  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мьельбю
3:2
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
11' Гол
Огбу Мозес
1:1
35' Гол
Ольсен Брандур
1:2
50' Гол
Ван ден Хурк Антони
2:2
72' Гол
Besard Sabovic
77' Желтая карточка
David Loefquist
87' Желтая карточка
Jesper Loefgren
3:2
90' Гол
David Loefquist
90' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
90'+5
13
Carljohan
Eriksson
I
17
Jonathan
Tamimi
6
Eric
Bjoerkander
23
Jesper
Loefgren
8
Агардиус
Виктор
5
Kadir
Hodzic
20
Спельманн
Мартин
31
David
Batanero
12
David
Loefquist
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
1
Линдегор
Андерс
19
Сисей
Йозеф
42
Дискеруд
Миккел
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
29
Alexander
Timossi
Andersson
8
Жигович
Армин
5
Ольсен
Брандур
11
Эрикссон
Адам
10
Rasmus
Joensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Мьельбю
5-3-2
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

11'
Огбу Мозес
(Kadir Hodzic)
1:0
29'
 
Геро Альхаджи
Alexander Timossi Andersson
35'
1:1
Ольсен Брандур
(Эрикссон Адам)
50'
1:2
Ван ден Хурк Антони
(Сисей Кебба)
57'
 
Андреас Ландгрен
Ольсен Брандур
60'
Mamudu Moro
Jacob Bergstroem
 
68'
Besard Sabovic
Jonathan Tamimi
 
68'
Joel Nilsson
Спельманн Мартин
 
72'
Besard Sabovic
(Joel Nilsson)
2:2
77'
David Loefquist
 
85'
 
Абубакари Мохаммед
Ван ден Хурк Антони
87'
Jesper Loefgren
 
90'
David Loefquist
(Mamudu Moro)
3:2
90'
 
Дискеруд Миккел

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 9 (1) 0.39
2. David Loefquist 5 (2) 0.22
3. Mamudu Moro 4 0.17
4. Besard Sabovic 4 0.17
5. Jacob Bergstroem 3 0.13
6. Eric Bjoerkander 1 0.04
7. Jesper Gustavsson 1 0.04
8. Viktor Gustafson 1 0.04
9. Taylor Silverholt 1 0.04
10. Max Watson 0 0
11. David Batanero 0 0
12. Джазе Моханад 0 0
13. Joel Nilsson 0 0
14. Агардиус Виктор 0 0
15. Kadir Hodzic 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 8 (3) 0.35
2. Max Svensson 4 0.17
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.17
4. Rasmus Joensson 3 0.13
5. Ольсен Брандур 2 0.09
6. Геро Альхаджи 1 0.04
7. Жигович Армин 1 0.04
8. Assad Al Hamlawi 1 0.04
9. Линдегор Андерс 1 0.04
10. Дискеруд Миккел 1 0.04
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Эрикссон Адам 0 0
13. Андреас Ландгрен 0 0
14. Сисей Кебба 0 0
15. Сисей Йозеф 0 0
16. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 6 0
2. David Loefquist 6 0
3. Огбу Мозес 5 0
4. Besard Sabovic 5 0
5. Joel Nilsson 4 0
6. David Batanero 3 0
7. Джазе Моханад 3 0
8. Jesper Loefgren 3 0
9. Eric Bjoerkander 2 0
10. Kadir Hodzic 2 0
11. Jacob Bergstroem 2 0
12. Max Watson 1 0
13. Юханссон Марко 1 0
14. Viktor Gustafson 1 0
15. Adam Petersson 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 8 0
2. Ван ден Хурк Антони 6 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Дискеруд Миккел 4 0
6. Ольсен Брандур 4 0
7. Сисей Йозеф 4 0
8. Жигович Армин 3 0
9. Ravy Tsouka Dozi 2 0
10. Alexander Timossi Andersson 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Сисей Кебба 1 0
13. Erik Figueroa 1 0
14. Rasmus Joensson 1 0
15. Геро Альхаджи 1 0
16. Max Svensson 1 0
17. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
18. Filip Sjoeberg1 1 0
19. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 13.79% (4) 6.9% (2) 10.34% (3) 17.24% (5) 20.69% (6) 31.03% (9)
 Хельсинборг 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю
Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:3 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Мьельбю Шведский кубок Хельсинборг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 22 10 6 6 45 - 32 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
6. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
7. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эребру 23 8 6 9 28 - 32 30
10. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
11. Варберг БоИС 22 7 6 9 32 - 34 27
12. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
13. Гётеборг 22 3 12 7 25 - 34 21
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 22 4 7 11 25 - 37 19
16. Фалькенберг 23 3 7 13 24 - 41 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 1.57 4.90
8.50 1.17 9.50
2.13 3.60 3.25
4.11 1.71 4.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.70 1.05 8.20 1.05 2.80 1.41 4.50 1.18 1.74 2.10 1.53 2.50 2.48 1.50 1.15 5.00 1.17 4.70 1.03 10.00 1.05 9.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.02 1.88 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 11.50
7.22 1.11 2.79 1.47 2.20 1.72 4.12 1.25 3.49 1.33 2.84 1.46 2.08 1.81 1.76 2.14 1.53 2.59 1.44 2.92 1.98 1.90 1.65 2.33 1.32 3.54 1.18 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.97 1.83 1.82 1.92 1.13 5.50 1.12 5.55
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.94 1.43 2.42 1.60 1.89 1.99 1.55 2.55 1.58 2.46 1.34 3.38 1.11 7.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Мьельбю 3:2 Хельсинборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный