4. Табата Родриго 1 0.17
5. Касорла Санти 1 0.17
6. Али-Абдуллатиф Нашим 1 0.17

Карточки

Сепахан
# Игрок      
1. Рафей Соруш 1 0
2. Sajjad Shahbazzadeh 1 0
3. Нурафкан Омид 1 0
4. Mohammad Mohebi 1 0
Аль-Садд
# Игрок      
1. Бунеджах Багдад 2 0
2. Педру Коррейя 1 0
3. Husam Hassunin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сепахан 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 0 16.67% (1)
 Аль-Садд 0 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Сепахан Последние 20 матчей: + = -
Сепахан 0:0 Al Ain2 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Сепахан Сепахан 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Пайкан 1:1 Сепахан
Сепахан 2:0 Падиде Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Сепахан 0:1 Нассаджи Мазендеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Сепахан 1:0 Санат Нафт Тракторсази 2:1 Сепахан Сепахан 1:1 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Сепахан Сепахан 2:0 Гол-Гохар Зобахан 1:1 Сепахан Аль-Садд 3:0 Сепахан Al Ain2 0:4 Сепахан Нафт Масджид-Солейман 0:0 Сепахан Сепахан 2:1 Фулад Хузестан Машин Сази 0:0 Сепахан Санат Нафт 4:2 Сепахан
Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -
Аль-Садд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд
Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд

Последние игры между собой

Сепахан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Аль-Садд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Садд 3:0 Сепахан Лига чемпионов АФК Сепахан 4:0 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 3:1 Сепахан Лига чемпионов АФК

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Аль-Садд 6 2 3 1 14 - 8 9
3. Сепахан 6 2 1 3 6 - 8 7
4. Al Ain2 6 1 2 3 5 - 13 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Husam Hassunin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Reza Mirzaei бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 14.00 53.00
2.58 3.54 2.57
6.08 3.67 1.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.03 5.55 1.12 3.10 1.33 1.85 1.90 1.86 1.82 1.64 2.26 1.70 2.15 1.12 5.55 1.19 4.40 1.08 7.00 1.05 8.90 1.02 11.00
10.75 1.01 9.60 1.02 3.90 1.23 3.10 1.36 2.10 1.80 1.61 2.28 1.40 2.81 1.17 4.45 1.12 5.10 1.02 8.90 1.03 8.70
4.23 1.23 2.45 1.56 2.06 1.78 1.85 1.99 1.62 2.31 1.50 2.61 1.41 2.89 1.16 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.14 1.71 1.40 2.80 1.16 4.80 1.03 10.00 1.02 11.00
3.20 1.34 2.14 1.69 1.50 2.55 1.22 4.20
3.28 1.35 2.72 1.47 2.15 1.73 1.69 2.19 1.49 2.66 1.36 3.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.96 1.35 3.05 1.29 3.40
2.99 1.38 1.79 2.00 1.34 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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