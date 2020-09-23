Эстегляль Тегеран
3:0
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
1:0
29' ГолMehdi Ghaedi
30' Желтая карточкаHrvoje Milic1
2:0
38' ГолКарими Али II
49' Желтая карточкаHussain Abdul Ghani
3:0
54' ГолДиабате Шейк
21
Гафури
Вурия
66
Rigi
Masoud
10
Mehdi
Ghaedi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гафури ВурияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Rigi MasoudПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mehdi GhaediПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
42 Fardin Rabet
-
-
Главный тренер: Amir Ghalenoei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Марин МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
Ход матча
29'
1:0
30'
38'
2:0
54'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Arsalan Motahari
|2
|0.5
|2.
|Диабате Шейк
|1
|0.25
|3.
|Карими Али II
|1
|0.25
|4.
|Mehdi Ghaedi
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Машер Салман
|2 (1)
|0.4
|2.
|Марин Марко
|1
|0.2
|3.
|Асири Абдулфаттах
|1
|0.2
|4.
|Mohammed Al Majhad
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Hrvoje Milic1
|2
|0
|2.
|Гафури Вурия
|1
|0
|3.
|Arash Rezavand
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hussain Abdul Ghani
|1
|0
|2.
|Лима Лукас
|1
|0
|3.
|Тармин Абдулла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстегляль Тегеран
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Аль-Ахли Джидда
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -Эстегляль Тегеран 1:1 Al Shorta1 Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран
Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Нафт Масджид-Солейман
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: + = -Al Shorta1 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Al Shorta1 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Раед Бурайда Абха 2:1 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Дубай Дхамк 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад II 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль Хазм Аль-Ахли Джидда 0:2 Охуд Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фатех Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Аль-Вахда III 2:0 Аль-Ахли Джидда Al Wahda3 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Иттифак Аль Адахль 1:1 Аль-Ахли Джидда
Последние игры между собой
Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Ахли Джидда: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|2.
|Эстегляль Тегеран
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|3.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|4.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4