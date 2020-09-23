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Эстегляль Тегеран
3:0
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0'
1:0
29' Гол
Mehdi Ghaedi
30' Желтая карточка
Hrvoje Milic1
2:0
38' Гол
Карими Али II
49' Желтая карточка
Hussain Abdul Ghani
3:0
54' Гол
Диабате Шейк
90'+4
1
Seyed
Hosseini1
21
Гафури
Вурия
5
Aref
Gholami
4
Чешми
Рузбех
33
Hrvoje
Milic1
66
Rigi
Masoud
6
Карими
Али
II
8
Farshid
Esmaeili
7
Диабате
Шейк
10
Mehdi
Ghaedi
72
Amir
Arsalan
Motahari
33
Аль-Оваис
Мохаммед
2
Аль-Мовалад
Саид
18
Talal
Al
Absi
3
Аль-Фатил
Мохаммед
II
31
Hani
Al
Sibyani
35
Yousef
Al-Harbi
24
Hussain
Abdul
Ghani
45
Asiri
Haitham
17
Марин
Марко
29
Гариб
Абдуррахман
9
Аль-Фатил
Мохаммед
Эстегляль Тегеран
4-2-3-1
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1

Ход матча

29'
Mehdi Ghaedi
1:0
30'
Hrvoje Milic1
 
38'
Карими Али II
2:0
46'
Mohammad Daneshgar
Гафури Вурия
 
46'
 
Albassas Ahmad
Гариб Абдуррахман
49'
 
Hussain Abdul Ghani
54'
Диабате Шейк
3:0
65'
 
Fahad Magrshi
Asiri Haitham
65'
 
Аль-Мугахви Хуссейн
Марин Марко
65'
 
Ahmed Al-Nakhli
Hani Al Sibyani
66'
Farshid Bagheri
Чешми Рузбех
 
72'
Milad Zakipour
Карими Али II
 
75'
 
Mazen Abu Shararah
Аль-Фатил Мохаммед
84'
Shahin Taherkhani
Диабате Шейк
 
84'
Abdullah Dashti
Mehdi Ghaedi
 

Бомбардиры внутри турнира

Эстегляль Тегеран
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Arsalan Motahari 2 0.5
2. Диабате Шейк 1 0.25
3. Карими Али II 1 0.25
4. Mehdi Ghaedi 1 0.25
Аль-Ахли Джидда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Машер Салман 2 (1) 0.4
2. Марин Марко 1 0.2
3. Асири Абдулфаттах 1 0.2
4. Mohammed Al Majhad 1 0.2

Карточки

Эстегляль Тегеран
# Игрок      
1. Hrvoje Milic1 2 0
2. Гафури Вурия 1 0
3. Arash Rezavand 1 0
Аль-Ахли Джидда
# Игрок      
1. Hussain Abdul Ghani 1 0
2. Лима Лукас 1 0
3. Тармин Абдулла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстегляль Тегеран 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Аль-Ахли Джидда 0 40% (2) 0 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -
Эстегляль Тегеран 1:1 Al Shorta1 Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран
Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Нафт Масджид-Солейман
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: + = -
Al Shorta1 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Al Shorta1 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Раед Бурайда Абха 2:1 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Дубай Дхамк 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 2:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад II 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 4:2 Аль Хазм Аль-Ахли Джидда 0:2 Охуд Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Фатех Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Аль-Вахда III 2:0 Аль-Ахли Джидда Al Wahda3 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Иттифак Аль Адахль 1:1 Аль-Ахли Джидда

Последние игры между собой

Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Аль-Ахли Джидда: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 5 2 1 2 5 - 7 7
2. Эстегляль Тегеран 4 1 2 1 6 - 4 5
3. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
4. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Карими Али II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Хрвое Милич получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Mehdi Ghaedi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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9.20 1.02 7.30 1.06 3.12 1.33 2.46 1.53 1.79 2.11 1.44 2.73 1.26 3.62 1.11 5.60 1.08 6.25 1.00 11.00
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