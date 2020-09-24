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Аль-Духайл
0:1
Конец матча
Аль-Тавун Бурайда
0'
37' Желтая карточка
Hamdan Al-Ruwaili
40' Желтая карточка
Эдмилсон Жуниор
68' Желтая карточка
Faisal Darwish
0:1
86' Гол
Дюк Митчелл
90'+6
1
Аль-Бакари
Мохаммед
2
Муса
Мохамед
II
4
Бенатиа
Мехди
6
Яссер
Ахмад
18
Аль-Браке
Султан
12
Будьяф
Карим
7
Мохаммед
Исмаиль
14
Абдулсалам
Абдулла
II
77
Dudu
X
10
Эдмилсон
Жуниор
19
Али
Альмоэз
1
Кассио
Албукерке
16
Fahd
Al
Hamad
4
Сантос
Яго
14
Кадеш
Хасан
88
Hamdan
Al-Ruwaili
17
Амисси
Седрик
66
Mohammed
Abusabaan
25
Faisal
Darwish
12
Дюк
Митчелл
24
Аль-Сахлави
Мохаммед
80
Abdulmajeed
Al-Swat
Аль-Духайл
4-1-4-1
Аль-Тавун Бурайда
3-4-3

Ход матча

37'
 
Hamdan Al-Ruwaili
38'
 
Saad Yaslam
Hamdan Al-Ruwaili
40'
Эдмилсон Жуниор
 
60'
 
Sultan Madash
Abdulmajeed Al-Swat
60'
 
Ryan Al Mousa
Кадеш Хасан
64'
Khaled Mohammed2
Будьяф Карим
 
68'
 
Faisal Darwish
83'
 
Rabeaa Sefiani
Fahd Al Hamad
84'
Афиф Али
Dudu X
 
86'
0:1
Дюк Митчелл

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Духайл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Али Альмоэз 3 (1) 0.5
2. Манджукич Марио 1 0.17
3. Резаэян Рамин 1 0.17
4. Эдмилсон Жуниор 1 0.17
5. Абдулсалам Абдулла II 1 0.17
Аль-Тавун Бурайда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Сахлави Мохаммед 1 0.17
2. Дюк Митчелл 1 0.17
3. Faisal Darwish 1 0.17
4. Abdulmajeed Al-Swat 1 0.17

Карточки

Аль-Духайл
# Игрок      
1. Резаэян Рамин 2 0
2. Сеара Луис 2 0
3. Бенатиа Мехди 0 1
4. Мунтари Мохаммед 1 0
5. Эдмилсон Жуниор 1 0
6. Аль-Бакари Мохаммед 1 0
7. Али Альмоэз 1 0
Аль-Тавун Бурайда
# Игрок      
1. Асири Ахмад 2 0
2. Faisal Darwish 2 0
3. Амисси Седрик 1 0
4. Hamdan Al-Ruwaili 1 0
5. Ryan Al Mousa 1 0
6. Кадеш Хасан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Аль-Духайл 42.86% (3) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0
 Аль-Тавун Бурайда 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Аль-Духайл Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Персеполис 0:1 Аль-Духайл Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл
Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль Аль-Духайл 1:0 Аль Ахли (ОАЭ) Аль-Духайл 1:0 Аль-Хор Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль-Гарафа 0:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Умм-Салаль Аль-Сайлия 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:1 Аль-Шахания Аль-Духайл 1:0 Аль-Вакра Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:0 Персеполис Аль-Райян 1:0 Аль-Духайл Аль-Араби 1:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 0:0 СК Катар Аль Ахли (ОАЭ) 0:3 Аль-Духайл Аль-Хор 2:3 Аль-Духайл
Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Аль-Тавун Бурайда 0:6 Аль-Шарджа Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха
Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда

Последние игры между собой

Аль-Духайл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Тавун Бурайда: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Лига чемпионов АФК

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Аль-Духайл 6 3 0 3 7 - 8 9
3. Аль-Тавун Бурайда 6 3 0 3 4 - 8 9
4. Аль-Шарджа 6 2 1 3 13 - 11 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Эдмилсон Жуниор получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Hamdan Al-Ruwaili уходит с поля. Saad Yaslam выходит вместо него
  • Желтая карточка
    37'
    Hamdan Al-Ruwaili получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.06
3.50 1.50 6.25
1.67 3.92 6.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.65 2.15 8.70 1.05 1.08 6.75 2.70 1.41 1.05 8.50 1.70 2.10 1.50 2.60 1.18 4.50 1.14 5.30 1.11 6.00 1.02 10.50 1.03 10.00
9.90 1.01 8.50 1.04 3.54 1.27 2.75 1.44 1.95 1.92 1.51 2.52 1.33 3.14 1.14 5.15 1.10 5.75 1.01 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.30 3.40 1.94 1.86 1.02 11.50 1.12 5.40
3.08 1.36 1.99 1.80 1.44 2.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.41 1.71 2.06 1.28 3.35
2.71 1.45 1.70 2.13 1.28 3.56

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
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