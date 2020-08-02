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Гётеборг
0:2
Перерыв

Стадион:
Мальмё
0'
4' Желтая карточка
Карлссон-Лагемюр Патрик
0:1
5' Пенальти
Кристиансен Андерс
0:2
18' Гол
Amin Sarr
36' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
38' Желтая карточка
Victor Wernersson
39' Желтая карточка
August Erlingmark
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
15
Юханссон
Якоб
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
16
Sargon
Abraham
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
39
Amin
Sarr
19
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
21
Баширу
Фуад
3
Кнудсен
Йонас
9
Молинс
Гильермо
8
Траустасон
Арнор
Гётеборг
4-2-3-1
Мальмё
3-5-2

Ход матча

4'
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
5'
0:1
Кристиансен Андерс
18'
0:2
Amin Sarr
(Ракип Эрдаль)
36'
 
Кристиансен Андерс
38'
Victor Wernersson
 
39'
August Erlingmark
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.09
2. Айеш Хосам 3 (2) 0.09
3. Хараишвили Георгий 2 0.06
4. Сана Тобиас 1 0.03
5. Sargon Abraham 1 0.03
6. Фарнеруд Александер 1 0.03
7. Бьярсмюр Маттиас 1 0.03
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 6 (1) 0.19
2. Кристиансен Андерс 5 (1) 0.16
3. Бергет Йо Инге 3 0.1
4. Рикс Сёрен 3 0.1
5. Тойвонен Ола 2 0.06
6. Антонссон Маркус 1 0.03
7. Молинс Гильермо 1 0.03
8. Amin Sarr 1 0.03
9. Ларссон Эрик 0 0
10. Кнудсен Йонас 0 0
11. Ракип Эрдаль 0 0
12. Прица Тим 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. August Erlingmark 2 1
2. Айеш Хосам 3 0
3. Alhassan Yusuf 2 0
4. Jesper Tolinsson 0 1
5. Фарнеруд Александер 1 0
6. Калисир Андре 1 0
7. Victor Wernersson 1 0
8. Бьярсмюр Маттиас 1 0
9. Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
10. Яллоу Александр 1 0
11. Emil Holm 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 4 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Тойвонен Ола 1 0
6. Сафари Беранг 1 0
7. Бергет Йо Инге 1 0
8. Кнудсен Йонас 1 0
9. Траустасон Арнор 1 0
10. Левицки Оскар 1 0
11. Ахмедходжич Анел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Мальмё 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар
Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гётеборг 2:1 Мальмё Кубок Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 12 7 4 1 23 - 11 25
2. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 0:0 12 4 4 4 16 - 14 16
8. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 0:2 12 2 6 4 13 - 17 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 0:0 12 2 5 5 8 - 14 11
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 0:0 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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