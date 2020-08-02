Гётеборг
0:2
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
Мальмё
4' Желтая карточкаКарлссон-Лагемюр Патрик
0:1
5' ПенальтиКристиансен Андерс
0:2
18' ГолAmin Sarr
36' Желтая карточкаКристиансен Андерс
38' Желтая карточкаVictor Wernersson
39' Желтая карточкаAugust Erlingmark
89
Сана
Тобиас
27
Далин
Юхан
39
Amin
Sarr
19
Ракип
Эрдаль
21
Баширу
Фуад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
-
-
31 Tom Amos
-
23 Emil Holm
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Amin SarrПолузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amel Mujanic
-
22 Adi Nalic
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
5'
18'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|3
|0.09
|2.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.09
|3.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.06
|4.
|Сана Тобиас
|1
|0.03
|5.
|Sargon Abraham
|1
|0.03
|6.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.03
|7.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.03
|8.
|Яллоу Александр
|0
|0
|9.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|10.
|Emil Holm
|0
|0
|11.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|6 (1)
|0.19
|2.
|Кристиансен Андерс
|5 (1)
|0.16
|3.
|Бергет Йо Инге
|3
|0.1
|4.
|Рикс Сёрен
|3
|0.1
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.06
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.03
|7.
|Молинс Гильермо
|1
|0.03
|8.
|Amin Sarr
|1
|0.03
|9.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|10.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|11.
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|12.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|August Erlingmark
|2
|1
|2.
|Айеш Хосам
|3
|0
|3.
|Alhassan Yusuf
|2
|0
|4.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|5.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|6.
|Калисир Андре
|1
|0
|7.
|Victor Wernersson
|1
|0
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|9.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|10.
|Яллоу Александр
|1
|0
|11.
|Emil Holm
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|4
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|4.
|Инносент Бонке
|2
|0
|5.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|6.
|Сафари Беранг
|1
|0
|7.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|8.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|9.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|10.
|Левицки Оскар
|1
|0
|11.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Мальмё
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар
Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|0:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|Гётеборг
|0:2
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Фалькенберг
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Эстерсунд
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Хельсинборг
|12
|1
|7
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0