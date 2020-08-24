Кальмар
1:1
Перерыв
Стадион: Guldfaageln Arena
Мьельбю
0:1
25' ГолEric Bjoerkander
27' Желтая карточкаРинг Себастьян
1:1
38' ГолIsak Magnusson
19
Янссон
Исак
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelПолузащитник
-
-
37 Edvin Crona
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mamudu MoroНападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
25'
0:1
27'
38'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|3
|0.18
|2.
|Алити Фидан
|2
|0.12
|3.
|Юханссон Петр
|2
|0.12
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.12
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.12
|6.
|Nils Froeling
|2
|0.12
|7.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.06
|8.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.06
|9.
|Edvin Crona
|1
|0.06
|10.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.06
|11.
|Янссон Исак
|0
|0
|12.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|7 (1)
|0.41
|2.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.18
|3.
|Mamudu Moro
|3
|0.18
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.12
|5.
|Besard Sabovic
|2
|0.12
|6.
|Eric Bjoerkander
|1
|0.06
|7.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.06
|8.
|Taylor Silverholt
|1
|0.06
|9.
|Джазе Моханад
|0
|0
|10.
|Max Watson
|0
|0
|11.
|David Batanero
|0
|0
|12.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алити Фидан
|5
|0
|2.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|3.
|Ринг Себастьян
|3
|1
|4.
|Эльм Виктор
|3
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|8.
|Нури Эмин
|1
|0
|9.
|Бергквист Дуг
|1
|0
|10.
|Rafinha I
|1
|0
|11.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|12.
|Nils Froeling
|1
|0
|13.
|Янссон Исак
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|5
|0
|2.
|David Loefquist
|4
|0
|3.
|Joel Nilsson
|4
|0
|4.
|Огбу Мозес
|3
|0
|5.
|Джазе Моханад
|3
|0
|6.
|David Batanero
|2
|0
|7.
|Jesper Loefgren
|2
|0
|8.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|9.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|10.
|Юханссон Марко
|1
|0
|11.
|Besard Sabovic
|1
|0
|12.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|13.
|Adam Petersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|31.25% (5)
|0
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|Мьельбю
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру
Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Мьельбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Мьельбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Норрчёпинг
|0:0
|17
|8
|5
|4
|35 - 23
|29
|5.
|Хеккен
|0:0
|17
|7
|7
|3
|29 - 17
|28
|6.
|Сириус
|17
|7
|7
|3
|32 - 27
|28
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Эстерсунд
|17
|5
|6
|6
|15 - 18
|21
|9.
|Мьельбю
|1:1
|17
|5
|6
|6
|21 - 26
|21
|10.
|Варберг БоИС
|17
|5
|5
|7
|25 - 26
|20
|11.
|Эребру
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|12.
|АИК
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|14.
|Кальмар
|1:1
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|15.
|Фалькенберг
|17
|2
|7
|8
|19 - 28
|13
|16.
|Хельсинборг
|17
|2
|7
|8
|15 - 29
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0