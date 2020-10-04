Мьельбю
3:2
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Хельсинборг
1:0
11' ГолОгбу Мозес
1:1
35' ГолОльсен Брандур
1:2
50' ГолВан ден Хурк Антони
2:2
72' ГолBesard Sabovic
77' Желтая карточкаDavid Loefquist
87' Желтая карточкаJesper Loefgren
3:2
90' ГолDavid Loefquist
90' Желтая карточкаДискеруд Миккел
90
Огбу
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
-
21 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
11'
1:0
35'
1:1
50'
72'
2:2
77'
87'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 10
-
5 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|9 (1)
|0.39
|2.
|David Loefquist
|5 (2)
|0.22
|3.
|Mamudu Moro
|4
|0.17
|4.
|Besard Sabovic
|4
|0.17
|5.
|Jacob Bergstroem
|3
|0.13
|6.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.04
|7.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.04
|8.
|Viktor Gustafson
|1
|0.04
|9.
|Taylor Silverholt
|1
|0.04
|10.
|Max Watson
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Джазе Моханад
|0
|0
|13.
|Joel Nilsson
|0
|0
|14.
|Агардиус Виктор
|0
|0
|15.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|8 (3)
|0.35
|2.
|Max Svensson
|4
|0.17
|3.
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.17
|4.
|Rasmus Joensson
|3
|0.13
|5.
|Ольсен Брандур
|2
|0.09
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0.04
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|8.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.04
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0.04
|10.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|11.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|12.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|13.
|Андреас Ландгрен
|0
|0
|14.
|Сисей Кебба
|0
|0
|15.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|16.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|6
|0
|2.
|David Loefquist
|6
|0
|3.
|Огбу Мозес
|5
|0
|4.
|Besard Sabovic
|5
|0
|5.
|Joel Nilsson
|4
|0
|6.
|David Batanero
|3
|0
|7.
|Джазе Моханад
|3
|0
|8.
|Jesper Loefgren
|3
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|2
|0
|10.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|11.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|12.
|Max Watson
|1
|0
|13.
|Юханссон Марко
|1
|0
|14.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|15.
|Adam Petersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|8
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|3.
|Ольссон Мартин
|5
|0
|4.
|Рандруп Андерс
|4
|0
|5.
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|6.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|7.
|Сисей Йозеф
|4
|0
|8.
|Жигович Армин
|3
|0
|9.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|11.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|12.
|Сисей Кебба
|1
|0
|13.
|Erik Figueroa
|1
|0
|14.
|Rasmus Joensson
|1
|0
|15.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|16.
|Max Svensson
|1
|0
|17.
|Jakob Voelkerling-Persson
|1
|0
|18.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|19.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|31.03% (9)
|Хельсинборг
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Ассириска БК 0:5 Мьельбю АИК 1:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эребру Эльфсборг 2:2 Мьельбю
Мьельбю 2:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:4 Мьельбю Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хальмия 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Эстерсунд Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|22
|12
|8
|2
|42 - 21
|44
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|22
|10
|6
|6
|45 - 32
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|6.
|Хаммарбю
|23
|8
|9
|6
|34 - 33
|33
|7.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|28 - 32
|30
|10.
|Эстерсунд
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|11.
|Варберг БоИС
|22
|7
|6
|9
|32 - 34
|27
|12.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|13.
|Гётеборг
|22
|3
|12
|7
|25 - 34
|21
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Кальмар
|22
|4
|7
|11
|25 - 37
|19
|16.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|24 - 41
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|8.20
|1.05
|2.80
|1.41
|—
|—
|4.50
|1.18
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.05
|9.00
|11.75
|1.04
|10.00
|1.05
|3.75
|1.28
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.17
|5.20
|1.14
|6.00
|—
|—
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.22
|1.11
|2.79
|1.47
|2.20
|1.72
|4.12
|1.25
|3.49
|1.33
|2.84
|1.46
|2.08
|1.81
|1.76
|2.14
|1.53
|2.59
|1.44
|2.92
|1.98
|1.90
|1.65
|2.33
|1.32
|3.54
|1.18
|5.19