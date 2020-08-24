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  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
1:4
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
0:1
25' Гол
Eric Bjoerkander
27' Желтая карточка
Ринг Себастьян
1:1
38' Гол
Isak Magnusson
68' Желтая карточка
Besard Sabovic
1:2
84' Гол в свои ворота
Isak Magnusson
86' Вторая желтая карточка
Ринг Себастьян
1:3
88' Гол
Viktor Gustafson
1:4
90' Гол
Огбу Мозес
90'+4
30
Tobias
Andersson
7
Юханссон
Петр
5
Бергквист
Дуг
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
21
Исраэльссон
Эрик
39
Isak
Magnusson
19
Янссон
Исак
10
Сахпекидис
Филип
11
Ингельссон
Сванте
13
Carljohan
Eriksson
I
17
Jonathan
Tamimi
4
Max
Watson
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
12
David
Loefquist
31
David
Batanero
14
Besard
Sabovic
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
Кальмар
4-2-3-1
Мьельбю
5-3-2

Ход матча

25'
0:1
Eric Bjoerkander
(Огбу Мозес)
27'
Ринг Себастьян
 
38'
Isak Magnusson
1:1
68'
 
Besard Sabovic
72'
 
Jacob Bergstroem
Mamudu Moro
73'
Alexander Ahl Holmstroem
Янссон Исак
 
73'
York Rafael
Сахпекидис Филип
 
79'
 
Joel Nilsson
David Loefquist
79'
 
Viktor Gustafson
Jonathan Tamimi
84'
1:2
Isak Magnusson
86'
Ринг Себастьян
 
87'
 
Jesper Gustavsson
Besard Sabovic
88'
1:3
Viktor Gustafson
90'
1:4
Огбу Мозес

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 3 0.18
2. Алити Фидан 2 0.12
3. Юханссон Петр 2 0.12
4. Ромариньо Перейра 2 0.12
5. Ринг Себастьян 2 0.12
6. Nils Froeling 2 0.12
7. Ингельссон Сванте 1 0.06
8. Исраэльссон Эрик 1 0.06
9. Edvin Crona 1 0.06
10. Эльм Виктор 1 (1) 0.06
11. Янссон Исак 0 0
12. Сахпекидис Филип 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 8 (1) 0.47
2. David Loefquist 3 (1) 0.18
3. Mamudu Moro 3 0.18
4. Jacob Bergstroem 2 0.12
5. Besard Sabovic 2 0.12
6. Eric Bjoerkander 1 0.06
7. Jesper Gustavsson 1 0.06
8. Viktor Gustafson 1 0.06
9. Taylor Silverholt 1 0.06
10. Джазе Моханад 0 0
11. Max Watson 0 0
12. David Batanero 0 0
13. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 2
2. Алити Фидан 5 0
3. Ромариньо Перейра 3 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Исраэльссон Эрик 1 0
8. Нури Эмин 1 0
9. Бергквист Дуг 1 0
10. Rafinha I 1 0
11. Henrik Loefkvist 1 0
12. Nils Froeling 1 0
13. Янссон Исак 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 5 0
2. David Loefquist 4 0
3. Joel Nilsson 4 0
4. Огбу Мозес 3 0
5. Джазе Моханад 3 0
6. Besard Sabovic 2 0
7. David Batanero 2 0
8. Jesper Loefgren 2 0
9. Jacob Bergstroem 2 0
10. Eric Bjoerkander 1 0
11. Юханссон Марко 1 0
12. Viktor Gustafson 1 0
13. Adam Petersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 29.41% (5) 0 23.53% (4) 0 17.65% (3) 29.41% (5)
Мьельбю 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру
Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ
Мьельбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Мьельбю 2:2 Мальмё Юргорден 2:1 Мьельбю Мьельбю 3:1 АИК Мьельбю 1:1 Сириус
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Мьельбю: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Мьельбю 2:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 1:0 Кальмар Товарищеские матчи
Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Хеккен 17 8 6 3 30 - 17 30
5. Норрчёпинг 17 8 4 5 35 - 24 28
6. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 17 6 5 6 24 - 26 23
9. Эстерсунд 17 5 6 6 15 - 18 21
10. Варберг БоИС 17 5 5 7 25 - 26 20
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 17 4 5 8 16 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 17 3 4 10 18 - 29 13
15. Фалькенберг 17 2 7 8 19 - 28 13
16. Хельсинборг 17 2 7 8 15 - 29 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Isak Magnusson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Ринг Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Eric Bjoerkander бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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5.10 1.38 6.20
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3.20 2.08 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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