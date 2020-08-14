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Гроруд
2:0
Конец матча

Стадион:
Тромсё
0'
54' Желтая карточка
Arnar Thor Gudjonsson
1:0
64' Гол
Oscar Aga
72' Желтая карточка
Magnus Lankhof-Dahlby
78' Желтая карточка
Kristian Sirum Novak
78' Желтая карточка
Опсал Сакариас
90' Желтая карточка
Jostein Gundersen
2:0
90' Пенальти
Magnus Lankhof-Dahlby
90'+7
12
Mats
Viken
32
Корник
Лео
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
24
Kristian
Sirum
Novak
3
Trace
Murray
11
Kevin
Mankowitz
6
Martin
Hoeyland
26
Christos
Zafeiris
99
Magnus
Lankhof-Dahlby
9
Fredrick
Pettersen
19
Oscar
Aga
1
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
15
Андерсен
Магнус
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
17
Бернтсен
Даниэль
25
Lasse
Nilsen
7
Fitim
Azemi
21
Eric
Bugale
Kitolano
Гроруд
4-4-2
Тромсё
3-5-2

Ход матча

46'
Nikolai Jakobsen Hristov
Fredrick Pettersen
 
54'
Arnar Thor Gudjonsson
 
64'
Thomas Elsebutangen
Oscar Aga
 
64'
Elias Hagen
Christos Zafeiris
 
64'
Oscar Aga
1:0
64'
 
Опсал Сакариас
Eric Bugale Kitolano
72'
Sigurd Groenli
Kevin Mankowitz
 
72'
Magnus Lankhof-Dahlby
 
75'
 
Саетра Ларс
Anders Jenssen
77'
 
Mikael Ingebrigtsen
Антонсен Кент-Аре
77'
 
Арнарсон Адам
Андерсен Магнус
78'
Kristian Sirum Novak
 
78'
 
Опсал Сакариас
87'
Fabian Oestigaard Ness
Trace Murray
 
90'
 
Jostein Gundersen
90'
Magnus Lankhof-Dahlby
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 5 (2) 0.56
2. Nikolai Jakobsen Hristov 2 0.22
3. Magnus Lankhof-Dahlby 2 (1) 0.22
4. Preben Mankowitz 1 0.11
5. Sigurd Groenli 1 0.11
6. Fredrick Pettersen 1 0.11
7. Arnar Thor Gudjonsson 1 0.11
8. Корник Лео 1 0.11
9. Trace Murray 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 3 0.33
2. Андерсен Магнус 2 0.22
3. Саетра Ларс 2 0.22
4. Антонсен Кент-Аре 2 0.22
5. Йенсен Рубен 1 0.11
6. Lasse Nilsen 1 0.11
7. Fitim Azemi 1 0.11
8. Mikael Ingebrigtsen 1 0.11
9. Арнарсон Адам 1 0.11
10. Бернтсен Даниэль 1 0.11
11. Опсал Сакариас 1 0.11
12. Isak Hansen-Aaroeen 0 0
13. Tobias Hafstad 0 0

Карточки

Гроруд
# Игрок      
1. Preben Mankowitz 2 0
2. Kevin Mankowitz 2 0
3. Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
4. Emil Oedegaard 1 0
5. Trace Murray 1 0
6. Kristian Sirum Novak 1 0
7. Mats Viken 1 0
8. Arnar Thor Gudjonsson 1 0
9. Корник Лео 1 0
10. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0
11. Christos Zafeiris 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 4 0
2. Simen Wangberg 2 0
3. Anders Jenssen 2 0
4. Йенсен Рубен 1 0
5. Саетра Ларс 1 0
6. Антонсен Кент-Аре 1 0
7. Lasse Nilsen 1 0
8. Арнарсон Адам 1 0
9. Бернтсен Даниэль 1 0
10. Eric Bugale Kitolano 1 0
11. Опсал Сакариас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Гроруд 8.33% (1) 0 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Тромсё 6.25% (1) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Гроруд Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Стрёммен 2:1 Гроруд Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 1:1 Гроруд Гроруд 0:3 Дьерв
Конгсвингер 0:1 Гроруд Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд Хьельсос 4:0 Гроруд
Тромсё Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Нест-Сотра
Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга Сарпсборг-08 3:2 Тромсё Тромсё 4:2 Ранхейм Викинг 2:1 Тромсё
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 9 8 0 1 17 - 5 24
2. Ранхейм 9 7 0 2 29 - 15 21
3. Санднес 9 5 2 2 16 - 18 17
4. Согндаль 9 5 1 3 21 - 15 16
5. Осане 9 4 2 3 14 - 11 14
6. Схьёрдал-Блинк 9 4 2 3 18 - 17 14
7. Лиллестрём 1:0 9 4 2 3 10 - 10 14
8. Гроруд 9 4 1 4 14 - 14 13
9. КФУМ 9 3 3 3 14 - 13 12
10. Дьерв 9 2 6 1 17 - 14 12
11. Стрёммен 9 3 1 5 11 - 15 10
12. Рёуфосс 9 2 3 4 12 - 14 9
13. Конгсвингер 9 2 2 5 11 - 18 8
14. Улленсакер-Киса 0:1 9 1 3 5 12 - 20 6
15. Нест-Сотра 9 1 3 5 14 - 23 6
16. Хам-Кам 9 0 3 6 18 - 26 3
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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