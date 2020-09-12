Сирианска Эскильстуна
0:3
Конец матча
Хальмстад
0:1
6' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
38' Желтая карточкаМаннс Йеспер
0:2
42' ГолБоман Микаэль
64' Желтая карточкаДжурич Душан
0:3
64' Гол в свои воротаRasmus Wiedesheim-Paul
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Mark Gorgos
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
- Нападающий
-
28 Jacob Olsson
-
-
22 Isac Larsson
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
6'
38'
42'
64'
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|6 (1)
|0.35
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.18
|3.
|Chidi Dauda Omeje
|2
|0.12
|4.
|Adam Larsson
|1
|0.06
|5.
|Govend Haidar
|1
|0.06
|6.
|Ismet Lushaku
|1
|0.06
|7.
|Pontus Roedin
|1
|0.06
|8.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|9.
|Ferid Ali
|0
|0
|10.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|10 (4)
|0.59
|2.
|Samuel Kroon
|4 (2)
|0.24
|3.
|Thomas Boakye
|3
|0.18
|4.
|Karim Sadat
|1
|0.06
|5.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0.06
|6.
|Боман Микаэль
|1
|0.06
|7.
|Джурич Душан
|1
|0.06
|8.
|Алланссон Йоэль
|1
|0.06
|9.
|Юханссон Андреас
|1
|0.06
|10.
|Камара Альхассан
|1
|0.06
|11.
|Edvin Kurtulus
|1
|0.06
|12.
|Erik Ahlstrand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|5
|1
|2.
|Abdel Diarra
|4
|0
|3.
|Соми Габриэль
|3
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|3
|0
|5.
|Росси Карим
|3
|0
|6.
|Ferid Ali
|3
|0
|7.
|Aiham Ousou
|1
|1
|8.
|Adnan Kojic
|2
|0
|9.
|Wilhelm Loeper
|2
|0
|10.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|11.
|Chidi Dauda Omeje
|1
|0
|12.
|Gustav Jarl
|1
|0
|13.
|Christian Ljungberg
|1
|0
|14.
|Govend Haidar
|1
|0
|15.
|Де Са Лесли
|1
|0
|16.
|Pontus Roedin
|1
|0
|17.
|Tim Hartzell
|1
|0
|18.
|Mark Gorgos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баффо Джозеф
|4
|0
|2.
|Edvin Kurtulus
|4
|0
|3.
|Джурич Душан
|2
|0
|4.
|Юханссон Андреас
|2
|0
|5.
|Нильссон Малькольм
|2
|0
|6.
|Samuel Kroon
|2
|0
|7.
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|8.
|Thomas Boakye
|1
|0
|9.
|Karim Sadat
|1
|0
|10.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|11.
|Jonathan Svedberg
|1
|0
|12.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0
|13.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Хальмстад
|16% (4)
|12% (3)
|12% (3)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад
Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС Юнгшиле 0:0 Хальмстад Вестерос 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:3 Акрополис Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Умео 0:1 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Браге 0:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хальмстад: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|17
|11
|4
|2
|37 - 15
|37
|2.
|Хальмстад
|17
|10
|4
|3
|27 - 12
|34
|3.
|Йёнчёпинг
|17
|9
|2
|6
|28 - 23
|29
|4.
|Эстер
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|5.
|Акрополис
|17
|6
|9
|2
|24 - 19
|27
|6.
|Эргрюте ФФ
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|7.
|Браге
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|8.
|Сундсвалль
|17
|6
|6
|5
|30 - 25
|24
|9.
|Вестерос
|16
|5
|4
|7
|20 - 23
|19
|10.
|Норрбю
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|11.
|Треллеборг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|ГАИС
|17
|4
|7
|6
|15 - 24
|19
|13.
|Далкурд
|17
|3
|8
|6
|22 - 23
|17
|14.
|Умео
|17
|3
|8
|6
|16 - 19
|17
|15.
|Юнгшиле
|17
|3
|4
|10
|20 - 36
|13
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|17
|3
|3
|11
|16 - 36
|12
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|8.00
|1.06
|6.00
|1.10
|2.60
|1.47
|2.10
|1.69
|3.75
|1.25
|1.70
|2.08
|1.45
|2.65
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.13
|5.50
|1.20
|4.20
|1.02
|11.00
|1.03
|9.70
|9.30
|1.02
|8.40
|1.05
|3.40
|1.30
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.32
|3.26
|—
|—
|1.12
|5.45
|1.08
|6.05
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.89
|1.14
|2.88
|1.45
|2.85
|1.44
|3.61
|1.30
|3.04
|1.40
|2.46
|1.57
|1.90
|1.96
|1.77
|2.10
|1.49
|2.67
|1.22
|4.43
|1.13
|6.29
|—
|—
|—
|—