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  2. Матчи
  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
0:3
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
6' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
38' Желтая карточка
Маннс Йеспер
0:2
42' Гол
Боман Микаэль
64' Желтая карточка
Джурич Душан
0:3
64' Гол в свои ворота
Rasmus Wiedesheim-Paul
90'+6
31
Josh
Wicks
II
21
Маннс
Йеспер
5
Pontus
Roedin
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
14
Ryan
Williams
II
10
Ferid
Ali
16
Samuel
Nnamani
7
Adam
Larsson
1
Нильссон
Малькольм
2
Thomas
Boakye
3
Бернтссон
Александер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
18
Emil
Tot
Wikstroem
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
9
Боман
Микаэль
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Rasmus Wiedesheim-Paul
(Samuel Kroon)
38'
Маннс Йеспер
 
42'
0:2
Боман Микаэль
(Emil Tot Wikstroem)
64'
 
Джурич Душан
64'
0:3
Rasmus Wiedesheim-Paul
67'
Viktor Goetesson
Ferid Ali
 
68'
 
Jonathan Svedberg
Джурич Душан
79'
Christian Ljungberg
Ismet Lushaku
 
81'
 
Erik Ahlstrand
Emil Tot Wikstroem
88'
 
Камара Альхассан
Rasmus Wiedesheim-Paul
88'
 
Karim Sadat
Боман Микаэль

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 6 (1) 0.35
2. Francis Jno-Baptiste 3 0.18
3. Chidi Dauda Omeje 2 0.12
4. Adam Larsson 1 0.06
5. Govend Haidar 1 0.06
6. Ismet Lushaku 1 0.06
7. Pontus Roedin 1 0.06
8. Wilhelm Loeper 0 0
9. Ferid Ali 0 0
10. Tim Hartzell 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Wiedesheim-Paul 10 (4) 0.59
2. Samuel Kroon 4 (2) 0.24
3. Thomas Boakye 3 0.18
4. Karim Sadat 1 0.06
5. Emil Tot Wikstroem 1 0.06
6. Боман Микаэль 1 0.06
7. Джурич Душан 1 0.06
8. Алланссон Йоэль 1 0.06
9. Юханссон Андреас 1 0.06
10. Камара Альхассан 1 0.06
11. Edvin Kurtulus 1 0.06
12. Erik Ahlstrand 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 5 1
2. Abdel Diarra 4 0
3. Соми Габриэль 3 0
4. Маннс Йеспер 3 0
5. Росси Карим 3 0
6. Ferid Ali 3 0
7. Aiham Ousou 1 1
8. Adnan Kojic 2 0
9. Wilhelm Loeper 2 0
10. Wille Jakobsson 2 0
11. Chidi Dauda Omeje 1 0
12. Gustav Jarl 1 0
13. Christian Ljungberg 1 0
14. Govend Haidar 1 0
15. Де Са Лесли 1 0
16. Pontus Roedin 1 0
17. Tim Hartzell 1 0
18. Mark Gorgos 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 4 0
2. Edvin Kurtulus 4 0
3. Джурич Душан 2 0
4. Юханссон Андреас 2 0
5. Нильссон Малькольм 2 0
6. Samuel Kroon 2 0
7. Алланссон Йоэль 1 0
8. Thomas Boakye 1 0
9. Karim Sadat 1 0
10. Бенгтссон Андреас 1 0
11. Jonathan Svedberg 1 0
12. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0
13. Emil Tot Wikstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2)
 Хальмстад 16% (4) 12% (3) 12% (3) 20% (5) 20% (5) 20% (5)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис Сирианска Эскильстуна 0:2 Худдинге Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Риннинге 2:0 Сирианска Эскильстуна Дегерфорс 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Сирианска Эскильстуна 4:1 Фанна Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 ГАИС Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад
Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС Юнгшиле 0:0 Хальмстад Вестерос 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:3 Акрополис Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Умео 0:1 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Браге 0:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Хальмстад 0:1 Треллеборг Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хальмстад: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 2:1 Хальмстад Кубок Сирианска Эскильстуна 2:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Хальмстад 1:1 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан Сирианска Эскильстуна 0:0 Хальмстад Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 17 11 4 2 37 - 15 37
2. Хальмстад 17 10 4 3 27 - 12 34
3. Йёнчёпинг 17 9 2 6 28 - 23 29
4. Эстер 17 7 6 4 24 - 19 27
5. Акрополис 17 6 9 2 24 - 19 27
6. Эргрюте ФФ 17 7 4 6 22 - 22 25
7. Браге 17 7 4 6 23 - 23 25
8. Сундсвалль 17 6 6 5 30 - 25 24
9. Вестерос 16 5 4 7 20 - 23 19
10. Норрбю 16 4 7 5 18 - 20 19
11. Треллеборг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. ГАИС 17 4 7 6 15 - 24 19
13. Далкурд 17 3 8 6 22 - 23 17
14. Умео 17 3 8 6 16 - 19 17
15. Юнгшиле 17 3 4 10 20 - 36 13
16. Сирианска Эскильстуна 17 3 3 11 16 - 36 12
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Боман Микаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Маннс Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Rasmus Wiedesheim-Paul бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
11.00 5.40 1.20
5.15 3.92 1.65
14.86 6.50 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 8.00 1.06 6.00 1.10 2.60 1.47 2.10 1.69 3.75 1.25 1.70 2.08 1.45 2.65 1.12 5.55 1.13 5.50 1.20 4.20 1.02 11.00 1.03 9.70
9.30 1.02 8.40 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
5.89 1.14 2.88 1.45 2.85 1.44 3.61 1.30 3.04 1.40 2.46 1.57 1.90 1.96 1.77 2.10 1.49 2.67 1.22 4.43 1.13 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.40 1.88 1.86 1.72 2.05 1.12 5.80 1.10 6.25
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83
3.04 1.40 2.50 1.55 1.95 1.89 1.58 2.42 1.46 2.79 1.26 3.98 1.65 2.30 1.41 2.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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