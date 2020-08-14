Гроруд
2:0
Конец матча
Стадион: Grorud Matchbane
Тромсё
54' Желтая карточкаArnar Thor Gudjonsson
1:0
64' ГолOscar Aga
72' Желтая карточкаMagnus Lankhof-Dahlby
78' Желтая карточкаKristian Sirum Novak
78' Желтая карточкаОпсал Сакариас
90' Желтая карточкаJostein Gundersen
2:0
90' ПенальтиMagnus Lankhof-Dahlby
12
Mats
Viken
32
Корник
Лео
19
Oscar
Aga
- Основной состав
-
12 Mats VikenВратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
64'
1:0
78'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|5 (2)
|0.56
|2.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|2
|0.22
|3.
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2 (1)
|0.22
|4.
|Preben Mankowitz
|1
|0.11
|5.
|Sigurd Groenli
|1
|0.11
|6.
|Fredrick Pettersen
|1
|0.11
|7.
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.11
|8.
|Корник Лео
|1
|0.11
|9.
|Trace Murray
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eric Bugale Kitolano
|3
|0.33
|2.
|Андерсен Магнус
|2
|0.22
|3.
|Саетра Ларс
|2
|0.22
|4.
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.22
|5.
|Йенсен Рубен
|1
|0.11
|6.
|Lasse Nilsen
|1
|0.11
|7.
|Fitim Azemi
|1
|0.11
|8.
|Mikael Ingebrigtsen
|1
|0.11
|9.
|Арнарсон Адам
|1
|0.11
|10.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0.11
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0.11
|12.
|Isak Hansen-Aaroeen
|0
|0
|13.
|Tobias Hafstad
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Preben Mankowitz
|2
|0
|2.
|Kevin Mankowitz
|2
|0
|3.
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|4.
|Emil Oedegaard
|1
|0
|5.
|Trace Murray
|1
|0
|6.
|Kristian Sirum Novak
|1
|0
|7.
|Mats Viken
|1
|0
|8.
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0
|9.
|Корник Лео
|1
|0
|10.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0
|11.
|Christos Zafeiris
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|4
|0
|2.
|Simen Wangberg
|2
|0
|3.
|Anders Jenssen
|2
|0
|4.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|5.
|Саетра Ларс
|1
|0
|6.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|7.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|8.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|9.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|10.
|Eric Bugale Kitolano
|1
|0
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гроруд
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|Тромсё
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Гроруд Последние 20 матчей: +7 =3 -10Стрёммен 2:1 Гроруд Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 1:1 Гроруд Гроруд 0:3 Дьерв
Конгсвингер 0:1 Гроруд Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд
Тромсё Последние 20 матчей: +12 =4 -4Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Нест-Сотра
Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|9
|8
|0
|1
|17 - 5
|24
|2.
|Ранхейм
|9
|7
|0
|2
|29 - 15
|21
|3.
|Санднес
|9
|5
|2
|2
|16 - 18
|17
|4.
|Согндаль
|9
|5
|1
|3
|21 - 15
|16
|5.
|Осане
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|9
|4
|2
|3
|18 - 17
|14
|7.
|Лиллестрём
|1:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|8.
|Гроруд
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|9.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|10.
|Дьерв
|9
|2
|6
|1
|17 - 14
|12
|11.
|Стрёммен
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|12.
|Рёуфосс
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|13.
|Конгсвингер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|14.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|15.
|Нест-Сотра
|9
|1
|3
|5
|14 - 23
|6
|16.
|Хам-Кам
|9
|0
|3
|6
|18 - 26
|3