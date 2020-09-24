Аль-Духайл
0:1
Конец матча
Аль-Тавун Бурайда
37' Желтая карточкаHamdan Al-Ruwaili
40' Желтая карточкаЭдмилсон Жуниор
68' Желтая карточкаFaisal Darwish
0:1
86' ГолДюк Митчелл
12
Будьяф
Карим
77
Dudu
X
19
Али
Альмоэз
14
Кадеш
Хасан
12
Дюк
Митчелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Dudu XПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Суфьян АхмедВратарь
-
20 Афиф АлиПолузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кадеш ХасанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дюк МитчеллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Saad Yaslam
-
-
-
Главный тренер: Abdullah Assiri
Ход матча
40'
68'
86'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Али Альмоэз
|3 (1)
|0.5
|2.
|Манджукич Марио
|1
|0.17
|3.
|Резаэян Рамин
|1
|0.17
|4.
|Эдмилсон Жуниор
|1
|0.17
|5.
|Абдулсалам Абдулла II
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Сахлави Мохаммед
|1
|0.17
|2.
|Дюк Митчелл
|1
|0.17
|3.
|Faisal Darwish
|1
|0.17
|4.
|Abdulmajeed Al-Swat
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Резаэян Рамин
|2
|0
|2.
|Сеара Луис
|2
|0
|3.
|Бенатиа Мехди
|0
|1
|4.
|Мунтари Мохаммед
|1
|0
|5.
|Эдмилсон Жуниор
|1
|0
|6.
|Аль-Бакари Мохаммед
|1
|0
|7.
|Али Альмоэз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Асири Ахмад
|2
|0
|2.
|Faisal Darwish
|2
|0
|3.
|Амисси Седрик
|1
|0
|4.
|Hamdan Al-Ruwaili
|1
|0
|5.
|Ryan Al Mousa
|1
|0
|6.
|Кадеш Хасан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Духайл
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|Аль-Тавун Бурайда
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Аль-Духайл Последние 20 матчей: +13 =2 -5Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл
Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль Аль-Духайл 1:0 Аль Ахли (ОАЭ) Аль-Духайл 1:0 Аль-Хор Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль-Гарафа 0:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Умм-Салаль Аль-Сайлия 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:1 Аль-Шахания Аль-Духайл 1:0 Аль-Вакра Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:0 Персеполис Аль-Райян 1:0 Аль-Духайл Аль-Араби 1:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 0:0 СК Катар Аль Ахли (ОАЭ) 0:3 Аль-Духайл Аль-Хор 2:3 Аль-Духайл
Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: +4 =3 -13Аль-Тавун Бурайда 0:6 Аль-Шарджа Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха
Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда
Последние игры между собой
Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Тавун Бурайда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Аль-Духайл
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|6
|3
|0
|3
|4 - 8
|9
|4.
|Аль-Шарджа
|6
|2
|1
|3
|13 - 11
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.65
|2.15
|8.70
|1.05
|1.08
|6.75
|2.70
|1.41
|1.05
|8.50
|1.70
|2.10
|1.50
|2.60
|1.18
|4.50
|1.14
|5.30
|1.11
|6.00
|1.02
|10.50
|1.03
|10.00
|9.90
|1.01
|8.50
|1.04
|3.54
|1.27
|2.75
|1.44
|1.95
|1.92
|—
|—
|1.51
|2.52
|1.33
|3.14
|1.14
|5.15
|1.10
|5.75
|1.01
|10.00
|—
|—